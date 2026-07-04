Gần 20 đại học công bố điểm sàn thi tốt nghiệp THPT 2026

Đến ngày 4/7, 18 trường đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Ba trường có điểm sàn từ 15 gồm Đại học Gia Định, Xây dựng Miền Trung, Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Đây là cũng là mức tối thiểu mà thí sinh cần đạt để đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các trường còn lại lấy sàn từ 16 trở lên. Trong đó, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cao nhất với 19-25 điểm. Kế đến là trường Đại học Công nghệ (22-24), Bách khoa Hà Nội (19,5-20). Đây là những trường đào tạo khối ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong nhóm hàng đầu cả nước.

Điểm sàn theo điểm thi tốt nghiệp THPT 15 trường đại học đến ngày 4/7 như sau (trừ các ngành Sức khỏe, Sư phạm, Luật... sẽ theo điểm sàn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo):

Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học đến 17h ngày 14/7.

Trước đó, các em có thể truy cập trang Tra cứu đại học của VnExpress, xem thông tin tuyển sinh như tổ hợp, biến động điểm chuẩn các năm theo ngành, trường để tham khảo.

Điểm chuẩn đại học dự kiến được công bố sau 17h ngày 9/8.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang