Thay đổi phương thức xét tuyển, mở rộng tổ hợp môn

Trường Đại học Luật TP.HCM là một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2027. Theo đó, trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển cho 11 ngành đào tạo, gồm: tuyển thẳng; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT, V-ACT và HSA.

Đáng chú ý, năm 2027, trường có sự điều chỉnh đáng kể về tổ hợp môn xét tuyển. Hầu hết các ngành có từ 10 tổ hợp trở lên, riêng ngành Luật sử dụng tới 53 tổ hợp, tăng mạnh so với 12 tổ hợp của năm 2026.

Các tổ hợp được xây dựng phù hợp với từng ngành đào tạo, trong đó ngoài những môn truyền thống còn có Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học. Trường cũng sử dụng điểm các môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật trong xét tuyển.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến sử dụng 3 nhóm phương thức tuyển sinh năm 2027, gồm xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước; xét kết quả các kỳ thi quốc tế và chứng chỉ A-level; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trường cũng dự kiến điều chỉnh ngưỡng điểm nhận hồ sơ ở một số kỳ thi. Cụ thể, TSA giảm từ 60 xuống 55/100; V-ACT tăng từ 700 lên 750; SAT tăng từ 1.200 lên 1.300; ACT tăng từ 26 lên 28, trong khi HSA giữ nguyên mức 85.

Đối với phương thức xét tuyển thẳng, trường dự kiến bỏ xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và bỏ cộng điểm ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng. Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến công bố đề án tuyển sinh chính thức trong tháng 12/2026.

Ở nhóm các trường đang chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh, Trường Đại học Tân Trào dự kiến tuyển sinh 23 ngành trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy, cùng 12 ngành đào tạo thường xuyên.

Danh mục ngành dự kiến có thêm một số lĩnh vực như Khoa học dữ liệu, Công nghệ sinh học, Tâm lý học, Quản trị khách sạn. Trường dự kiến áp dụng 4 phương thức tuyển sinh chính quy, gồm xét tuyển thẳng; xét học bạ; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp với điểm thi năng khiếu.

Điều chỉnh cách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, điểm cộng

Một trong những điểm đáng chú ý trong phương án tuyển sinh năm 2027 của các trường là cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, đặc biệt là IELTS, để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh hoặc tính điểm cộng.

Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn tiếng Anh trong xét tuyển năm 2027 của Trường Đại học Luật TP.HCM.

Theo phương án đã công bố, Trường Đại học Luật TP.HCM cho phép thí sinh sử dụng nhiều chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm môn tương ứng trong tổ hợp xét tuyển.

Đối với IELTS Academic, thí sinh đạt 5.5 được quy đổi thành 8 điểm môn tiếng Anh; 6.0 tương ứng 8,5 điểm; 6.5 tương ứng 9 điểm; 7.0 tương ứng 9,5 điểm và từ 7.5 trở lên được quy đổi thành 10 điểm.

Ngoài IELTS, trường chấp nhận các chứng chỉ tiếng Anh như TOEFL, TOEIC, Cambridge, APTIS ESOL, VSTEP và PTE Academic. Đáng chú ý, chứng chỉ tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc cũng được sử dụng để quy đổi điểm ngoại ngữ. Chẳng hạn, DELF B1, JLPT N3 và HSK 3 tương ứng 8 điểm; các mức DELF B2, JLPT N2 và HSK 4 tương ứng 9 điểm.

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ được áp dụng khi thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2027 và đăng ký tổ hợp có môn ngoại ngữ tương ứng. Mỗi thí sinh chỉ được công nhận mức quy đổi cao nhất theo một loại chứng chỉ.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến điều chỉnh điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS. Cụ thể, IELTS từ 5.5 đến 6.5 được cộng 0,25 điểm; từ 7.0 trở lên được cộng tối đa 0,5 điểm.

Với thí sinh sử dụng IELTS để quy đổi điểm môn tiếng Anh, trường dự kiến mức 5.5 tương đương 8 điểm; 6.0 tương đương 8,5 điểm; 6.5 tương đương 9 điểm; 7.0 tương đương 9,5 điểm và từ 7.5 trở lên tương đương 10 điểm.

Nhà trường lưu ý, thí sinh đã sử dụng IELTS để quy đổi điểm môn tiếng Anh sẽ không được đồng thời cộng điểm chứng chỉ này. Chính sách điểm cộng cũng không áp dụng đối với thí sinh xét tuyển thẳng.

Dự kiến mức quy đổi và cộng điểm của Đại học Kinh tế quốc dân năm 2027.

Những điều chỉnh trên diễn ra trong bối cảnh quy chế tuyển sinh đại học năm 2027 có nhiều điểm mới. Theo quy định sửa đổi, tổng điểm cộng của thí sinh trong năm 2027 không vượt quá 0,5 điểm trên thang điểm 30. Các cơ sở đào tạo cũng phải tuân thủ giới hạn số phương thức xét tuyển theo quy định mới.

Với những thay đổi này, theo các thầy cô, thí sinh cần chủ động theo dõi đề án tuyển sinh chính thức của từng trường, tìm hiểu kỹ tổ hợp môn, điều kiện sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ và cách tính điểm để có kế hoạch ôn tập, lựa chọn ngành học phù hợp.