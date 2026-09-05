Học sinh cả nước hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027

09:14

Hơn 1,1 triệu học sinh Hải Phòng bước vào năm học mới

Phóng viên Thanh Nga/VOV Đông Bắc thông tin: Sáng nay (5/9), hơn 1,1 triệu học sinh thành phố Hải Phòng cùng học sinh cả nước dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Trường THPT Ngô Quyền - ngôi trường có hơn một thế kỷ xây dựng và phát triển - được lựa chọn là điểm cầu chính của thành phố, kết nối với chương trình khai giảng chung toàn quốc.

Từ sáng sớm, không khí tại Trường THPT Ngô Quyền, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã rộn ràng trong ngày khai trường. Năm học này, nhà trường có 2.158 học sinh và bước vào năm học thứ 106 trong hành trình xây dựng, phát triển của ngôi trường Bonnal - Bình Chuẩn - Ngô Quyền.

Dự lễ khai giảng cùng thầy và trò nhà trường có ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, cựu học sinh khóa 1983 - 1986; ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, cựu học sinh khóa 1981 - 1984; ông Bùi Thanh Sơn, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu học sinh khóa 1976 - 1979; ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo thành phố và ngành Giáo dục.

Nhân dịp năm học mới, ông Nguyễn Văn Quảng trao tặng nhà trường một phòng học Tin học; ông Nguyễn Kim Sơn trao tặng một phòng học STEM. Đây là những không gian học tập mới nhằm phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ, khoa học và sáng tạo cho học sinh.

Cùng với học sinh cả nước, hôm nay, thành phố Hải Phòng có hơn 1.000 cơ sở giáo dục với hơn 1,1 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường. Các trường tổ chức khai giảng trực tiếp tại đơn vị, bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với học sinh từng lứa tuổi.

Chuẩn bị cho năm học mới, Hải Phòng tiếp tục dành nguồn lực lớn đầu tư cơ sở vật chất trường học. Riêng năm 2026, các địa phương triển khai 261 công trình, hạng mục xây dựng, cải tạo, sửa chữa trường học với tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng, tập trung xây mới, bổ sung phòng học, phòng bộ môn, nhà đa năng và cải tạo các hạng mục xuống cấp.

09:09

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự khai giảng năm học mới tại Cần Thơ

Phóng viên Tấn Phong/VOV-ĐBSCL đưa tin: Hòa cùng không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, sáng nay, Trường THCS và THPT Ngã Sáu, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Dự lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; về phía thành phố Cần Thơ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình.

Đây là năm học đầu tiên Trường THCS-THPT Ngã Sáu hoạt động sau khi sáp nhập Trường THCS Nguyễn Văn Quy và Trường THPT Ngã Sáu. Sau sắp xếp, trường có 59 lớp với gần 2.600 học sinh; trong đó, năm học này trường đón gần 800 học sinh đầu cấp. Toàn trường có 179 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn, gồm 104 học sinh THCS và 75 học sinh THPT.

Tại Lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã trao 50 suất học bổng cho các em học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; đồng thời tặng 10 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 5 triệu đồng cho tập thể nhà trường.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức, cá nhân cũng trao nhiều suất học bổng, quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em vươn lên trong học tập.

Lễ khai giảng tại Trường THCS và THPT Ngã Sáu kết nối với chương trình khai giảng chung toàn quốc, được truyền hình trực tiếp trên sóng VOV và VTV.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS và THPT Ngã Sáu, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.

Các em học sinh Trường THCS và THPT Ngã Sáu, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ trong ngày khai giảng năm học mới

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao quà cho tập thể nhà trường và học bổng cho học sinh Trường THCS và THPT Ngã Sáu.

09:06

Phóng viên Phạm Hải/VOV-ĐBSCL thông tin, hòa chung không khí cả nước khai giảng năm học mới 2026 – 2027, tỉnh An Giang tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, gồm Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành, xã Giang Thành; Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Khánh An, xã Khánh Bình.

Ngay từ sớm, không gian của Trường Tiểu học và THCS nội trú Khánh An, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang đã rộn ràng hơn lúc nào hết. Các em học sinh háo hức, phấn khởi trong ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Còn các phụ huynh học sinh đã không giấu được niềm vui rước diện mạo khang trang của ngôi trường mới vừa hoàn thiện cách đây vài ngày.

Trường Tiểu học và THCS nội trú Khánh An có tổng kinh phí đầu tư hơn 13,7 tỷ đồng, với quy mô 45 lớp. Năm học 2026-2027, trường đón hơn 1.700 học sinh. Năm học này càng trở nên ý nghĩa hơn khi thầy và trò nơi đây chính thức được dạy và học trong những phòng học mới, khang trang, đầy đủ điều kiện phục vụ học tập và sinh hoạt. Cùng với đó, công tác tổ chức ăn, ở và chăm sóc học sinh được thầy cô đặc biệt quan tâm.

Cùng hòa chung niềm vui, hơn 1.000 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang cũng phấn khởi bước vào năm học mới trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Công trình có quy mô 45 lớp, tổng mức đầu tư hơn 186 tỷ đồng.

Năm học 2026-2027, trường đón hơn 1.000 học sinh, trong đó có học sinh nội trú, bán trú. Những phòng học mới, khu nội trú và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, mở ra điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh địa phương.

09:03

Đà Nẵng gần 710.000 học sinh đến trường khai giảng năm học mới

Phóng viên Tuyết Lê/VOV-Miền Trung thông tin: Cơn mưa nhẹ vào tối hôm qua làm cho không khí ngày khai giảng năm học mới tại thành phố Đà Nẵng trở nên mát mẻ, sau ngày dài nóng bức.

Từ sáng sớm, thầy cô và học sinh dân có mặt tai các điểm trường để khai giảng năm học mới. Gần 710 ngàn học sinh các cấp đã đến trường dự khai giảng năm học mới 2026-2027.

Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn không khí khai giảng diễn ra trang nghiêm, ngắn gọn, vui tươi và ý nghĩa. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn được sáp nhập nguyên trạng Trường THPT Ngũ Hành Sơn và Trường phổ thông Hermann Gmeiner.

Ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, Hiệu trưởng Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn cho rằng, mục tiêu chính của việc sáp nhập trường học là tinh gọn bộ máy quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục. Phát huy thành quả đã đạt được, nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học: Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất trong năm học 2026-2027.

09:00

Phóng viên Duy Thái/VOV-Đông Bắc thông tin: Sáng nay 5/9, trong không khí hân hoan cùng cả nước, tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn. Dự có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Phạm Ngọc Thưởng, Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Mẫu Sơn là điểm cầu chính của tỉnh Lạng Sơn, đồng thời là một trong 4 trường phổ thông nội trú TH&THCS tại các xã biên giới của tỉnh được khánh thành, đưa vào sử dụng dịp này, cùng với các trường tại các xã Kiên Mộc, Khuất Xá và Quốc Khánh. Công trình này được khởi công xây dựng từ tháng 11/2025 trên diện tích gần 70.000 m², tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng, do Công an tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư. Sau thời gian khẩn trương thi công trong điều kiện còn nhiều khó khăn về thời tiết, nhân lực, vật tư… ngôi trường này đã cán đích kịp năm học mới để phục vụ các em học sinh trên địa bàn. Các hạng mục chính như khối phòng học, thư viện, bếp ăn, khu nội trú, hạ tầng phục vụ sinh hoạt, nhà thi đấu, bể bơi… đã cơ bản hoàn thiện; bàn ghế, thiết bị dạy học và các cơ sở vật chất khác cũng đã được lắp đặt. Công trình hoàn thiện với 36 lớp, 1.260 học sinh và hơn 80 cán bộ quản lý, giáo viên.

Từ sáng sớm, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Mẫu Sơn đã rộn ràng sắc cờ đỏ cùng tiếng cười nói của các em học sinh. Trong những bộ trang phục truyền thống của người dân tộc Nùng, Dao…, học sinh các cấp học nô nức tới dự lễ khai giảng đặc biệt. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự quan tâm chăm sóc, yêu thương của phụ huynh cùng các thầy cô giáo, đã giúp các em học sinh thêm tự tin, sớm hòa nhập vào môi trường mới.

Em Dương Thị Xuân, học sinh người Dao nói: “Em rất vui và hạnh phúc khi được học ở ngôi trường mới bởi vì nơi đây sẽ giúp em biết thêm được nhiều điều mới mẻ. Em rất mong muốn có một khu vui chơi, phòng tin nhiều công nghệ hiện đại để giúp em làm quen với những công nghệ mới, tạo điều kiện để em học tấp tốt hơn.”

Còn với em Lăng Minh Khôi, chàng trai nhỏ cảm thấy rất hạnh phúc khi được học ở ngôi trường vì háo hức sẽ biết thêm được nhiều điều mới mẻ. Khôi cũng rất mong chờ và háo hức tới sân bóng để tập thể dục thể thao và đá bóng cùng các bạn.

Trước đây, học sinh tại đây phải học tại nhiều điểm trường lẻ, nhiều điểm cách trường chính tới gần 30km. Vào mùa đông, thời tiết lạnh giá khiến học sinh và thầy cô di chuyển rất vất vả. Từ nhiều điểm trường nhỏ, phân tán, những học sinh vùng cao nay đã có một ngôi nhà chung khang trang hơn để bắt đầu năm học mới 2026 - 2027. Bà Hà Thanh Nhung, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mẫu Sơn, cho biết: Đây là chủ trương hết sức đúng đắn, nhân văn, thể hiên sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới.

“Trước đây các em ở những thôn xa thì điều kiện đi lại hết sức khó khăn, nhưng khi các con tập trung về đây, được sinh hoạt trong môi trường đầy đủ đó là điều kiện hết sức thuận lợi. Khai giảng hôm nay chỉ là khởi đầu, nhưng chúng tôi đã xác định những nhiệm vụ chính, đó là ổn định nề nếp, sinh hoạt, tâm lý của các con để các em ổn định được ở môi trường tập thể đông như vậy. Chúng tôi cũng phân công nhiệm vụ rõ ràng, thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo an toàn thực phẩm để các em học sinh và phụ huynh yên tâm.”- Bà Hà Thanh Nhung khẳng định.

Mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trong lễ khai giảng đặc biệt hôm nay đánh dấu một bước chuyển về chính sách: Từ hỗ trợ tiếp cận sang kiến tạo cơ hội phát triển dài hạn cho thế hệ trẻ nơi phên dậu, bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức. Đó không chỉ là công trình giáo dục, mà còn là công trình của lòng dân, của ý Đảng - hiện thực hóa cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Anh Đặng Dàu Quý, người dân thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn cảm nhận: “Ở xã Mẫu Sơn này có 1 ngôi trường nội trú dành cho con em dân tộc biên giới thì cảm xúc của tôi rất là phấn khởi, vui mừng và xin cảm ơn Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm xây trường cho con em chúng tôi 1 ngôi trường đẹp, khang trang nhu hôm nay. Gia đình tôi cũng như các gia đình khác đều rất yên tâm bởi các thầy cô giáo đều rất quan tâm tới con em, từ hôm chuẩn bị khai trường thì đã trực 100%, quan tâm từng em từ bữa ăn, giấc nghỉ để các em sinh hoạt thoải mái nhất. Tôi cũng rất mong muốn con em chúng tôi sẽ có tương lai tương sáng hơn trong mái trường mới.”

Sau chương trình chung, tại điểm cầu Mẫu Sơn diễn ra các hoạt động trao tặng hoa, quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh và các lực lượng vũ trang cho nhà trường, học sinh tiêu biểu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường, tham quan cơ sở vật chất, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh.

08:56

Vĩnh Long có hơn 677.000 học sinh bước vào năm học mới

Phóng viên Sa Oanh/VOV-ĐBSCL thông tin: Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 677.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nô nức dự lễ khai giảng năm học 2026-2027, trong đó có đông học sinh là con em đồng bào dân tộc Khmer.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Vĩnh Long có 677.724 học sinh, tăng 3.162 em so với năm học trước. Trong đó, giáo dục mầm non có 115.164 trẻ; tiểu học 244.500 học sinh; trung học cơ sở 207.950 học sinh; trung học phổ thông 92.153 học sinh và giáo dục thường xuyên 17.957 học viên.

Vĩnh Long hiện có hơn 353.000 đồng bào dân tộc Khmer, chiếm khoảng 10,4% dân số. Hiện tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú và 1 Trường Trung cấp Pali-Khmer. Đây là hệ thống trường được ưu tiên đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh dân tộc thiểu số. Học sinh được hưởng các chính sách hỗ trợ như miễn học phí, học phẩm, bảo hiểm y tế, học bổng bằng 80% mức lương cơ bản; học sinh mới trúng tuyển còn được hỗ trợ thiết bị phục vụ học tập, ăn ở, sinh hoạt.

Chuẩn bị năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long phối hợp UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, sửa chữa các hạng mục xuống cấp, bổ sung trang thiết bị và bảo đảm an toàn trường học. Riêng các đơn vị trực thuộc Sở được bố trí khoảng 5,3 tỷ đồng sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị năm học mới; đồng thời phân bổ thêm 15,6 tỷ đồng theo nhu cầu thực tế.

08:55

Phóng viên Thái Bình/VOV-Tây Nguyên thông tin, sáng 5/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc, xã Bác Ái Đông, tỉnh Khánh Hòa và tặng quà chúc mừng thầy, trò nhà trường. Gần 480 học sinh dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Tây Nam tỉnh Khánh Hòa cùng học sinh, sinh viên cả nước bước vào năm học mới.

Đây là điểm cầu của tỉnh Khánh Hòa tham dự chương trình khai giảng chung toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Cũng trong dịp này, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc tổ chức khánh thành cơ sở mới, phục vụ việc học tập, ăn ở và sinh hoạt nội trú của học sinh dân tộc thiểu số miền núi.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc được xây dựng trên diện tích 3,8 héc-ta, gồm 18 phòng học, 60 phòng ở, nhà thi đấu đa năng, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú cho gần 480 học sinh dân tộc thiểu số khu vực phía Tây Nam tỉnh Khánh Hòa. Công trình được đầu tư từ ngân sách Nhà nước, tổng kinh phí hơn 83 tỷ đồng. Cơ sở mới thay thế ngôi trường cũ được xây dựng gần 30 năm trước. Sau thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp, không còn bảo đảm an toàn và tiện nghi phục vụ dạy học, ăn ở và sinh hoạt nội trú.

Giữa vùng núi có khí hậu mát mẻ, ngôi trường mới được đầu tư khang trang, đồng bộ với các khu phòng học, phòng ở và công trình phục vụ sinh hoạt, tạo điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số được học tập, ăn ở và rèn luyện trong môi trường tốt hơn ngay tại địa phương.

Việc khánh thành và đưa trường mới vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh vùng miền núi Khánh Hòa. Không chỉ khắc phục tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, công trình còn góp phần bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa học sinh dân tộc thiểu số miền núi với học sinh ở các khu vực thuận lợi hơn.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà chúc mừng nhà trường và học sinh nhân ngày khai giảng, động viên thầy và trò bước vào năm học mới.

08:53

Phóng viên Nguyễn Tùng VOV.VN đưa tin từ TP HCM: Sáng 5/9, trong tiết trời dịu mát, Trường THPT Trần Khai Nguyên, số 225 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông, TP.HCM rực rỡ cờ hoa, hân hoan chào đón hơn 2.200 học sinh bước vào năm học mới.

Những gương mặt háo hức, nụ cười của thầy cô và ánh mắt kỳ vọng của phụ huynh tạo nên một buổi khai giảng ấm áp, xúc động.

Đến dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GDĐT, cùng đại diện Bộ GDĐT và các sở, ngành.

Dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; bảy cán bộ quản lý, giáo viên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và năm giáo viên nhận Bằng khen của UBND TP.HCM. Tiếng trống khai trường vang lên trong niềm tự hào, mở đầu hành trình mới của tri thức, ước mơ và khát vọng trưởng thành.

08:51

Phóng viên Hoàng Ân/VOV thông tin: Trong không khí náo nức và tràn ngập niềm vui, sáng nay (5/9), các thầy cô giáo và hơn 400 em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh chào đón đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự lễ khai giảng năm học mới.

Trường được thành lập ngày 11/1/1993 nhằm đào tạo con em đồng bào đang sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Bắc cũ, sau đó là tỉnh Bắc Giang và nay là tỉnh Bắc Ninh.

Cơ sở vật chất của trường không ngừng được đầu tư nâng cấp đáp ứng các yêu cầu giảng dạy, học tập và sinh hoạt nội trú với 02 khu kí túc xá cao tầng 70 phòng khép kín cho học sinh nam, nữ riêng biệt; 12 phòng học 3 tầng và 8 phòng học bộ môn(4 tầng) có đầy đủ đồng thiết bị dạy học; nhà ăn 02 tầng; nhà hiệu bộ 03 tầng, 01 nhà văn hóa các dân tộc (nhà sàn); khu thể thao gồm: nhà thi đấu đa năng, bể bơi, sân bóng cỏ nhân tạo.

Hơn 30 năm qua, dù trong hoàn cảnh nào nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước và ngành Giáo dục giao phó: tổ chức tốt nhiệm vụ dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh nội trú; thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước; ý thức, trách nhiệm tham gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn sau khi tốt nghiệp ra trường.

Từ mái trường thân yêu này trên 3.000 học sinh con em đồng bào các dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã tốt nghiệp ra trường; nhiều học sinh đã trưởng thành.

08:47

Đồng Tháp: Hơn 662.600 học sinh nô nức bước vào năm học mới

Phóng viên Chu Trinh/VOV-ĐBSCL thông tin: Cùng với cả nước, lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại tỉnh Đồng Tháp sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút theo hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính của tỉnh được đặt tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Mỹ Tho).

Tại điểm cầu chính và các cơ sở giáo dục, lễ khai giảng được tổ chức trang trọng với các nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng, thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm. Sau khi kết thúc chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tế. Các hoạt động gồm sinh hoạt đầu năm, hoạt động giáo dục, khen thưởng và trao học bổng cho học sinh có thành tích, hoàn cảnh khó khăn.

Năm học 2026-2027, tỉnh Đồng Tháp có hơn 662.600 học sinh ở các cấp học. Trong đó, bậc mầm non hơn 108.540 em; tiểu học hơn 247.000 em; THCS 202.176 em; THPT 98.396 em và giáo dục thường xuyên 6.531 em. Toàn tỉnh hiện có 375 trường học với hơn 48.030 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Đội ngũ ngành giáo dục có 9 tiến sĩ và 1.436 thạc sĩ; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo ở mức khá cao.

Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp xác định chủ đề: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Ngành tiếp tục ổn định tổ chức, hoàn thiện phương thức quản lý giáo dục trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đổi mới quản trị nhà trường theo hướng dựa trên dữ liệu, minh chứng, lấy kết quả thực chất làm trọng tâm.

Để chuẩn bị cho năm học mới, UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt tổng kinh phí 116 tỷ đồng sửa chữa cơ sở vật chất, trường lớp. Trong đó, đợt 1 bố trí gần 84 tỷ đồng cho 32 cơ sở giáo dục; đợt 2 bố trí 32,6 tỷ đồng cho 8 cơ sở giáo dục. Tại các địa bàn biên giới, công tác sửa chữa, cải tạo trường lớp cũng được triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học. Tại xã Thường Phước, địa phương đã hoàn thành, nghiệm thu 11 điểm trường với tổng kinh phí khoảng 6,2 tỷ đồng. Phường Thường Lạc cũng hoàn thành sửa chữa 11 điểm trường với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng và đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Tại phường Hồng Ngự, 13 trường mầm non, tiểu học và THCS được sửa chữa với tổng kinh phí khoảng 1,6 tỷ đồng. Xã Tân Hồng bố trí khoảng 10 tỷ đồng cải tạo 11 điểm trường; xã Tân Hộ Cơ chi hơn 2,7 tỷ đồng sửa chữa trường lớp.

Với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện phục vụ dạy, học, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đang sẵn sàng cho năm học 2026-2027, tạo khí thế phấn khởi để hơn 662.600 học sinh bước vào năm học mới.

08:45

Phóng viên Tiến Dũng - Văn Giang VOV.VN tại Bắc Ninh thông tin: Hòa chung không khí Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, trong tiết trời dịu mát, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) rộn ràng trong những bộ sắc phục đặc trưng của đồng bào các dân tộc, tạo nên không khí khai giảng vừa trang trọng, vừa đậm đà bản sắc văn hóa.

Ông Nguyễn Danh Bắc - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm học 2026 - 2027, nhà trường xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương, thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh nội trú.

08:41

Phóng viên Thiên Lý/VOV TP.HCM ghi nhận tại các xã biên giới Đồng Nai: Sáng nay, hơn 30.000 học sinh từ mầm non đến THPT tại 8 xã biên giới Đồng Nai đã tham gia khai giảng năm học 2026 - 2027.

Là khu vực có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao (từ 14 - 33%), các em luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư đặc biệt nhằm đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất. Để đồng hành và chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng khó khăn, UBND thành phố Đồng Nai đã triển khai Đề án hiện đại hóa trường lớp giai đoạn 2025 - 2030 tại 8 xã biên giới (Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Đăk Ơ, Bù Gia Mập) với tổng kinh phí gần 1.200 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, 700 tỷ đồng đã được phê duyệt đầu tư xây dựng, giúp em nhỏ vùng biên được học tập trong những ngôi trường khang trang, thiết bị dạy học hiện đại. Đến nay, công tác bán trú cho học sinh tiểu học, THCS cũng đã đảm bảo 100%.

Dù còn tình trạng thiếu cục bộ giáo viên Tin học, Ngoại ngữ và Mầm non, các địa phương đang tích cực rà soát, bổ sung nhân lực, quyết tâm mang lại môi trường giáo dục chất lượng nhất cho học sinh vùng biên giới.

08:36

Phóng viên Nguyễn Quang/VOV TP.HCM thông tin: Sáng 5/9, Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu, phường Long An (Tây Ninh), tổ chức lễ khai giảng năm học mới với sự tham dự của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Tham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thầy cô giáo và hơn 900 học sinh Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cũng trao các phần quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

08:32

Phóng viên Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên thông tin: Ở nơi đầu sóng ngọn gió, sáng nay cùng với học sinh cả nước, gần 7.400 học sinh các cấp học ở Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, nơi cách đất liền hơn 120km cũng nô nức tựu trường dự lễ khai giảng bước vào năm học mới 2026- 2027.

Sau thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục, năm học mới 2026- 2027, Đặc khu Phú Quý còn 6 trường học với 3 trường Mầm non, 1 trường Tiểu học, 1 trường THCS và 1 trường THPT. Lễ khai giảng năm học mới tại các trường ở Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng diễn ra thuận lợi nhờ công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo và thời tiết đẹp.

08:31

Phóng viên Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc phản ánh: Tiếng trống khai trường vang lên giữa vùng biên Phong Thổ, dưới sự chứng kiến của bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo chính quyền địa phương, mở đầu năm học 2026 - 2027 trong niềm vui, háo hức của hơn 1.000 học sinh, giáo viên.

Ngôi Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Petrovietnam Phong Thổ khang trang, hiện đại không chỉ mang đến điều kiện học tập tốt hơn, mà còn mở thêm cơ hội để học sinh vùng biên nuôi dưỡng ước mơ, tự tin vươn lên. Trong nắng sớm, những lá cờ đỏ tung bay trên sân trường.

Tiếng trống khai giảng hòa cùng tiếng cười nói của học sinh, đánh dấu một năm học mới chính thức bắt đầu tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Petrovietnam Phong Thổ. Với hơn 1.000 học sinh, phần lớn là con em đồng bào các dân tộc Thái, Dao, Hà Nhì, Mông, lễ khai giảng năm nay mang đến cảm xúc đặc biệt. Các em được học tập, sinh hoạt trong một ngôi trường mới, với hệ thống phòng học và các công trình phục vụ dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng được đầu tư đồng bộ.

Em Sầm Khánh Thương, học sinh lớp 7A1, chia sẻ: “Năm học mới được học trong ngôi trường khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng các bác lãnh đạo đã quan tâm, đầu tư cho chúng em”.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường có 35 lớp ở hai cấp Tiểu học và THCS. Mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp được kỳ vọng tạo dựng một môi trường học tập ổn định, đồng thời chăm lo toàn diện việc học tập, sinh hoạt và rèn luyện cho học sinh vùng biên. Và với đội ngũ giáo viên, mái trường mới cũng mở ra một khởi đầu nhiều kỳ vọng.

Thầy giáo Phạm Hoài Sơn, giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Petrovietnam Phong Thổ, cho biết: “Đây là năm đầu tiên tôi được công tác tại ngôi trường mới nên rất vui và háo hức. Nhà trường được trang bị cơ sở vật chất khá đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học. Tôi tin rằng với những điều kiện này, thầy và trò nhà trường sẽ đạt được nhiều kết quả tốt trong năm học này và những năm tiếp theo”.

Không chỉ ở Phong Thổ, năm học 2026 - 2027, Lai Châu đưa vào vận hành 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các khu vực biên giới, gồm Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa, Dào San và Phong Thổ. Tổng số các trường có hơn 5.300 học sinh và 330 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Việc đưa các trường nội trú liên cấp vào hoạt động được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực biên giới; giúp học sinh có môi trường học tập ổn định, được chăm sóc, nuôi dưỡng và rèn luyện toàn diện ngay tại địa phương.

Để mô hình mới vận hành hiệu quả ngay từ năm đầu tiên, ngành Giáo dục Lai Châu đã chủ động nhận diện những khó khăn, phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà trường chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Ông Vũ Tiến Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu, cho biết: “Những khó khăn trong quá trình vận hành mô hình trường nội trú liên cấp đã được ngành Giáo dục dự báo trước. Sở đã phối hợp với các xã và nhà trường chuẩn bị các điều kiện về giảng dạy, học tập, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, nội quy, quy chế; đồng thời tăng cường đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên để mô hình hoạt động hiệu quả.”

Cùng với 5 trường nội trú liên cấp vùng biên, gần 150.000 học sinh và gần 9.000 giáo viên tại 190 trường học khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng bước vào năm học mới. Từ những điểm trường vùng cao đến những ngôi trường mới được đầu tư khang trang, mục tiêu xuyên suốt của ngành Giáo dục Lai Châu là nâng cao chất lượng dạy và học, tạo cơ hội để học sinh được phát triển toàn diện.

Ông Vũ Tiến Hóa cho biết thêm: “Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho đội ngũ và học sinh. Cùng với đó, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú.”

Những lớp học mới, những điều kiện học tập tốt hơn đang mở ra một hành trình mới cho học sinh Lai Châu. Từ những mái trường hôm nay, những bài học được gieo xuống, những ước mơ cũng được nuôi dưỡng bằng niềm tin và cơ hội. Để mai này, những học sinh nơi phên dậu Tổ quốc có thêm hành trang trưởng thành, dựng xây quê hương và góp sức bảo vệ vùng đất biên cương của đất nước.

08:26

Phóng viên Thanh Thắng/VOV Miền Trung thông tin: Sáng 5/9, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi.

Đợt này, tỉnh Quảng Ngãi khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư tại các xã Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi, Mô Rai.

Tại điểm Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự.

Sáng nay, thời tiết ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi tạng ráo, mát mẻ. Việc đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng biên cương; đồng thời gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện chính sách dân tộc và củng cố quốc phòng, an ninh.

Sau thời gian khẩn trương triển khai trong điều kiện địa bàn biên giới xa xôi, thời tiết bất lợi, với sự vào cuộc của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân, 4 công trình trường học tại các xã biên giới Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong đã hoàn thành. Riêng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Dục Nông có tổng mức đầu tư hơn 221 tỷ đồng, được xây dựng đồng bộ, hiện đại trên diện tích hơn 42.500 m2.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, công trình không chỉ phục vụ việc dạy và học mà còn là biểu tượng cho sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và tỉnh đối với tương lai con em đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Bước vào năm học mới 2026-2027, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa hoạt động dạy và học cùng nền nếp sinh hoạt nội trú, bán trú đi vào quy củ ngay từ những ngày đầu; quản lý, khai thác và vận hành hiệu quả, an toàn toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư.

Nhà trường được yêu cầu tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp giữa “dạy chữ” với “dạy người”; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc.

Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh nội trú, bán trú được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Từ bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh đến giấc ngủ, điều kiện vui chơi, học tập, nhà trường phải tạo môi trường để mỗi ngày đến trường của học sinh thực sự là một ngày vui.

Tại lễ khai giảng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhắn nhủ các em học sinh được học tập, sinh hoạt dưới mái trường mới hiện đại là niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình. Các em cần chăm ngoan, lễ phép, biết yêu thương, sẻ chia cùng bạn bè, ra sức học tập, rèn luyện để trở thành những công dân ưu tú, góp sức xây dựng quê hương và bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

08:17

Phóng viên Linh Thương, CTV Quang Sự/VOV.VN đưa tin từ Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy, Tuyên Quang. Dự lễ khai giảng hôm nay tại trường có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ông Trịnh Văn Quyết.

Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy tổ chức vận hành thử nghiệm các hạng mục công trình, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành, khai giảng năm học mới.

Năm học 2026-2027, nhà trường có tổng số 1.078 học sinh, trong đó 573 học sinh nội trú và 505 học sinh bán trú. Trong ngày đầu nhập học, sĩ số học sinh đạt khoảng 95%, cho thấy công tác chuẩn bị, tiếp nhận và ổn định học sinh được triển khai tích cực.

Tại xã biên giới Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, năm học mới này, học sinh Tiểu học và THCS sẽ học tập trong một ngôi trường mới được đầu tư với tổng vốn hơn 200 tỷ đồng, trên diện tích hơn 5 ha. Cả trường có 33 lớp học, gồm 16 lớp THCS và 17 lớp Tiểu học. Trong năm học 2026 - 2027, nhà trường đón hơn 1.000 học sinh, trong đó 578 em ở nội trú và 502 em bán trú.

Dự án Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy gồm 10 hạng mục chính: Nhà học lý thuyết THCS; Nhà học lý thuyết Tiểu học; Nhà học bộ môn THCS; Nhà học bộ môn Tiểu học; Nhà hiệu bộ; Nhà đa năng; Nhà ăn nội trú; Nhà công vụ giáo viên; Nhà nội trú học sinh nữ và Nhà nội trú học sinh nam. Đến nay, dự án đã hoàn thành phần thô 10/10 hạng mục chính; các đơn vị đang khẩn trương triển khai công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị và thi công đồng bộ các hạng mục phụ trợ. Khối lượng thực hiện toàn dự án ước đạt khoảng 98%.

08:14

Phóng viên Trường Giang/VOV Đông Bắc: Học sinh miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) đón năm học trong ngôi trường mới 650 học sinh người Tày, Dao, Sán Chỉ tại Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu, thành phố Quảng Ninh) rực rỡ trong trang phục truyền thống tới lễ khai giảng trong ngôi trường mới khang trang giữa núi rừng Đông Bắc.

Dự lễ khai giảng với các em sáng nay là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Buổi lễ rộn ràng trong những tiết mục văn nghệ của cô trò, tiếng đàn tính và lời hát then. Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu có tổng diện tích gần 10ha, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng bao gồm phòng học, phòng ở nội trú, thư viện, sân chơi thể thao và nhà đa năng…

Nhà trường đã cấp phát 100% sách giáo khoa cho học sinh, đồng thời cũng chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh nội trú, đặc biệt với học sinh tiểu học lần đầu xa gia đình.

08:12

Phóng viên Lê Hải/VOV. VN thông tin: Việc đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy cũng cụ thể hóa chủ trương chăm lo cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt hơn.

Theo ông Phạm Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy, năm học 2026-2027, nhà trường tổ chức giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 9, gồm 16 lớp tiểu học và 8 lớp THCS. Quy mô tuyển sinh được xây dựng trên cơ sở nhu cầu học tập của học sinh xã Sơn Thủy và các xã biên giới liền kề theo quy định. Trong đó, nhà trường ưu tiên học sinh thuộc diện chính sách, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh ở các bản xa cách trường hơn 20 km, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở xa trường.

Năm học này, nhà trường tuyển sinh 665 học sinh, trong đó có 281 học sinh THCS. Việc tổ chức học tập, ăn ở được thực hiện theo nhu cầu thực tế và điều kiện của từng học sinh. Đáng chú ý, khu nhà bếp, nhà ăn được thiết kế với công năng phục vụ khoảng 1.000 học sinh, đáp ứng nhu cầu của toàn bộ học sinh hiện có. Các thiết bị phục vụ công tác nấu ăn bán trú, nội trú cũng đã được nhà thầu cung cấp tương đối đầy đủ.

Với học sinh ở những bản xa, ngôi trường mới không chỉ giúp giảm khó khăn trong việc đi lại mà còn tạo điều kiện để các em học tập, sinh hoạt ổn định. Nhà trường có thêm cơ sở để chăm sóc, quản lý và hướng dẫn học sinh trong học tập cũng như đời sống hằng ngày. Trong ngày khai giảng, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt thầy cô, học sinh và phụ huynh.

Với học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Thái và Mường, ngôi trường mới không chỉ là nơi học chữ mà còn là không gian để các em ăn ở, sinh hoạt, rèn luyện và trưởng thành.

Ông Phạm Văn Thành chia sẻ, ngày khai giảng năm học mới là dấu mốc đặc biệt đối với thầy và trò nhà trường. Ngôi trường mới là một “mái nhà” khang trang, ấm áp dành cho học sinh vùng biên giới. “Niềm vui lớn nhất của tôi không nằm ở một ngôi trường đẹp, mà ở việc từ hôm nay, các em học sinh vùng biên giới sẽ có thêm một mái trường đủ đầy hơn để yên tâm học tập”, ông Phạm Văn Thành nói.

08:11

Giáo dục vùng biên Tây Ninh: Không thiếu trường, thiếu điều kiện học tập

Phóng viên Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM thông tin: Sáng 5/9, không khí khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học - THCS Bình Hòa Đông, xã biên giới Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh, rộn ràng với tiếng trống trường, niềm vui của thầy cô và học sinh. Tuy nhiên, phía sau ngày hội khai trường là những trăn trở về điều kiện tổ chức dạy học, nhất là yêu cầu học 2 buổi/ngày và bán trú.

Sau sắp xếp, Tây Ninh có hơn 8.536 km², dân số trên 3,25 triệu người, đường biên giới dài hơn 368 km với 19 xã biên giới. Toàn khu vực có 177 trường học, cơ bản đáp ứng nhu cầu đến trường. Dù vậy, nhiều trường được đầu tư từ trước theo mô hình đơn cấp, quy mô nhỏ, còn thiếu phòng chức năng, thư viện, thiết bị dạy học, nhà ăn, bếp ăn và khu nghỉ trưa.

Đáng chú ý, hơn 80% học sinh và phụ huynh có nhu cầu học 2 buổi/ngày, ăn và nghỉ trưa tại trường rồi trở về gia đình, trong khi 18/19 xã chưa có trường liên cấp tiểu học và THCS tổ chức bán trú. Từ thực tế này, Tây Ninh dự kiến đầu tư khoảng 1.669 tỷ đồng, nâng cấp 19 trường tại 19 xã biên giới, phấn đấu đến tháng 8/2027, mỗi xã có ít nhất một trường liên cấp tổ chức bán trú.

08:04

Phóng viên Thanh Hiếu/VOV miền Trung cho biết: Sáng nay, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh Quảng Trị đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới.

Điểm cầu chính của tỉnh Quảng Trị đặt tại Trường phổ thông nội trú Tiêủ học và THCS Đakrông sẽ thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, nghi thức đánh trống khai giảng, cắt băng khánh thành trường phổ thông nội trú đồng thời với Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị gồm: Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch được triển khai thực hiện từ ngày 13/10/2025, do Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Trị làm Chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, từ ngày 30/8 đến 4/9, các trường lần lượt bàn giao và chạy thử các hạng mục. Ngày 3/9, toàn bộ học sinh tập trung để vận hành thử đồng bộ các hoạt động học tập, ăn ở, chăm sóc trước khi tổng duyệt khai giảng vào ngày 4/9.

Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch “Cùng con đến trường” dành cho học sinh tiểu học lần đầu sống xa gia đình đang được triển khai. Trong tuần đầu, từ ngày 3-11/9, mỗi học sinh được một phụ huynh đến ở cùng tại khu nội trú, ăn cùng con 3 bữa, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn và đưa con đến cửa lớp. Trong ảnh: Khai giảng năm học mới tại trường phổ thông nội trú Tiêủ học và THCS Đakrông.

07:55

Phóng viên Nguyễn Tùng/VOV.VN đưa tin từ TP HCM: Sáng 5/9, trong tiết trời dịu mát, Trường THPT Trần Khai Nguyên, số 225 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông, TP.HCM rực rỡ cờ hoa, hân hoan chào đón hơn 2.200 học sinh bước vào năm học mới. Những gương mặt háo hức, nụ cười của thầy cô và ánh mắt kỳ vọng của phụ huynh tạo nên một buổi khai giảng ấm áp, xúc động.

Đến dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GDĐT, cùng đại diện Bộ GDĐT và các sở, ngành.

Dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; bảy cán bộ quản lý, giáo viên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và năm giáo viên nhận Bằng khen của UBND TP.HCM. Tiếng trống khai trường vang lên trong niềm tự hào, mở đầu hành trình mới của tri thức, ước mơ và khát vọng trưởng thành.

07:52

Phóng viên Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc thông tin từ Điện Biên: Dự lễ khai giảng hôm nay tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thanh Nưa diễn ra trong không khí rất phấn khởi, trang trọng. Thời tiết sáng nay khá mát mẻ, dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi để thầy cô, học sinh và các đại biểu tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Trường có tổng mức đầu tư hơn 224 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 5,39 ha, gồm 30 phòng học, 13 phòng học bộ môn, 99 phòng ở nội trú và các hạng mục phụ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở cho hơn 1.000 học sinh. Đây cũng là một trong 9 trường phổ thông nội trú liên cấp được Điện Biên hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học này.

Toàn tỉnh đang triển khai 15 trường tại 15 xã biên giới, với tổng mức đầu tư khoảng 3.893 tỷ đồng; riêng 9 trường khởi công từ năm 2025 có tổng vốn hơn 2.239 tỷ đồng. Việc đồng loạt đưa các trường vào sử dụng ngay đầu năm học mới đang tạo thêm một bước chuyển quan trọng về điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt cho học sinh vùng biên Điện Biên.

07:50

Phóng viên Thành Long/VOV-Miền Trung tại Tây Giang phản ánh: Dự điểm cầu Tây Giang sáng nay có ông Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương. Thành phố Đà Nẵng có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng học sinh nơi đây.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng dắt các em học sinh vào trường

Lúc này, thời tiết tại vùng cao Tây Giang, thành phố Đà Nẵng trời mát mẻ, không mưa, rất thuận lợi cho lễ khai giảng của thầy và trò nơi đây. Đây là 1 trong 1 điểm cầu truyền hình trực tiếp trong toàn quốc.

Dự Lễ khai giảng sáng nay có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố cùng gần 1 ngàn học sinh vùng biên giới Tây Giang.

Từ sáng sớm, các em học sinh người đồng bào Cơ Tu mặc đồng phục quần anh áo trắng tinh khôi, một số em mặc những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống của đồng bào tựu trường. Các em rất vui mừng vì lần đầu tiên có được ngôi trường khang trang, lộng lẫy và quá lớn so với trí tưởng tượng của các em và phụ huynh.

Từ Đường Hồ Chí Minh nhìn vào, Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS xã Tây Giang nổi bật với mái ngói đỏ tươi còn thơm mùi sơn mới. Công trình thuộc nhóm B, cấp III, quy hoạch trên diện tích hơn 7 ha. Công trình gồm khối lớp học và bộ môn quy mô 1.000 học sinh, tương đương 30 lớp (15 lớp tiểu học, 15 lớp THCS) và 14 phòng bộ môn.

Dọc hành lang của khu phòng học được chính quyền địa phương trang trí bằng cờ Tổ quốc, cờ Đảng nổi bật giữa núi rừng Đà Nẵng. Toàn bộ các khối phòng học 2 tầng được xây dựng kiên cố. Các khối lớp được chia thành 2 khu và nối với nhau bằng 1 hành lang có mái che. Xung quanh sân trường, nhà đầu tư trồng cây xanh phủ đầy bóng mát và trồng cỏ làm tiểu cảnh.

07:44

Phóng viên Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN tại Ninh Bình đưa tin: Sáng 5/9, trong không khí phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới, thầy và trò Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình vui mừng đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh về dự và động viên thầy trò nhà trường.

Từ sáng sớm, khuôn viên Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy rộn ràng không khí ngày hội. Các thầy cô giáo, học sinh có mặt đông đủ, trong niềm vui được bắt đầu năm học mới và đặc biệt phấn khởi khi nhà trường được đón các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh về dự lễ khai giảng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới. Dịp này, bà Nguyễn Thị Thanh trao 50 suất học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, qua đó động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Hoàng Hải Nam, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy bày tỏ niềm tự hào khi nhà trường được chọn làm điểm cầu lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc và đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng các đại biểu về dự, động viên. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo là niềm vinh dự, nguồn động viên để thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt.

“Đứng trước sự tin yêu, kỳ vọng ấy, mong các em học sinh nỗ lực rèn đức, luyện tài để trở thành những công dân toàn cầu xuất sắc, xứng danh quê hương Ninh Bình địa linh nhân kiệt; mong mỗi thầy cô giáo sẽ luôn là người thắp lửa, tận tâm đồng hành cùng các em”, Hiệu trưởng Hoàng Hải Nam nhấn mạnh.

Trải qua gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy luôn là đơn vị dẫn đầu tỉnh Ninh Bình về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm học 2025-2026, trường có 64/94 học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia đoạt giải, gồm 2 giải Nhất, 14 giải Nhì, 19 giải Ba và 29 giải Khuyến khích. Đáng chú ý, em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10 chuyên Tin, giành Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026, được dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2026 và nhận Bằng khen của Ban Tổ chức.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trung bình các môn thi của học sinh nhà trường đạt 7,779 điểm, đứng thứ 2 toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được duy trì với 99,93% học sinh xếp loại học lực Tốt. Bước vào năm học 2026 - 2027, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy có 39 lớp chuyên, với 1.365 học sinh. Nhà trường tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục mũi nhọn, nhất là học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ và kỹ năng sống cho học sinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn