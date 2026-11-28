Với học sinh năm nay, áp lực ấy có phần đặc biệt hơn khi mùa tuyển sinh 2027 dự kiến có những điều chỉnh đáng kể về phương thức xét tuyển và chính sách điểm cộng.

Khi quy chế thay đổi, người học cần thay đổi cách chuẩn bị

Theo Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT, từ năm 2027, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh; riêng từng chương trình và hình thức đào tạo được áp dụng tối đa 3 phương thức, không tính xét tuyển thẳng và cử tuyển. Từ năm 2028, số phương thức đối với mỗi chương trình, hình thức đào tạo tiếp tục giảm còn tối đa 2. Đối với các cơ sở đào tạo đã áp dụng điểm cộng trước đó, năm 2027 vẫn có thể tiếp tục thực hiện nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 0,50 điểm theo thang điểm 30; từ năm 2028, điểm cộng sẽ không còn được sử dụng trong tuyển sinh.

Tôi cho rằng, điều đáng ghi nhận là nhiều học sinh lớp 12 đã không còn chờ đến sát ngày thi mới tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Các em bắt đầu rà soát tổ hợp xét tuyển, cân nhắc kỳ thi đánh giá năng lực, tìm hiểu cách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và chủ động trao đổi với thầy cô để điều chỉnh kế hoạch học tập. Đó là biểu hiện tích cực của năng lực tự chủ, một phẩm chất rất cần thiết đối với người học trong bối cảnh giáo dục đang chuyển mạnh từ tiếp nhận kiến thức sang phát triển năng lực. Tuy nhiên, chủ động không đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cùng một lúc. Trong bối cảnh thông tin tuyển sinh thay đổi, điều học sinh cần nhất không phải là học thêm thật nhiều, thi thêm thật nhiều, mà là biết lựa chọn điều gì thực sự cần thiết với mình. Một kế hoạch ôn tập tốt không phải kế hoạch có nhiều đầu việc nhất, mà là kế hoạch giúp các em tiến gần hơn đến mục tiêu bằng sức lực và thời gian có hạn.

Từ góc nhìn của người làm giáo dục, theo tôi một kế hoạch ôn tập cần bắt đầu bằng việc trả lời ba câu hỏi: Học sinh đang có năng lực ở mức nào? Ngành học và trường học mà các em hướng tới yêu cầu những gì? Với quỹ thời gian còn lại, phương án nào đem lại hiệu quả cao nhất? Khi trả lời được những câu hỏi ấy, học sinh mới có thể lựa chọn kỳ thi bổ sung một cách hợp lý. Kỳ thi đánh giá năng lực có thể là cơ hội tốt, nhưng chỉ thực sự có ý nghĩa khi phù hợp với năng lực, mục tiêu và điều kiện chuẩn bị của từng em.

Giới hạn điểm cộng không nên chỉ được nhìn nhận như sự thu hẹp lợi thế của thí sinh

Việc điều chỉnh chính sách điểm cộng trong tuyển sinh cũng đặt ra một vấn đề cần được nhìn nhận thẳng thắn: chúng ta nên khuyến khích thành tích và năng lực bổ trợ như thế nào để vừa ghi nhận nỗ lực của học sinh, vừa bảo đảm công bằng trong tuyển sinh? Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, giải thưởng học sinh giỏi hay kết quả các kỳ thi chuẩn hóa đều có thể phản ánh một phần năng lực của người học. Tuy nhiên, nếu quá phụ thuộc vào các lợi thế cộng điểm, học sinh có thể vô tình đặt trọng tâm vào việc tích lũy minh chứng thay vì phát triển năng lực học tập thực chất. Thành tích có thể giúp các em bước qua một cánh cửa, nhưng năng lực mới quyết định các em có thể đi được bao xa.

Tôi từng nghĩ rằng một học sinh có nhiều thành tích sẽ luôn tự tin trước những thử thách mới. Nhưng trong quá trình tiếp xúc với người học, tôi nhận ra điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Có những em rất chăm chỉ, sở hữu nhiều chứng chỉ, nhưng khi đứng trước một vấn đề mới lại lúng túng vì chưa được rèn luyện đầy đủ khả năng tư duy độc lập và vận dụng kiến thức. Điều này nhắc chúng ta rằng giáo dục không thể chỉ hướng tới việc tạo ra những hồ sơ đẹp, mà phải giúp người học có khả năng giải quyết những vấn đề thực tế.

Vì vậy, việc giới hạn điểm cộng không nên chỉ được nhìn nhận như sự thu hẹp lợi thế của thí sinh. Nếu được thực hiện minh bạch, nhất quán và có lộ trình phù hợp, chính sách này có thể góp phần đưa trọng tâm tuyển sinh trở lại với năng lực học tập, khả năng đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. Dẫu vậy, công bằng không có nghĩa là phủ nhận những nỗ lực khác nhau của học sinh. Một em học ngoại ngữ từ sớm, một em đạt giải học sinh giỏi, một em có hoàn cảnh khó khăn nhưng bền bỉ vượt lên đều xứng đáng được ghi nhận. Vấn đề là sự ghi nhận ấy phải được thiết kế theo nguyên tắc rõ ràng, có căn cứ, không tạo ra lợi thế quá lớn hoặc khiến thí sinh hiểu rằng chỉ cần sở hữu một chứng chỉ là có thể thay thế nền tảng kiến thức.

Minh bạch thông tin là cách giảm áp lực cho học sinh

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027, các cơ sở đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh trên website trước ngày 31/12/2026 để thí sinh có thời gian tìm hiểu ngành học, phương thức xét tuyển và chuẩn bị hồ sơ. Đây là mốc quan trọng giúp học sinh lớp 12 chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch. Tuy nhiên, công bố thông tin đúng hạn mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là thông tin phải dễ hiểu, thống nhất, có khả năng đối chiếu và được cập nhật kịp thời khi có thay đổi. Các trường đại học nên công khai rõ phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, điều kiện về chứng chỉ, cách quy đổi điểm, nguyên tắc xét tuyển và những yêu cầu riêng của từng ngành. Một đề án tuyển sinh dài hàng chục trang, sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên môn nhưng thiếu hướng dẫn cụ thể sẽ khó giúp học sinh đưa ra quyết định chính xác. Thí sinh cần hiểu mình được xét tuyển bằng năng lực nào, điều kiện ra sao, chứ không chỉ nhìn thấy một con đường có vẻ dễ đạt điểm cao hơn.

Từ góc nhìn pháp chế, tôi cho rằng mỗi thay đổi trong chính sách tuyển sinh cần đi cùng hướng dẫn thực hiện và cơ chế chuyển tiếp hợp lý. Quy định có thể thay đổi để đáp ứng yêu cầu quản lý, nhưng quyền lợi chính đáng của người học phải được đặt ở vị trí trung tâm. Học sinh không thể là người chịu toàn bộ rủi ro của những thay đổi mà các em không có khả năng dự đoán hoặc kiểm soát. Trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo vì thế cần được thể hiện bằng những tiêu chí tuyển sinh rõ ràng, nhất quán và có thể kiểm tra.

Một kế hoạch tốt không phải là kế hoạch không có sai sót

Tôi muốn nhắn gửi tới học sinh lớp 12 rằng các em không cần phải có một kế hoạch hoàn hảo ngay từ đầu. Điều cần thiết là một kế hoạch đủ rõ để bắt đầu, đủ thực tế để thực hiện và đủ linh hoạt để điều chỉnh. Hãy dành thời gian tìm hiểu ngành học mình yêu thích, kiểm tra thông tin từ nguồn chính thức, trao đổi với thầy cô và xác định những môn học cần ưu tiên. Hãy chọn kỳ thi bổ sung khi thực sự cần thiết, thay vì đăng ký chỉ vì bạn bè cùng tham gia. Hãy thường xuyên nhìn lại kết quả học tập để biết mình đang tiến bộ hay đang mệt mỏi vì ôm đồm quá nhiều.

Mùa tuyển sinh 2027 có thể đem đến những thay đổi, nhưng không phải thay đổi nào cũng cần khiến học sinh bắt đầu lại từ đầu. Kiến thức nền tảng, khả năng tự học, tư duy logic, kỹ năng vận dụng và sự kiên trì vẫn là những giá trị bền vững mà không một quy chế tuyển sinh nào có thể thay thế. Những điều chỉnh trong phương thức xét tuyển có thể làm thay đổi cách các em chuẩn bị hồ sơ, nhưng không thể thay thế quá trình học tập nghiêm túc mỗi ngày.

Với tôi, điều đáng mừng nhất không phải là học sinh biết thêm bao nhiêu phương thức xét tuyển, mà là các em bắt đầu biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Điều đáng quý không phải là một lịch học kín từ sáng đến tối, mà là sự trưởng thành trong cách các em hiểu bản thân, quản lý thời gian và bình tĩnh trước những thay đổi.

Tuyển sinh đại học là một cánh cửa quan trọng, nhưng không phải cánh cửa duy nhất của cuộc đời. Chúng ta cần giúp học sinh bước qua cánh cửa ấy bằng năng lực thật, sự tự tin và một tâm thế lành mạnh. Đừng để mùa tuyển sinh biến thành cuộc chạy đua của những nỗi lo. Hãy để đó là hành trình các em học cách lựa chọn, nỗ lực và trưởng thành.