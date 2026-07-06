Triệu phú truyền máu của con trai để lão hóa ngược tiết lộ mắc bệnh tự miễn

Trên Instagram hôm 3/7, Johnson viết: "Tôi mắc bệnh tự miễn. Dạ dày tôi đang tự hủy hoại chính nó. Căn bệnh vốn chỉ ảnh hưởng khoảng 2 đến 5% dân số".

Ở tuổi 48, Johnson đã theo đuổi chế độ chăm sóc sức khỏe nghiêm ngặt, tối ưu mọi yếu tố từ giấc ngủ đến khả năng sinh sản. Tuy nhiên, ông cho biết thời thơ ấu từng có chế độ ăn uống kém lành mạnh, thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh và các loại nước ngọt nhiều đường.

Sau nhiều năm vật lộn với căng thẳng, tăng cân và trầm cảm kéo dài, cơ thể Bryan Johnson bắt đầu xuất hiện phản ứng tự miễn, tấn công tuyến giáp và niêm mạc dạ dày, dẫn đến viêm teo niêm mạc dạ dày tự miễn (Autoimmune Gastritis - AIG).

Tỷ phú Bryan Johnson. Ảnh: Magda Wosinska

Theo Johnson, tiên lượng của bệnh khá tệ. Ông cho biết các phương pháp điều trị hiện nay "gần như chấp nhận thất bại", khi y học chủ yếu chỉ có thể kiểm soát triệu chứng thay vì chữa khỏi bệnh.

Doanh nhân công nghệ không hề biết mình mắc AIG trong thời gian dài, dù căn bệnh đã gây ra những tổn thương không thể phục hồi, bao gồm thiếu hụt dinh dưỡng, thiếu máu và làm tăng nguy cơ ung thư.

Năm 21 tuổi, Bryan Johnson được chẩn đoán suy giáp - tình trạng tuyến giáp hoạt động kém, không sản xuất đủ hormone. Từ đó, ông phải sử dụng levothyroxine và Armour Thyroid để duy trì chức năng tuyến giáp.

Dù không nhận thấy triệu chứng bất thường, Johnson tin mình đã có những dấu hiệu sớm của viêm teo niêm mạc dạ dày tự miễn (AIG). Nhìn lại, ông cho biết từng có nồng độ ferritin - protein dự trữ sắt trong cơ thể - ở mức thấp dù chưa bị thiếu máu, nhưng khi đó không nhận ra mối liên hệ.

Theo Johnson, đây cũng là đặc điểm phổ biến của AIG khi nhiều người mắc bệnh hầu như không có triệu chứng rõ rệt. Nếu xuất hiện, các biểu hiện có thể gồm đau bụng, thiếu sắt, chán ăn, buồn nôn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Dù đã bổ sung viên sắt, chỉ số ferritin của Johnson vẫn luôn thấp hơn mức bình thường. Điều này khiến ông phải thực hiện hàng loạt xét nghiệm để tìm nguyên nhân và lý giải vì sao "lượng sắt trong cơ thể cứ liên tục biến mất".

Kết quả nội soi đại tràng không phát hiện dấu hiệu ung thư, nên các bác sĩ tiếp tục chỉ định nội soi hai đầu (bi-directional endoscopy), kết hợp nội soi dạ dày và đại tràng để kiểm tra toàn bộ đường tiêu hóa, đồng thời thực hiện các xét nghiệm dấu ấn sinh học trong máu.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy Johnson có nồng độ kháng thể kháng tế bào viền dạ dày (anti-parietal cell antibodies) tăng cao, gợi ý mắc viêm teo niêm mạc dạ dày tự miễn (AIG). Căn bệnh xảy ra khi hệ miễn dịch tạo ra kháng thể tấn công các tế bào khỏe mạnh của dạ dày, thường gặp ở những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tự miễn hoặc đang mắc các bệnh tự miễn khác, như bệnh tuyến giáp tự miễn.

Căn cứ cuối cùng giúp xác nhận chẩn đoán là kết quả sinh thiết dạ dày, cho thấy niêm mạc dạ dày bắt đầu bị tổn thương và suy yếu - dấu hiệu sớm điển hình của viêm teo niêm mạc dạ dày tự miễn (AIG).

Theo triệu phú này, các vấn đề sức khỏe của ông đều có mối liên hệ với nhau. Tình trạng thiếu sắt, bệnh tuyến giáp tự miễn và AIG - nguyên nhân khiến cơ thể liên tục thiếu sắt - tạo thành một vòng luẩn quẩn, và làm cho việc điều trị từng vấn đề trở nên khó khăn hơn.

Johnson cho biết tình trạng thiếu sắt và suy giảm chức năng tuyến giáp có mối quan hệ tác động qua lại. "Thiếu sắt làm cản trở quá trình chuyển đổi hormone tuyến giáp sang dạng hoạt động, trong khi tuyến giáp hoạt động kém cũng khiến cơ thể sử dụng sắt kém hiệu quả", ông giải thích.

Dù viêm teo niêm mạc dạ dày tự miễn (AIG) không thể chữa khỏi hoàn toàn, bệnh có thể được kiểm soát bằng tiêm vitamin B12 hoặc truyền sắt. Johnson cho biết ông đã được truyền tĩnh mạch 1.000 mg sắt để cải thiện tình trạng thiếu sắt.

Tuy nhiên, điều đó không khiến Johnson từ bỏ mục tiêu tìm cách khắc phục căn bệnh. Ông cho biết sẽ theo dõi định kỳ nhiều chỉ số quan trọng như ferritin và sắt, vitamin B12, chromogranin A và gastrin.

Ngoài ra, đội ngũ y tế sẽ tiến hành sinh thiết dạ dày định kỳ và xây dựng các phương pháp can thiệp mang tính thử nghiệm, tùy theo kết quả theo dõi và diễn tiến của bệnh. Kế hoạch này bao gồm việc tái lập trình các tế bào miễn dịch đang tấn công niêm mạc dạ dày, đồng thời sử dụng các kháng thể do trí tuệ nhân tạo (AI) thiết kế để loại bỏ những tế bào miễn dịch hoạt động bất thường.

Bryan Johnson là nhà sáng lập công ty thương mại điện tử Braintree. Năm 2013, ông bán doanh nghiệp này cho PayPal với giá 800 triệu USD. Sau thương vụ, Johnson dành phần lớn tài sản để theo đuổi mục tiêu đảo ngược quá trình lão hóa, thậm chí tìm cách kéo dài tuổi thọ và "đánh bại cái chết".

Ông hiện sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội với khoảng 1,5 triệu người theo dõi trên X, 2,6 triệu trên Instagram và 2,1 triệu người đăng ký kênh YouTube.

Trong nỗ lực chống lão hóa, Johnson khởi động dự án Project Blueprint. Theo phần giới thiệu trên kênh YouTube, Johnson tuyên bố đã làm chậm tốc độ lão hóa của cơ thể, tương đương "trẻ lại" khoảng 31 năm. Để trẻ hóa tuổi sinh học, ông cũng từng truyền huyết tương trong máu của con trai vào cơ thể mình.