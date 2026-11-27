Nhiều chính sách giáo dục tạo chuyển biến thực chất

Chiều 27/11, tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 diễn ra ở Nhà Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn đã trình bày Báo cáo trung tâm về tình hình thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển GDĐT.

Theo Bộ trưởng, sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, nhiều cơ chế, chính sách về GDĐT đã đi vào thực tiễn, tạo những tác động và chuyển biến mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (ở giữa), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đồng chủ trì Hội thảo. Ảnh: Media Quốc hội

Cơ hội tiếp cận giáo dục tiếp tục được mở rộng thông qua các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, chi phí học tập, bữa ăn nội trú, bán trú. Việc đầu tư phát triển trường nội trú ở xã biên giới tạo điều kiện cho học sinh vùng khó khăn đến trường và duy trì học tập. Chính sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi tiếp tục được cụ thể hóa, triển khai.

Ngành giáo dục đã thực hiện thống nhất một bộ sách giáo khoa và lộ trình cấp sách giáo khoa miễn phí, trước mắt ưu tiên địa bàn khó khăn, các nhóm đối tượng chính sách. Việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông và nhân sự hỗ trợ góp phần cải thiện thu nhập, giúp nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn nhận định sau một năm thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, ngành giáo dục đã có những chuyển biến thực chất. Dù vậy, toàn ngành vẫn đang đối mặt với nhiều "điểm nghẽn" lớn về nhân lực nhà giáo, cơ sở vật chất, tài chính và bài toán gắn liền đào tạo với nhu cầu thị trường. Ảnh: Media Quốc hội

Chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục chuyển biến; giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ngày càng gắn với nhu cầu phát triển kỹ năng và thị trường lao động. Giáo dục đại học chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao.

Đáng chú ý, năm 2026, các ngành STEM chiếm 33,6% tổng số nhập học đại học; hơn 100 chương trình đào tạo tài năng trong các lĩnh vực then chốt chiến lược được triển khai. Chuyển đổi số cũng tạo nền tảng mới cho quản trị giáo dục, với việc triển khai học bạ số, văn bằng số và kết nối dữ liệu.

Nhận diện 6 điểm nghẽn, đề xuất đổi mới chính sách giai đoạn 2026-2030

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chỉ ra 6 điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ.

Trong đó, hệ thống chính sách còn thiếu đồng bộ, năng lực tổ chức thực hiện tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ vẫn xảy ra theo môn học, cấp học và địa bàn; chế độ, chính sách đối với nhà giáo chưa được triển khai đầy đủ, kịp thời, nhất là chế độ lương theo quy định tại Nghị quyết 71 và Luật Giáo dục.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chỉ ra 6 điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Trong đó, hệ thống chính sách còn thiếu đồng bộ, năng lực tổ chức thực hiện tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ vẫn xảy ra theo môn học, cấp học và địa bàn... Ảnh minh hoạ: Hữu Dụng

Cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng số chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Một số đô thị thiếu chỗ học do dân số tăng nhanh, trong khi vùng khó khăn còn thiếu phòng học, thiết bị và đường truyền. Cơ chế tài chính, phân bổ nguồn lực cần tiếp tục đổi mới theo hướng hiệu quả, công bằng và có trọng tâm.

Ngoài ra, sự gắn kết giữa đào tạo, dự báo và nhu cầu sử dụng nhân lực chưa đồng bộ. Dữ liệu đào tạo, nhu cầu tuyển dụng và năng lực của các cơ sở giáo dục chưa được kết nối đầy đủ. Việc quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học, kiểm tra, đánh giá cũng đặt ra yêu cầu mới về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm sử dụng.

Trên cơ sở đó, Bộ GDĐT đề xuất 5 định hướng đổi mới chính sách giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, tăng cường sử dụng chung; gắn đào tạo với dự báo nhu cầu nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp.

Cùng với đó là phát triển hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, thúc đẩy học tập suốt đời; nâng cao năng lực số trong quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, hiệu quả chính sách cần được kiểm chứng bằng những thay đổi cụ thể: học sinh có đủ chỗ học và điều kiện học tập, nhà trường bố trí được giáo viên theo nhu cầu, công trình và thiết bị được khai thác hiệu quả, người tốt nghiệp có kỹ năng đáp ứng yêu cầu việc làm và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.