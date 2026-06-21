Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào các trường công an

Trong số này, Học viện An ninh nhân dân có số thí sinh trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng đông nhất. Cụ thể năm nay, học viện có 15 thí sinh trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng vào đại học chính quy tuyển mới. Trong khi đó, chỉ tiêu cho phương thức này là 23.

Trong đó, ngành nghiệp vụ an ninh có 9 thí sinh nam trúng tuyển/11 chỉ tiêu, 1 thí sinh nữ trúng tuyển/1 chỉ tiêu. Thí sinh nữ này đạt giải Nhất môn Lịch sử trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT đủ điều kiện trúng tuyển.

Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ở phía Bắc có 3 thí sinh nam trúng tuyển/3 chỉ tiêu. Những thí sinh này đạt giải Nhất Khoa học kỹ thuật quốc gia và trong đội tuyển Khoa học kỹ thuật quốc tế đủ điều kiện trúng tuyển. Ở phía Nam có 1 thí sinh nam trúng tuyển/3 chỉ tiêu.

Ngành Công nghệ thông tin có 1 thí sinh nam trúng tuyển/5 chỉ tiêu.

Học viện Anh ninh nhân dân cho biết số chỉ tiêu chưa tuyển đủ ở phương thức xét tuyển thẳng sẽ được chuyển sang các phương thức 2 và 3 theo quy định.

Đối với thí sinh xét tuyển thẳng theo giải cuộc thi khoa học kỹ thuật phải tham gia Bài thi đánh giá Bộ Công an và đảm bảo ngưỡng đầu vào theo quy định để đủ điều kiện trúng tuyển.

Tại Học viện Cảnh sát nhân dân có 4 thí sinh trúng tuyển trên 20 chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thẳng. Trong đó, có 2 thí sinh nữ trúng tuyển/2 chỉ tiêu, 2 thí sinh nam trúng tuyển/18 chỉ tiêu.

Số chỉ tiêu chưa tuyển đủ ở phương thức 1 cũng sẽ được chuyển sang xét tuyển ở phương thức 2 và 3.

Tại Học viện Chính trị Công an nhân dân có 5 thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng. Trong đó có 3 thí sinh nam thuộc ban tuyển sinh công an tỉnh Nghệ An, Bắc Ninh, Đồng Nai và 2 thí sinh nữ thuộc ban tuyển sinh Công an thành phố Huế và TPHCM.

Trường Đại học An ninh nhân dân có 6 thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, gồm 5 thí sinh nam và 1 thí sinh nữ. Nhà trường lưu ý thí sinh chỉ đủ điều kiện trúng tuyển khi tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Danh sách cụ thể như sau:

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân có 2 thí sinh nữ trúng tuyển/2 chỉ tiêu. Đó là 1 thí sinh đạt giải Nhì môn Lịch sử và 1 thí sinh đạt giải Ba môn Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT. Năm nay, không có thí sinh nam nào trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng.

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh năm nay có 3 thí sinh được xét tuyển thẳng nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần, trong đó phía Bắc có 2 thí sinh và phía Nam có 1 thí sinh.

Cụ thể, đó là một thí sinh nam ở Ninh Bình giành giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT, một thí sinh nữ ở Quảng Ninh đạt giải Nhất, một thí sinh nữ ở Đắk Lắk đạt giải Nhì cũng trong kỳ thi này.

Năm nay, có hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường công an, tăng so với hai năm trước. “Tỷ lệ chọi” bình quân năm 2026 đạt khoảng 1/11, thuộc nhóm cao trong những năm gần đây.

Trong số này, có 89 thí sinh đăng ký dự tuyển theo phương thức 1 (xét tuyển thẳng), hơn 2.300 thí sinh xét tuyển theo phương thức 2 (sử dụng chứng chỉ quốc tế kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an) và hơn 21.600 thí sinh đăng ký dự tuyển theo phương thức 3 (sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an).