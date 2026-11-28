Chiều 27/11, tại tọa đàm về việc phòng sốt xuất huyết mùa cao điểm do Tạp chí Một Thế Giới tổ chức, Ths.BS.Lương Chấn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật, Viện Pasteur TPHCM cho biết, tình hình sốt xuất huyết năm nay vẫn ở mức cao, nối tiếp diễn biến của năm trước.

Ths.BS Lương Chấn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Viện Pasteur TPHCM

Mưa bất chợt cũng là thủ phạm

BS.Quang cho rằng, đôi khi còn tạo điều kiện Đây là diễn biến đáng chú ý bởi thông thường, sau một năm dịch tăng mạnh, số ca mắc có xu hướng giảm trong năm kế tiếp. Nguyên nhân là một bộ phận lớn người dân đã nhiễm vi-rút và hình thành miễn dịch với tuýp vi-rút tương ứng.

Tuy nhiên, theo BS.Quang, diễn biến dịch sốt xuất huyết không phụ thuộc vào một yếu tố riêng lẻ mà là sự cân bằng giữa ba yếu tố: quần thể người có khả năng mắc bệnh, các tuýp vi-rút Dengue và muỗi truyền bệnh.

Vi-rút Dengue có bốn tuýp khác nhau. Người từng nhiễm một tuýp không đồng nghĩa đã có miễn dịch bảo vệ trước ba tuýp còn lại. Vì vậy, khi một tuýp vi-rút lưu hành trong cộng đồng có đủ số người chưa từng nhiễm để tiếp tục lây lan, nguy cơ bùng phát dịch vẫn hiện hữu.

Bên cạnh đó, sự gia tăng của muỗi và lăng quăng cũng có thể phá vỡ trạng thái cân bằng, tạo điều kiện cho dịch bệnh lan rộng. Điều này lý giải vì sao sốt xuất huyết vẫn có thể diễn biến phức tạp ngay cả khi một bộ phận người dân đã có miễn dịch sau những đợt dịch trước.

Phòng ngừa sốt xuất huyết hiệu quả bằng cách chủ động tiêm chủng và cắt đứt chuỗi lây bệnh

Một quan niệm phổ biến là mưa càng nhiều thì nguy cơ sốt xuất huyết càng tăng. Tuy nhiên, theo BS.Quang, mối liên hệ này không đơn giản như vậy. Những cơn mưa bất chợt, ngắt quãng đôi khi lại tạo điều kiện cho muỗi sinh sản tốt hơn so với những đợt mưa kéo dài.

Sở dĩ như vậy là vì mưa lớn liên tục có thể cuốn trôi trứng, lăng quăng hoặc làm thay đổi môi trường sinh sản của muỗi. Trong khi đó, sau những cơn mưa bất chợt, các vật dụng, vật chứa nước vốn khô ráo có thể trở thành nơi đọng nước, tạo điều kiện để trứng muỗi có sẵn nở thành lăng quăng.

Chỉ khoảng 5-7 ngày sau những cơn mưa như vậy, muỗi trưởng thành có thể xuất hiện nhiều hơn. Đây cũng là lý do một số gia đình dù giữ gìn vệ sinh nhà cửa vẫn bất ngờ nhận thấy muỗi gia tăng sau mưa, dù khu vực xung quanh không có ao tù hay những điểm nước đọng lớn.

BS.Quang lưu ý muỗi không cần những vũng nước lớn để sinh sản. Chỉ một lượng nước nhỏ tồn đọng trong các vật chứa cũng có thể trở thành môi trường thuận lợi cho muỗi phát triển.

Có thể mắc nhiều lần

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TPHCM cho biết, người mắc sốt xuất huyết lần thứ hai thường có nguy cơ diễn biến nặng hơn lần đầu.

Thầy thuốc Ưu tú, BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TPHCM

Lý do, người từng nhiễm một tuýp có thể hình thành miễn dịch với chính tuýp đó, nhưng kháng thể này không bảo vệ đầy đủ trước các tuýp còn lại. Vì vậy, một người vẫn có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần và về lý thuyết tối đa bốn lần tương ứng với bốn tuýp vi-rút. Trong thực tế, bác sĩ đã ghi nhận những trường hợp trẻ em mắc bệnh ba lần.

BS.Tiến cũng cảnh báo tâm lý chủ quan sau khi từng mắc bệnh có thể khiến người dân lơ là các biện pháp phòng ngừa. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người từng nhiễm mà còn làm tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Đáng lưu ý, những người lớn tuổi hoặc người có chống chỉ định tiêm vắc xin, vốn khó chủ động bảo vệ mình bằng biện pháp tiêm chủng, có thể trở thành nhóm dễ bị tổn thương nếu vi-rút tiếp tục lưu hành.

Theo các chuyên gia y tế, trong y khoa không có biện pháp nào có thể được khẳng định bảo vệ tuyệt đối 100%, đặc biệt đối với các bệnh truyền nhiễm. Nguyên tắc quan trọng vẫn là chủ động phòng bệnh và cắt đứt chuỗi lây truyền.

Các chuyên gia cũng lưu ý vắc-xin sốt xuất huyết không mang lại hiệu quả bảo vệ tuyệt đối. Theo các nghiên cứu, vắc-xin giúp giảm nguy cơ mắc bệnh khoảng 80,2%. Điều đó đồng nghĩa người đã tiêm chủng vẫn có khả năng mắc sốt xuất huyết.

Vì vậy, ông khuyến nghị nhân viên y tế khi tư vấn tiêm chủng cần giải thích rõ lợi ích của vắc-xin trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh, tránh tạo tâm lý rằng chỉ cần tiêm phòng là có thể hoàn toàn yên tâm và không cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt.

“Nếu chỉ trông chờ vào các chiến dịch phòng dịch theo mùa, hiệu quả sẽ khó bền vững. Thay vào đó, cần hình thành thói quen phòng bệnh thường xuyên trong cộng đồng, đồng thời giúp người dân hiểu rõ lợi ích của tiêm chủng cũng như những rủi ro nếu chủ quan. Sự kết hợp giữa kiểm soát môi trường, phòng muỗi đốt và tiêm vắc-xin, cùng sự tham gia của chính quyền và người dân, sẽ tạo nên chiến lược phòng chống sốt xuất huyết chủ động và hiệu quả hơn”. (BS.CKII Nguyễn Minh Tiến)