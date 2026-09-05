4 dấu hiệu cảnh báo tuyến tiền liệt không nên bỏ qua

Tuyến tiền liệt bị phì đại hoặc tổn thương thường gửi ra những tín hiệu cảnh báo rõ ràng qua thói quen tiểu tiện hàng ngày.

Theo ThS.BS Lê Quang Dương – Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth), nam giới tuyệt đối không nên chủ quan coi các biểu hiện này là phản ứng lão hóa tự nhiên của tuổi tác. Việc chủ động nhận biết và lắng nghe cơ thể để phát hiện sớm bệnh lý sẽ giúp quá trình điều trị đạt hiệu quả tối ưu nhất.

1. Những dấu hiệu cảnh báo tuyến tiền liệt ở nam giới

Nam giới nên đi khám tuyến tiền liệt ngay khi xuất hiện các triệu chứng bất thường về đường tiểu, đau vùng chậu hoặc khi bước sang tuổi 50. Ảnh minh họa AI

Dấu hiệu cảnh báo bất thường ở tuyến tiền liệt qua dòng nước tiểu

Ở trạng thái khỏe mạnh, việc đi tiểu diễn ra nhẹ nhàng và không cần cố gắng. Tuy nhiên, khi tuyến tiền liệt tăng kích thước, cơ quan này sẽ chèn ép vào niệu đạo - ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể.

ThS.BS Lê Quang Dương cho biết, khó tiểu là một trong những phản ứng sớm nhất. Dòng nước tiểu có thể bị yếu đi, ngắt quãng, mất nhiều thời gian hơn để bắt đầu hoặc gây cảm giác tiểu không hết bàng quang.

Nhiều người có xu hướng chịu đựng và coi tình trạng này là biểu hiện tuổi tác. Tuy nhiên, Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo các biểu hiện tiết niệu như dòng chảy yếu hay rặn tiểu cần được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra kịp thời, đặc biệt ở nam giới trung niên và người cao tuổi.

Tình trạng tiểu đêm nhiều lần liên quan đến tuyến tiền liệt

Thức dậy nhiều lần vào ban đêm để đi vệ sinh là hiện tượng không nên xem nhẹ. Nếu tần suất này diễn ra từ hai đến bốn lần mỗi đêm, đó là dấu hiệu cho thấy hệ tiết niệu đang gặp vấn đề.

ThS.BS Lê Quang Dương lưu ý, chứng tiểu đêm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ, tâm trạng và sức khỏe tổng thể. Quan trọng hơn, đây thường là triệu chứng khởi phát của tình trạng phì đại tuyến tiền liệt lành tính.

Theo các nghiên cứu công bố bởi Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, các rối loạn đường tiết niệu dưới ngày càng phổ biến theo độ tuổi. Việc lắng nghe cơ thể và trao đổi với bác sĩ tiết niệu ngay khi nhận thấy sự thay đổi sẽ giúp phòng ngừa biến chứng hiệu quả.

Triệu chứng cấp tính nguy hiểm ở tuyến tiền liệt cần đi khám ngay

Bên cạnh sự thay đổi về dòng chảy, một số biểu hiện lâm sàng yêu cầu người bệnh phải đi khám ngay lập tức. ThS.BS Lê Quang Dương giải thích các triệu chứng nghiêm trọng bao gồm:

- Xuất hiện máu trong nước tiểu.

- Cảm giác nóng rát, buốt khi đi tiểu.

- Sốt cao kèm cảm giác ớn lạnh.

- Đau nhức vùng chậu hoặc đau khi xuất tinh.

Những dấu hiệu này thường cảnh báo tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu dẫn đến viêm tuyến tiền liệt cấp tính. Tình trạng nhiễm trùng nếu không xử lý kịp thời có thể diễn tiến nặng, gây bí tiểu cấp hoặc biến chứng toàn thân phải nhập viện điều trị.

Đau lưng và xương chậu do ảnh hưởng từ tuyến tiền liệt

Sự bất thường tại cơ quan này không chỉ biểu hiện qua đường tiểu mà còn xuất hiện ở các vị trí khác trên cơ thể.

Khi ung thư tuyến tiền liệt tiến triển và di căn ra bên ngoài, xương là vị trí đầu tiên bị xâm lấn. Tình trạng này khiến người bệnh gặp phải các cơn đau dai dẳng, mơ hồ ở vùng lưng dưới, hông hoặc xương sườn.

Dù đau lưng rất phổ biến và đa phần do nguyên nhân xương khớp, nhưng các cơn đau vô căn kéo dài ở nam giới lớn tuổi, đặc biệt khi đi kèm rối loạn tiểu tiện là tín hiệu cảnh báo cần được chụp chiếu và chẩn đoán y khoa. Việc phát hiện sớm nguy cơ sẽ giúp mở rộng phương án điều trị và gia tăng tiên lượng phục hồi.

2. Tầm quan trọng của việc chủ động tầm soát tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt trong giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm và không gây ra bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

Theo ThS.BS Lê Quang Dương, nhiều trường hợp mắc bệnh giai đoạn sớm không có triệu chứng rõ ràng. Do đó, các công cụ cận lâm sàng như xét nghiệm chỉ số PSA( đo lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) trong máu và thăm khám lâm sàng đóng vai trò rất lớn. Chúng giúp phát hiện những biến đổi tế bào ngay trước khi các biểu hiện lâm sàng xuất hiện.

Khi bệnh được phát hiện lúc còn khu trú nội tại, tiên lượng điều trị rất tích cực. Người bệnh hoàn toàn có thể duy trì cuộc sống khỏe mạnh, dài lâu thông qua các liệu pháp can thiệp thích hợp hoặc theo dõi y tế chủ động. Khuyến cáo nam giới từ 50 tuổi trở lên, hoặc người có tiền sử gia đình mắc bệnh lý này, nên chủ động tư vấn bác sĩ về lộ trình tầm soát định kỳ.

3. Biện pháp chủ động chăm sóc và bảo vệ tuyến tiền liệt

ThS.BS Lê Quang Dương khuyến nghị để nâng cao sức khỏe hệ sinh dục và tiết niệu, nam giới nên áp dụng các thói quen sinh hoạt khoa học:

- Thường xuyên theo dõi thói quen tiểu tiện và chủ động đi khám ngay khi có bất thường kéo dài.

- Duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường vận động thể chất bằng các bài tập vừa sức.

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh, ưu tiên trái cây tươi, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế mỡ động vật.

- Giảm thiểu tiêu thụ rượu bia, đồ uống có cồn và không hút thuốc lá.

- Chủ động trao đổi với bác sĩ về việc thực hiện xét nghiệm PSA định kỳ.

Thay vì chấp nhận những bất tiện hàng ngày như một phần của tuổi tác, việc chú ý đến từng thay đổi nhỏ của cơ thể sẽ giúp nam giới chủ động bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.