Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT vừa được Bộ GD&ĐT công bố tối qua, 26/11. Theo dự thảo, Bộ GD&ĐT đề xuất điều chỉnh danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn này trong xét công nhận tốt nghiệp.

Cụ thể, thứ nhất là đối tượng được miễn thi gồm thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng GD&ĐT.

Thứ hai, thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại danh mục quy chế hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên và có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi).

Điều đáng chú ý, từ ngày 1/1/2028, Bộ GD&ĐT chỉ xem xét miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT đối với các chứng chỉ gồm:

Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam; Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đạt từ bậc 3 trở lên.

Chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài đã được Bộ GD&ĐT công nhận để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân và đạt từ bậc 3 trở lên.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định, người có đủ điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn này trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

Năm 2026, nhiều cơ sở giáo dục đại học không áp dụng hình thức quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thay cho điểm thi môn tiếng Anh. Do đó, thí sinh buộc phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT để có kết quả xét tuyển.

Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT dự kiến như sau:

Theo danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp được công bố trong dự thảo, các chứng chỉ tiếng Anh khác tiếp tục được đề xuất công nhận gồm TOEFL ITP từ 450 điểm, TOEFL iBT từ 45 điểm, IELTS từ 4.0, TOEIC đủ bốn kỹ năng với mức điểm tối thiểu theo từng kỹ năng…

Với các ngoại ngữ khác, dự thảo giữ các mức chứng chỉ tối thiểu như TORFL cấp độ 1 đối với tiếng Nga; TCF 300 điểm hoặc DELF B1 đối với tiếng Pháp; HSK cấp độ 3 hoặc TOCFL cấp độ 3 đối với tiếng Trung Quốc; Goethe-Zertifikat B1 hoặc DSD B1 đối với tiếng Đức; JLPT N3 hoặc J.TEST cấp độ D đối với tiếng Nhật và TOPIK cấp độ 3 đối với tiếng Hàn.