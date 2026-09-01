Sau sắp xếp, trường học Hà Nội chuẩn bị năm học mới ra sao?

Năm học 2026-2027 đang đến gần, những ngày này các trường học Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Với những trường vừa sắp xếp, tổ chức lại, công tác chuẩn bị cho năm học mới càng có ý nghĩa đặc biệt khi đây là năm học đầu tiên vận hành theo mô hình mới.

Tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết thành phố hiện có quy mô hơn 2,3 triệu học sinh, hơn 120.000 giáo viên và nhân viên.

Trong năm học này, Hà Nội xác định phải chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ vận động sang kết quả, từ tổng hợp số liệu sang dữ liệu hỗ trợ tới từng học sinh... Những yêu cầu đó đang được cụ thể hóa ngay từ công tác chuẩn bị năm học mới. Tại các trường vừa sắp xếp, việc hoàn tất cơ sở vật chất, rà soát điều kiện an toàn, ổn định học sinh đầu cấp và chuẩn bị lễ khai giảng được triển khai đồng thời, với mục tiêu để sự thay đổi về mô hình tổ chức không tạo ra xáo trộn đối với người học.

Cơ sở vật chất tại 100% điểm các phân hiệu của trường THCS Giảng Võ đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh.

Gấp rút hoàn tất những phần việc cuối cùng

Tại Trường THCS Giảng Võ, cô Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tính từ ngày 5/8, thời điểm có quyết định thành lập trường mới (được sáp nhập từ ba trường: Trường THCS Giảng Võ cũ, Trường THCS Phan Chu Trinh và Trường THCS Nguyễn Trãi), đến nay chỉ khoảng một tháng, song nhà trường đã phải triển khai một khối lượng công việc rất lớn. “Chúng tôi phải cơ cấu lại bộ máy tổ chức, phân công nhiệm vụ, phân công nhân sự để bộ máy nhanh chóng đi vào hoạt động, đồng thời xây dựng kế hoạch khá chi tiết cho việc chuẩn bị năm học mới và lễ khai giảng”, cô Yến nói.

Theo cô Yến, đến nay, 100% các điểm trường đã sẵn sàng đón học sinh. Các điều kiện về cơ sở vật chất cơ bản được đáp ứng; nhà trường đã kiểm tra, rà soát các điều kiện an ninh, an toàn như hệ thống điện, thiết bị điện, phòng cháy chữa cháy để bảo đảm học sinh được học tập trong môi trường an toàn.

Trong ba điểm trường, một phân hiệu vẫn đang tiếp tục được nâng cấp, đầu tư thêm trang thiết bị theo hướng hiện đại hơn. Theo cô Yến, đây là công việc cần thực hiện theo lộ trình. Nhà trường tin tưởng, với tiến độ triển khai dự án, sự chuẩn bị của chính quyền địa phương và sự phối hợp của nhà trường, học sinh sẽ từng bước được học tập trong môi trường khang trang, hiện đại, văn minh.

Cùng với việc hoàn thiện các điều kiện trường lớp, Trường THCS Giảng Võ cũng đã tổ chức đón gần 1.400 học sinh đầu cấp. Đây là nhóm học sinh cần được quan tâm không chỉ về điều kiện học tập mà còn về tâm lý khi bước vào môi trường mới. Theo cô Yến, điều phụ huynh quan tâm nhất khi đưa con đến trường là con mình sẽ học trong một môi trường như thế nào, nhà trường có định hướng và quan điểm giáo dục ra sao, ai sẽ là người trực tiếp dạy dỗ các em trong những năm học tới và gia đình cần chuẩn bị gì về tâm lý khi con chuyển cấp.

Thầy Vũ Đình Phương, Phó Hiệu trường Trường THCS Giảng Võ cho biết nhà trường sẽ tổ chức khai giảng tại một điểm trường chính.

Thông tin về công tác chuẩn bị cho năm học mới năm 2026-2027, thầy Vũ Đình Phương, Phó Hiệu trường Trường THCS Giảng Võ cho biết, việc khai giảng của trường được ban giám hiệu lên kế hoạch rõ ràng, theo đó sẽ tổ chức khai giảng cho các con tại một điểm trường chính.

"Nhà trường sẽ tổ chức dưới hình thức là khai giảng trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Toàn bộ học sinh của khối 6 và khối 9 sẽ được ưu tiên vì các con mới vào trường và một số con thì chuẩn bị ra trường thì sẽ được ngồi dự trực tiếp tại sân chính của nhà trường. Còn các anh chị học sinh khối 8, khối 7 sẽ dự trực tiến online qua truyền hình trực tiếp lên các phòng học", thầy Phương cho biết.

Về việc chuẩn bị cơ sở vật chất để cho đảm bảo an toàn trong năm học mới, nhà trường sau khi mà tiếp nhận cơ sở vật chất của ba điểm trường thì cũng đã cử thành lập một cái ban đi kiểm tra rà soát cơ sở vật chất và đã khắc phục một số những cơ sở vật chất còn thiếu để phục vụ các con trong năm học mới như là thấm dột, rồi quạt trần đã vệ sinh siết ốc.

Về việc chuẩn bị cơ sở vật chất để cho đảm bảo an toàn trong năm học mới, nhà trường sau khi mà tiếp nhận cơ sở vật chất của ba điểm trường thì cũng đã cử thành lập một cái ban đi kiểm tra rà soát cơ sở vật chất và đã khắc phục một số những cơ sở vật chất còn thiếu để phục vụ các con trong năm học mới như là thấm dột, vệ sinh thiết bị trong lớp học như quạt trần...

Hai điểm trường cùng hướng tới một ngày khai giảng

Tại Trường THCS Thái Thịnh, công tác chuẩn bị năm học mới cũng được triển khai theo cách phù hợp với mô hình trường sau sắp xếp. Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, phường Đống Đa, Hà Nội, cho biết sau khi sáp nhập và tổ chức lại, trường hiện gồm một trụ sở chính và một phân hiệu. Trụ sở chính trên phố Thái Thịnh có gần 1.800 học sinh, còn phân hiệu tại đường Láng có khoảng 600 học sinh. Tổng số toàn trường là 2.325 học sinh, với khoảng 95 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, phường Đống Đa, Hà Nội.

Theo thầy Cường, năm học 2026-2027 là năm học có nhiều thay đổi với nhiều nhà trường trên cả nước, trong đó Trường THCS Thái Thịnh cũng phải có những điều chỉnh phù hợp sau khi sáp nhập. Một trong những vấn đề được nhà trường tính toán kỹ là tổ chức lễ khai giảng để học sinh tại cả hai địa điểm đều có thể tham dự đầy đủ mà không phải di chuyển.

“Do đó, chúng tôi lựa chọn phương án tổ chức khai giảng tại trụ sở chính và các phân hiệu. Học sinh sẽ tiếp tục tham dự khai giảng tại điểm trường như trước đây”, thầy Cường nói.

Nhà trường chia lễ khai giảng thành ba phần. Phần thứ nhất là chương trình riêng của nhà trường, trong đó hai địa điểm được kết nối bằng hình thức truyền hình trực tiếp. Tại điểm trường chính, nhà trường sẽ thực hiện các hoạt động văn nghệ và livestream về phân hiệu để các em học sinh tại phân hiệu có thể tham gia. Tương tự, tại phân hiệu cũng thực hiện các hoạt động văn nghệ, các hoạt động đầu năm học và được truyền trực tiếp về điểm trường chính để hai chương trình khớp nối với nhau. Nhà trường đã thiết lập và đảm bảo một chương trình diễn ra thông suốt.

Phần thứ hai là tiếp sóng chương trình khai giảng chung của cả nước từ 8h-8h45. Học sinh ở hai địa điểm sẽ theo dõi chương trình trên màn hình LED tại sân trường và cùng tham gia các nghi lễ đầu năm. Theo thầy Cường, nhà trường rất coi trọng các nghi lễ đầu năm học như hát Quốc ca, Đội ca, nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới. Dù học sinh ở hai địa điểm khác nhau, các em vẫn cùng tham gia những nghi lễ chung, hòa vào không khí khai giảng của cả nước.

Kết thúc chương trình tiếp sóng lúc 8h45, nhà trường chuyển sang phần thứ ba là các hoạt động sau khai giảng. Học sinh sẽ được tham gia một số hoạt động trải nghiệm ngay tại sân trường và lớp học với các trò chơi dân gian như nhảy sạp, kéo co, bịt mắt đánh trống...

"Chúng tôi lựa chọn một số hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian như nhảy sào, kéo co, bịt mắt đánh trống… là những trò chơi gắn với các em học sinh, để mang lại một trạng thái thật sự là một ngày hội trong không khí đầu năm học", thầy Cường chia sẻ. Sau hoạt động của học sinh, nhà trường tổ chức gặp mặt đầu năm học mới với toàn thể giáo viên, qua đó tạo thêm khí thế cho năm học đầu tiên sau sáp nhập.

Theo thầy Cường, điểm khác biệt rõ nhất trong công tác chuẩn bị năm học mới so với trước đây nằm ở tính kết nối. Nếu trước khi sắp xếp, các trường có thể tổ chức các hoạt động một cách độc lập thì nay, một chương trình chung phải được triển khai đồng thời tại trụ sở chính và các phân hiệu.

Nhà trường lựa chọn cách tổ chức này cũng nhằm tránh việc học sinh phải di chuyển giữa hai địa điểm. Theo thầy Cường, với số lượng học sinh đông, việc di chuyển trong quá trình tổ chức các hoạt động sẽ gây bất tiện cho học sinh. Vì vậy, mục tiêu là các em vẫn được tham gia đầy đủ các hoạt động chung của nhà trường ngay tại nơi mình đang học.

Những ngày đầu tháng 9, khi ngày khai giảng đang đến gần, các trường học Hà Nội đang hoàn tất những phần việc cuối cùng để sẵn sàng đón học sinh, tạo một khởi đầu ổn định, an toàn, vui tươi và hạn chế tối đa những xáo trộn. Với những trường vừa sắp xếp, tổ chức lại, sự chuẩn bị chu đáo cho ngày khai trường không chỉ tạo tâm thế phấn khởi cho học sinh mà còn mở đầu cho quá trình vận hành mô hình mới, để giáo viên, phụ huynh và học sinh từng bước thích nghi, ổn định và cùng hướng tới một năm học thực chất, hiệu quả.