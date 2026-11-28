Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, mới đây, Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc của Bệnh viện đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân 22 tuổi (TP. Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch sau khi tự pha và truyền dung dịch Glutathion tại nhà.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch sau khi tự truyền dung dịch Glutathion tại nhà. Ảnh: BVCC.

Theo lời kể của người bệnh, chị đã tự mua Glutathion với mong muốn làm trắng da. Sau khi mang thuốc về nhà, chị pha thuốc vào dịch truyền rồi để dung dịch đã pha hơn một ngày mới tự đưa vào cơ thể qua đường truyền tĩnh mạch. Ngay sau đó, người bệnh cảm thấy khó thở, mệt mỏi, buồn nôn, nôn nhiều, kèm theo huyết áp tụt.

Khi được chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108, người bệnh được hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch để nâng huyết áp, kháng sinh phổ rộng, đồng thời xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn bệnh phẩm máu.

Kết quả cấy máu phát hiện vi khuẩn Burkholderia cepacia. Kết hợp với diễn biến lâm sàng, các bác sĩ xác định đây là trường hợp sốc nhiễm khuẩn do vi khuẩn Burkholderia cepacia liên quan đến việc tự truyền thuốc tại nhà. Sốc nhiễm khuẩn là tình trạng cấp cứu có thể nhanh chóng dẫn đến suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng.

Sau khi được cấp cứu kịp thời và điều trị theo phác đồ phù hợp, tình trạng của người bệnh dần cải thiện. Sau hai ngày điều trị, huyết áp ổn định, người bệnh đã có thể ngừng thuốc vận mạch và tiếp tục được điều trị bằng kháng sinh, theo dõi sát chức năng các cơ quan.

Bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc - Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết: Việc tự pha thuốc và đặt đường truyền tại nhà sẽ không đảm bảo điều kiện vô khuẩn tuyệt đối. Vi khuẩn từ dụng cụ hoặc môi trường dễ dàng xâm nhập vào dung dịch; đặc biệt khi để lâu sau pha, vi khuẩn sẽ sinh sôi mạnh mẽ và đi thẳng vào máu khi truyền, gây sốc phản vệ hoặc sốc nhiễm khuẩn.

Thận trọng khi tự tiêm, truyền tại nhà

Theo các bác sĩ, trường hợp này là hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan khi tự tiêm, truyền để làm đẹp tại nhà hoặc thực hiện thủ thuật tại cơ sở chưa được cấp phép. Trên thực tế, có nhiều trường hợp chỉ đến bệnh viện khi đã xuất hiện biến chứng nặng như sốc phản vệ, nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm khuẩn nguy kịch.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng dịch vụ làm đẹp có tiêm, truyền hoặc can thiệp xâm lấn. Trong trường hợp có nhu cầu làm đẹp, để giảm nguy cơ biến chứng, cần lưu ý:

- Không tự tiêm, truyền để làm đẹp tại nhà: Không tự mua thuốc, pha dung dịch hoặc nhờ người không có chuyên môn y tế thực hiện. Những lời quảng cáo về hiệu quả làm đẹp không bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

- Lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép: Trước khi thực hiện, hãy kiểm tra xem cơ sở có được phép thực hiện thủ thuật đó hay không và trao đổi với bác sĩ về lợi ích, nguy cơ cũng như cách theo dõi sau thủ thuật.

- Đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường: Nếu sau tiêm, truyền xuất hiện sốt cao, rét run, mệt lả, buồn nôn, nôn, tê bì hoặc sưng đau tại chỗ tiêm, cần đến cơ sở y tế để được đánh giá.

Nếu có biểu hiện tụt huyết áp, cần được cấp cứu ngay. Không trì hoãn việc đi khám để chờ thuốc hạ sốt có tác dụng hoặc thử các biện pháp truyền miệng.