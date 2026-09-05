Hơn 20 giáo viên bị bêu xấu trên sân khấu vì học sinh điểm thấp, chính quyền phải xin lỗi

Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trong dư luận. Theo Zhengzai News, các bức ảnh được chụp tại một cuộc họp nội bộ do Phòng Giáo dục huyện Lôi Ba, tỉnh Tứ Xuyên, tổ chức vào cuối tháng 8.

Trong phần trao thưởng và xử phạt, hơn 20 giáo viên tiểu học được yêu cầu đứng trên sân khấu để chụp ảnh tập thể. Phía sau họ là màn hình lớn hiển thị điểm trung vị trong kỳ thi gần nhất của học sinh, với mức điểm dưới 30/100.

Hai chữ Hán lớn “chi ru”, có nghĩa là “sỉ nhục”, được đặt nổi bật ở chính giữa màn hình, ngay phía sau các giáo viên.

Sau đó, một nhóm khác gồm 20 giáo viên THCS, có học sinh đạt điểm trung bình dưới 15/100, cũng được yêu cầu lên sân khấu chụp ảnh tập thể. Những chữ mang nội dung bêu xấu tương tự tiếp tục xuất hiện trên màn hình lớn phía sau họ.

Những bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc các giáo viên bị công khai bêu xấu đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem chỉ riêng trên một nền tảng mạng xã hội lớn.

Hàng chục giáo viên tại một huyện nghèo ở Trung Quốc bị công khai bêu xấu trên sân khấu vì học sinh có điểm thi thấp. Ảnh: Weibo

“Thật nực cười! Họ có bao giờ tôn trọng giáo viên không?”, một người dùng mạng đặt câu hỏi.

Một người dùng khác bức xúc bình luận: “Tôi thực sự thất vọng khi đọc tin này. Chẳng lẽ lãnh đạo phòng giáo dục đang đối xử với giáo viên như nô lệ? Tôi cho rằng những lãnh đạo này nên lập tức từ chức”.

Lôi Ba là một huyện vùng sâu, vùng xa và nghèo của tỉnh Tứ Xuyên, với phần lớn dân cư là người dân tộc Di. Nhiều gia đình tại đây có trẻ em thuộc diện “bị bỏ lại phía sau”, khi cha mẹ phải đến các thành phố lớn làm việc để tìm kiếm cơ hội tốt hơn.

Một giáo viên THCS tại Thượng Hải, đề nghị giấu tên, bày tỏ sự đồng cảm với những giáo viên nói trên, đồng thời thừa nhận những khó khăn trong việc giảng dạy và giúp học sinh đạt điểm cao tại một khu vực còn nhiều khó khăn như vậy.

“Cha mẹ các em không có ở nhà nên không có ai giám sát việc học. Khi học sinh không chịu học, giáo viên cũng không có quyền kỷ luật các em. Vì vậy, học sinh thường không nghiêm túc trong học tập, dẫn đến điểm số cực thấp là điều có thể hiểu được”, giáo viên tại Thượng Hải nói.

Truyền thông Trung Quốc chỉ trích cách làm của chính quyền địa phương.

“Thay vì xác định những yếu tố cụ thể dẫn đến kết quả học tập kém của học sinh, chính quyền lại chỉ bêu xấu giáo viên. Đây là cách quản lý thô bạo và cứng nhắc, không thể tạo động lực cho các nhà giáo. Hơn nữa, điều này còn khiến việc giữ chân đội ngũ giáo viên hiện tại trở nên khó khăn hơn”, một trang tin bình luận ngày 27/8.

Trước làn sóng phản ứng của dư luận, chính quyền huyện Lôi Ba đã lên tiếng xin lỗi vào ngày 28/8.

“Những gì chúng tôi đã làm tại cuộc họp là hành động sai trái, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với giáo viên. Việc này đã gây tổn thương tâm lý cho những người liên quan”, thông cáo của chính quyền huyện nêu.

“Chúng tôi vô cùng áy náy về việc này và đang nghiêm túc nhìn nhận sai lầm”, chính quyền địa phương cho biết, đồng thời nói rằng cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành.

Mặc dù Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã quy định rõ trong Kế hoạch cải cách đánh giá giáo dục trong thời đại mới năm 2020 rằng các trường học và cơ quan quản lý không nên chỉ coi trọng điểm số của học sinh, xu hướng này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Những trường có học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi quan trọng, như kỳ thi tuyển sinh THCS và kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc, vẫn tiếp tục được xã hội đánh giá cao. Hiệu trưởng các trường này cũng có nhiều cơ hội hơn để được thăng tiến trong hệ thống giáo dục.