Đại học Kinh tế Quốc dân lấy điểm sàn là 22

Theo đó, mức điểm sàn áp dụng đối với phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ở các tổ hợp là 22 điểm.

Năm nay Đại học Kinh tế Quốc dân sử dụng 4 tổ hợp: A00, A01, D01, D07 và không có chênh lệch điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển.

Bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển như sau:

Trước đó, nhìn vào phổ điểm thi năm nay, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân dự đoán điểm chuẩn vào trường năm nay có thể trải từ 23-28,5, thấp hơn khoảng 0,25 điểm so với năm ngoái.

Mức điểm có thể phân thành 4 nhóm: nhóm có điểm chuẩn dự kiến rất cao từ 27,5-28,5, nhóm cao ở mức 26-27,5 điểm, nhóm trung bình từ 24,5-26 và nhóm thấp từ 23-24,5 điểm.

“Riêng một số ngành “hot” năm ngoái điểm chuẩn có thể cao hơn 0,25-0,5 điểm”, ông Đức nhận định.

Song ông Đức cũng lưu ý, dự báo chỉ có tính chất tham khảo giúp thí sinh định hướng trong việc chọn ngành, chương trình đào tạo vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thực tế, điểm chuẩn thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguyện vọng đăng ký của thí sinh vào từng ngành/chương trình đào tạo, điểm xét tuyển của các thí sinh, chỉ tiêu phân bổ cho từng ngành/chương trình đào tạo…

Năm 2026, học phí Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến khoảng 20-28 triệu đồng với chương trình chuẩn, 41-68 triệu với chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE).