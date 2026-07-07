Ăn đêm xem World Cup - combo 'sát thủ' khiến dạ dày và gan tổn thương ra sao?

TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cảnh báo việc đảo lộn nhịp sinh học và nạp năng lượng sai cách vào ban đêm sẽ tạo ra "combo" tàn phá dạ dày và hệ chuyển hóa. Thức khuya kích thích cảm giác đói, đẩy người xem tìm đến đồ ngọt, đồ béo và vô tình biến bữa phụ nửa đêm thành một bữa chính dư thừa calo.

Đơn cử, thực đơn phổ biến của các cổ động viên như thịt nướng, xúc xích và thực phẩm chiên rán chứa đựng nhiều rủi ro bệnh tật tiềm ẩn.

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Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp thịt chế biến ở nhiệt độ cao vào nhóm 2A, nhóm có khả năng gây ung thư cho con người. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ cần tiêu thụ 100g thịt đỏ mỗi ngày, nguy cơ ung thư tiêu hóa tăng thêm 17%. Con số này tăng thêm 18% nếu người dùng ăn thêm 50g thịt chế biến sẵn như xúc xích hay thịt xông khói hàng ngày.

Chất bảo quản nitrat, nitrit trong các loại thịt này có thể chuyển hóa thành hợp chất gây ung thư khi vào cơ thể. Một nghiên cứu từ Singapore còn khẳng định thực phẩm giàu đường và chất béo sản sinh hợp chất methylglyoxal, tác động xấu đến gene chống khối u.

Đồ uống đi kèm trong các trận đấu cũng là nguồn nạp đường và calo khổng lồ. Một lon nước ngọt 330ml chứa tới 37g đường, vượt xa ngưỡng khuyến nghị dưới 25g mỗi ngày của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trong khi đó, việc uống 3-4 lon bia mỗi trận tương đương với việc nạp thêm 600 kcal.

Ngay cả những món ăn tưởng chừng lành mạnh như lạc rang cũng chứa lượng năng lượng lớn, với gần 600 kcal trong mỗi 100g. Theo TS Giang, tình trạng tăng cân, tích mỡ bụng và rối loạn mỡ máu sau mỗi mùa giải là hệ quả tất yếu của thói quen ăn đêm thiếu kiểm soát này.

Bên cạnh gánh nặng về cân nặng, hàm lượng caffeine cao trong các loại đồ uống giải khát gây ra tình trạng tim đập nhanh, tăng huyết áp và làm giảm chất lượng giấc ngủ trầm trọng.

Thói quen hút thuốc khi xem bóng đá càng làm trầm trọng thêm vấn đề khi khói thuốc chứa hơn 7.000 chất độc hại, bao gồm 60 tác nhân gây ung thư. Trong đó, nicotine là chất độc dễ dàng xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp và miệng, gây hại trực tiếp cho người hút lẫn các thành viên trong gia đình.

Để bảo vệ sức khỏe, chuyên gia khuyến cáo người hâm mộ nên chọn lọc các trận đấu quan trọng thay vì cố gắng theo dõi toàn bộ giải đấu.

Người trưởng thành cần đảm bảo ngủ từ 7-9 giờ mỗi ngày và không được dưới 6 giờ trong vòng 24 giờ nếu phải thức khuya. Người xem có thể áp dụng phương pháp ngủ sớm trước giờ bóng lăn để tích lũy thời gian nghỉ ngơi và ngủ trưa ngắn khoảng 30 phút vào ngày hôm sau để phục hồi năng lượng.

Đặc biệt, người trên 50 tuổi hoặc có tiền sử bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường cần hết sức thận trọng và cân nhắc kỹ trước khi quyết định thức xuyên đêm xem bóng đá.