Tức giận đuổi đánh con rắn độc vừa cắn mình, người đàn ông bị cắn thêm lần nữa

Theo Kunming Daily, ông A-Qiang (tên đã được thay đổi), 52 tuổi, nông dân tại Phú Dương, Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) đang làm việc trên cánh đồng vào một buổi sáng sớm thì bất ngờ cảm thấy đau nhói ở bắp chân trái. Khi kiểm tra kỹ, ông phát hiện mình bị rắn độc cắn và vết thương đang chảy máu dữ dội.

Trong lúc giận dữ, A-Qiang cầm cuốc đuổi theo con rắn để đánh nhưng chẳng những không làm gì được nó mà còn bị cắn thêm một lần nữa. Cuối cùng, con rắn đã trốn thoát.

A-Qiang cố chịu đựng cơn đau, trở về nhà và được vợ giúp gọi xe cấp cứu để đến cơ sở Chiết Giang (Zhijiang Campus) Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Chiết Giang. Đội ngũ y tế tiếp nhận cấp cứu cho biết, khi nhập viện, bắp chân trái của bệnh nhân đã bị sưng tấy nghiêm trọng và đau đớn dữ dội.

Khi bị rắn cắn, nếu có thể, hãy chụp ảnh hoặc ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của nó.

Các bác sỹ đã lập tức làm sạch vết thương và hút dịch bằng áp lực âm. Dựa trên mô tả của bệnh nhân về hình dáng con rắn, các bác sỹ tiêm chính xác loại huyết thanh kháng nọc độc phù hợp với cả “ngũ bộ xà” (rắn hổ đất/rắn ​​hổ chuông mũi hếch) và nọc rắn lục. Sau đó, ông được nhập viện để điều trị chống viêm và giảm sưng.

May mắn là bệnh nhân hồi phục tốt và vài ngày sau đó được xuất viện để tiếp tục dưỡng bệnh tại nhà.

Bác sỹ cấp cứu điều trị cho ông A-Qiang khuyên rằng mọi người nên giữ bình tĩnh nếu chẳng may bị rắn cắn. Nếu có thể, hãy chụp ảnh con rắn hoặc ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của nó; điều này sẽ giúp đội ngũ y tế xác định loài rắn và sử dụng loại huyết thanh kháng nọc độc phù hợp nhanh nhất có thể.

Bác sỹ cũng nhấn mạnh rằng tuyệt đối không nên đuổi theo hay tấn công rắn độc sau khi bị cắn, vì hành động này có thể kích động con rắn và gây thêm thương tích. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế càng sớm càng tốt là biện pháp an toàn nhất.

Nhiều chuyên gia khác cũng cảnh báo rằng mùa hè là thời điểm rắn độc hoạt động mạnh nhất, vì vậy mọi người nên mặc quần dài và đi ủng cao su khi làm việc ngoài trời hoặc đi bộ đường dài. Nếu chẳng may bị rắn cắn, hãy giữ bình tĩnh, chụp ảnh để ghi lại hình ảnh loài rắn và nhanh chóng đến cơ sở y tế. Trong quá trình này, hãy tháo bỏ nhẫn và đồng hồ khỏi vùng chi bị thương.

Đồng thời, cần ghi nhớ ba điều không nên: Không chạy, không bóp nặn vết thương và không tự ý rạch vết thương để nặn máu. Những hành động này có thể làm nọc độc lan nhanh hơn và khiến bệnh nhân bỏ lỡ thời điểm vàng để được cứu chữa.