Thầy cô tất bật, học sinh háo hức chuẩn bị đón chào năm học mới

Những ngày cuối tháng 8, không khí chuẩn bị cho năm học mới diễn ra khẩn trương tại nhiều phường trên địa bàn Hà Nội như Cầu Giấy, Khương Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ngọc Hà… Tại các trường học, cán bộ, giáo viên đang tất bật hoàn thiện những phần việc cuối cùng, từ sắp xếp lớp học, ổn định đội ngũ đến chỉnh trang cơ sở vật chất, vệ sinh khuôn viên, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong năm học mới.

Sau sáp nhập, thầy và trò từng bước làm quen với diện mạo mới, chủ động thích ứng để bước vào năm học mới với tâm thế tự tin, phấn khởi. Đặc biệt, công tác đón học sinh đầu cấp được chuẩn bị chu đáo, tạo không khí vui tươi, thân thiện và trang trọng.

Cụ thể, tại Trường Tiểu học Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, Hà Nội), không khí đón năm học mới đã hiện rõ trong từng lớp học, sân trường.

Thầy cô chủ động rà soát các điều kiện phục vụ dạy học, đồng thời chuẩn bị môi trường học tập thân thiện, sẵn sàng chào đón học sinh trở lại trường. Các phòng học được sắp xếp ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ, tạo không gian học tập khang trang, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Bàn ghế, trang thiết bị và đồ dùng dạy học cũng được kiểm tra, rà soát, bố trí đầy đủ, bảo đảm các điều kiện cần thiết trước ngày học sinh chính thức bước vào năm học mới. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm năm học mới diễn ra ổn định.

Học sinh lớp 1 được tạo điều kiện làm quen với trường, lớp, thầy cô và môi trường học tập mới trước khi năm học chính thức bắt đầu, qua đó giúp các em bớt bỡ ngỡ, tự tin và sẵn sàng bước vào chặng đường học tập đầu tiên.

Những ngày cận khai giảng, cô và trò nhà trường miệt mài tập luyện các tiết mục văn nghệ, từ những động tác, lời ca đến đội hình biểu diễn, với mong muốn mang đến những màn trình diễn tươi vui, ấn tượng trong ngày khai giảng năm học mới.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, đội nghi thức và phần diễu hành hồng kỳ cũng được thầy trò nhà trường tích cực luyện tập hàng ngày. Từng động tác, đội hình được tập dượt kỹ lưỡng, bảo đảm sự đồng đều, trang nghiêm, góp phần tạo nên không khí sôi nổi và ấn tượng trong ngày khai giảng năm học mới.

Các em học sinh lớp 1 tỏ ra háo hức, thích thú khi được cùng thầy cô tập luyện cho ngày khai giảng. Dù còn bỡ ngỡ với môi trường mới, các em đều chăm chỉ, nghiêm túc thực hiện từng động tác, mong chờ khoảnh khắc chính thức bước vào năm học đầu tiên.

Những ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ và vẻ háo hức hiện rõ trên từng gương mặt. Tất cả cùng chung một niềm mong chờ, háo hức đón ngày tựu trường và khoảnh khắc chính thức bước vào năm học mới.

Với nhiều học sinh lớp 1, năm học mới cũng đánh dấu hành trình đầu tiên các em rời vòng tay gia đình, làm quen với thầy cô, bạn bè và một môi trường học tập hoàn toàn mới. Đây là dấu mốc đặc biệt, mở ra những trải nghiệm đầu tiên trên chặng đường đến trường.

Cô Trần Thị Hồng Ngọc, Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở chính của Trường Tiểu học Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, Hà Nội), cho biết, ngay sau khi nhận quyết định sáp nhập, nhà trường đã chủ động rà soát toàn bộ cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để xây dựng phương án tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp. Trường Tiểu học Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Nhà trường tập trung xây dựng phương án phân công giáo viên, sắp xếp lớp học, bảo đảm các hoạt động dạy và học được triển khai ổn định, đồng thời hạn chế tối đa những xáo trộn trong quá trình chuyển đổi.

Về việc bố trí giáo viên sau sáp nhập, cô Trần Thị Hồng Ngọc cho hay, nhà trường căn cứ vào trình độ chuyên môn, năng lực và điều kiện thực tế để phân công giáo viên phù hợp với từng tổ, khối, qua đó bảo đảm quyền lợi của học sinh và duy trì chất lượng dạy học.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, các nhà trường đang nỗ lực hoàn tất những phần việc cuối cùng, từ ổn định tổ chức, sắp xếp đội ngũ đến chỉnh trang trường lớp, rà soát và bổ sung cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện tốt nhất để đón học sinh. Những thay đổi sau sáp nhập đặt ra không ít yêu cầu mới trong công tác quản lý và tổ chức dạy học, song cũng là cơ hội để các trường sắp xếp lại nguồn lực, phát huy thế mạnh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới một năm học mới ổn định, hiệu quả và tràn đầy khí thế.