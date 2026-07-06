Tuyển sinh Đại học 2026: Điểm sàn lệch tới 10 điểm

Xét từ “sàn của sàn”

Năm 2025, Trường ĐH Hùng Vương (TPHCM) xác định điểm sàn thấp nhất toàn quốc (12/30 điểm). Năm nay, trường lấy mức điểm sàn đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 15, phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ) từ 18 và phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM từ 600. Cùng mức điểm sàn là 15 còn có Trường ĐH Gia Định, Trường ĐH Xây dựng Miền Trung và Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Mức điểm 15 cũng bằng điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định đối với các phương thức xét tuyển (trừ tuyển thẳng).

Thí sinh tìm hiểu các ngành học để đăng kí nguyện vọng. Ảnh: DUY PHẠM

Một số trường khác có điểm sàn từ 16 - 22 điểm, như Học viện Chính sách và Phát triển (16 - 19 điểm tùy cơ sở đào tạo), Trường ĐH Thành Đô (16 - 17,5 điểm), Trường ĐH Nông Lâm TPHCM (16 - 18 điểm), Trường ĐH FPT (18 - 21 điểm); ĐH Bách khoa Hà Nội (19,5 - 20 điểm).

Dự kiến ngày 8/7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm sàn 3 nhóm ngành là Sư phạm, Sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và Pháp luật.

Ở phân khúc tiếp theo, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội lấy điểm sàn từ 22 - 24 điểm; Trường ĐH Ngoại thương xác định điểm sàn là 24 điểm đối với tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa), các tổ hợp còn lại là 23 điểm; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) từ 19 - 25 điểm; ĐH Kinh tế Quốc dân 22 điểm.

Điểm sàn năm 2026 giữa các trường ĐH phản chiếu rõ nét sự chênh lệch về chất lượng nguồn tuyển, tư duy định hướng đào tạo cũng như xu hướng dịch chuyển nghề nghiệp trên thị trường lao động hiện nay.

Khảo sát hệ thống dữ liệu từ một số cơ sở giáo dục ĐH trên cho thấy, về chất lượng nguồn tuyển, vị thế có sự khác biệt rất lớn. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên phân hóa nguồn tuyển ở ngưỡng cao và đặc biệt tập trung vào nhóm thí sinh xuất sắc. Hệ thống các chương trình đào tạo tài năng và chương trình tích hợp thạc sĩ - cử nhân ở các ngành cốt lõi như Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Khoa học dữ liệu và Khoa học vật liệu đều neo ở mức điểm sàn chạm mốc 25 điểm. Các ngành công nghệ mang tính cạnh tranh cao như Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin hay Công nghệ bán dẫn, mức sàn tối thiểu để nhận hồ sơ cũng đạt 22 điểm.

Ở chiều ngược lại, ví dụ như Trường ĐH Mỏ - Địa chất đưa ra dải điểm sàn rộng hơn, hướng tới việc tiếp cận số đông thí sinh có học lực trung bình khá. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ cao nhất của trường này thuộc về nhóm chương trình đào tạo tài năng như Kĩ thuật mỏ thông minh, Trí tuệ nhân tạo ứng dụng hay Kĩ thuật xây dựng công trình ngầm nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức 21 điểm. Đối với các ngành hot đại trà như Công nghệ thông tin, trường đưa ra mức sàn 19 điểm, và Khoa học dữ liệu là 18 điểm. Có thể thấy, điểm sàn giữa các trường đang có khoảng cách chênh lệch rất lớn, ngành cao nhất và ngành thấp nhất (tới thời điểm hiện tại) lên tới 10 điểm.

Chất lượng và thương hiệu

Sự phân hóa về điểm sàn này có mối liên hệ mật thiết với chất lượng, thương hiệu và triết lí đào tạo của từng trường. Trường ĐH Khoa học tự nhiên kiên trì với mô hình đại học định hướng nghiên cứu chuyên sâu và tiên phong công nghệ. Việc đặt điểm sàn rất cao cho các hệ tài năng và tích hợp thể hiện quyết tâm xây dựng một bộ máy đào tạo tinh hoa, cung cấp lực lượng nhà khoa học, chuyên gia mũi nhọn cho quốc gia. Thậm chí, ở những khối ngành vốn khó tuyển sinh như Địa chất học hay Khí tượng khí hậu, trường vẫn giữ mức sàn đại trà là 19 điểm và đẩy hệ chất lượng cao lên tới 23 điểm để bảo đảm chuẩn đầu ra chuyên môn.

Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng hướng tới nguồn tuyển chất lượng cao khi từ năm 2025, điểm sàn nhà trường xác định với nhóm ngành công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn là 24 điểm.

Trong khi đó, những trường ĐH khác theo đuổi triết lí đào tạo ứng dụng thực hành nghề nghiệp. Phần lớn các ngành của những trường này duy trì mức điểm sàn vừa phải từ 15 - 19 điểm. Những ngành có điểm sàn “vọt” lên thường là các chương trình đào tạo về công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo đang được thí sinh đặc biệt quan tâm.

Cấu trúc điểm sàn năm 2026 của hai thái cực đã phản chiếu xu hướng ngành nghề của thị trường lao động. Làn sóng công nghệ cao, chíp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo đang chiếm vị trí độc tôn. Điều này thể hiện qua việc nhóm ngành Công nghệ bán dẫn tại các trường đều có điểm sàn cao nhất. Trái lại, các ngành truyền thống đang gặp thách thức lớn trong việc thu hút người học khi điểm sàn đại trà luôn nằm ở mức đáy khung tuyển sinh.

TS Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân lưu ý năm nay có 3 khái niệm điểm sàn và có sự khác nhau, thí sinh cần nắm rõ. Thứ nhất, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT đưa ra điểm sàn chung cho tất cả các phương thức xét tuyển (trừ tuyển thẳng) là 15/30 điểm. Thứ hai, điểm sàn nhận hồ sơ do các cơ sở giáo ĐH quy định. Thứ ba, điểm sàn nhóm ngành đặc thù do Bộ GD&ĐT quy định là Sư phạm, Pháp luật và Sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề ở tất cả các phương thức xét tuyển. Điểm chuẩn trúng tuyển luôn lớn hơn hoặc bằng điểm sàn. Điểm chuẩn trúng tuyển mỗi năm dựa trên số lượng chỉ tiêu so với số lượng thí sinh đăng kí. Do đó, có 2 cơ sở để thí sinh tham khảo khi đăng kí nguyện vọng là điểm sàn và điểm chuẩn những năm trước của ngành yêu thích.