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Danh sách hơn 130 trường công bố điểm chuẩn đại học 2026 mới nhất

Sự kiện: Điểm chuẩn đại học - cao đẳng

Đến nay, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn đại học 2026. Dưới đây là danh sách cụ thể.

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn đại học và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Theo ghi nhận thông tin từ các trường đại học, đến nay đã có nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học 2026.

Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn đại học 2026. Ảnh minh họa: TL

Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn đại học 2026. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn 2026:

Danh sách hơn 130 trường công bố điểm chuẩn đại học 2026 mới nhất - 2

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe công bố điểm chuẩn 2026
Trường Đại học Khoa học Sức khỏe công bố điểm chuẩn 2026

Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó Y khoa cao nhất 82,6/100 điểm.

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Theo L.Vũ (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/08/2026 15:40 PM (GMT+7)
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