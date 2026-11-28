Lộ trình xây dựng 88 trường THPT mới

Theo kế hoạch phát triển mạng lưới trường học, Hà Nội sẽ xây mới 88 trường THPT từ nay đến năm 2050. Trong đó, giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến đầu tư xây dựng 68 trường nhằm mở rộng quy mô trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh.

Các trường THPT mới sẽ được phân bổ tại nhiều địa bàn. Một số xã dự kiến có trường mới gồm Sóc Sơn, Nội Bài, Đa Phúc, Phú Lương, Thuận An, Phúc Thọ... Trong khi đó, các phường như Đông Anh, Phù Đổng, Tây Hồ, Đống Đa, Ngọc Hà, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Sơn Đồng, Phúc Thịnh... dự kiến được bổ sung thêm 2 trường THPT.

Việc mở rộng mạng lưới trường THPT được kỳ vọng góp phần giảm áp lực tuyển sinh lớp 10 công lập – kỳ thi vốn luôn có tỷ lệ cạnh tranh cao tại Hà Nội. Hằng năm, thành phố có hơn 100.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong khi tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập chỉ đạt hơn 60%.

Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: GK

Áp lực này được dự báo tiếp tục gia tăng trong những năm tới do quy mô học sinh tốt nghiệp THCS tăng mạnh. Năm 2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó khoảng 124.000 em đăng ký dự thi lớp 10. Đáng chú ý, năm 2027, số học sinh tốt nghiệp THCS dự kiến tăng lên gần 190.000 em.

Trong khi đó, THPT hiện là cấp học có số lượng trường công lập ít nhất trong hệ thống giáo dục phổ thông của Hà Nội. Tính đến năm 2026, toàn thành phố mới có hơn 120 trường THPT công lập. Vì vậy, việc xây dựng thêm 68 trường trong giai đoạn 2026-2030 được xem là giải pháp quan trọng nhằm tăng khả năng tiếp cận giáo dục công lập, giảm áp lực tuyển sinh và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong thời gian tới.

Thi 2 môn vào lớp 10

Bộ GDĐT đã cho lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp. Theo đó, Sở GDĐT căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế để quyết định phương thức tuyển sinh lớp 10.

Việc tiếp nhận học sinh được thực hiện theo một trong ba phương thức: Xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp. Việc thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển chỉ được áp dụng khi số học sinh đăng ký vượt khả năng tiếp nhận của cơ sở giáo dục và không thể giải quyết bằng phương án điều phối, phân bổ học sinh.

Đặc biệt nhất, đối với trường THPT không chuyên, số môn thi sẽ bao gồm 2 môn Toán (90 hoặc 120 phút) và Ngữ văn (120 phút), thay vì 3 môn như hiện nay. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Với trường THPT chuyên, học sinh thi 2 môn chung là Toán, Ngữ văn và một môn chuyên. Mỗi môn chuyên có đề thi riêng nhằm tuyển chọn học sinh có năng khiếu ở môn chuyên đó.

Thông tin này đang nhận được quan tâm từ phụ huynh, học sinh, nhà trường và những người quan tâm đến giáo dục.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho rằng nếu phải thực hiện việc thi tuyển, cô đồng ý đề xuất việc thi 2 môn Toán và Ngữ văn vì cả những cơ sở khoa học và thực tiễn cũng như nhiều kinh nghiệm nhiều thời gian qua.

"Thời gian thi của hai môn cũng nên cân nhắc cần bằng nhau. Vì số tiết học trong chương trình hiện nay cũng bằng nhau. Nếu đề thi xây dựng 100% tự luận và làm trên giấy, thời gian thi là 120 phút. Nếu đề thi với các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm hoặc kết hợp trắc nghiệm và tự luận (môn Ngữ văn) và làm bài thi trên máy, thời gian thi là 90 phút" - cô Cẩm cho hay.

Nhiều địa phương tăng cường xét tuyển vào lớp 10

Phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027–2028 tại nhiều địa phương đang có sự thay đổi theo hướng tăng cường xét tuyển, giảm áp lực thi cử cho học sinh.

Tại TP.Huế, trong số 37 trường THPT công lập, phần lớn các trường dự kiến xét tuyển học bạ theo địa bàn. Riêng hai trường THPT Hai Bà Trưng và Nguyễn Huệ tổ chức thi tuyển với hai môn Toán, Ngữ văn.

Tại An Giang, phương án được đưa ra là chỉ các trường chuyên tổ chức thi tuyển, dự kiến vào đầu tháng 6/2027; các trường THPT không chuyên thực hiện xét tuyển học bạ. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa hai nguyện vọng.

Tương tự, Lâm Đồng và Cà Mau dự kiến xét tuyển đối với các trường THPT không chuyên; riêng trường chuyên tiếp tục tổ chức thi tuyển.

Trong khi đó, TPHCM đang nghiên cứu phương án kết hợp linh hoạt thi tuyển và xét tuyển, trong khi Hà Nội chưa công bố phương án. Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sau khi Bộ GD-ĐT chính thức ban hành Thông tư về Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp bậc phổ thông, Sở sẽ xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, trình UBND thành phố phê duyệt.