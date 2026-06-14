4 trường công an tuyển hệ dân sự

4 trường năm nay tuyển 500 sinh viên hệ dân sự, trong đó, Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển nhiều nhất - 250 chỉ tiêu.

Trường này sử dụng hai phương thức: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh).

Tương tự, Học viện An ninh nhân dân cũng dùng hai phương thức trên để tuyển 100 học viên hệ dân sự, ở hai ngành Công nghệ thông tin và An toàn thông tin. Tuy nhiên, tổ hợp đa dạng hơn, cụ thể như sau:

Trong khi đó, Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển 50 sinh viên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước hệ dân sự. Bốn phương thức gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển tài năng, dựa vào chứng chỉ SAT, TOEFL, IELTS, TOEIC, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, phương thức xét tuyển tài năng dành cho học sinh vào vòng tuyển chọn đội tuyển quốc tế; thí sinh đạt giải khuyến khích cấp tỉnh trở lên hoặc học sinh hệ chuyên (môn Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ, Ngữ văn hoặc Tin học).

Với xét chứng chỉ, thí sinh cần có điểm SAT tối thiểu 900/1600, IELTS 5.0, TOEFL iBT 35 hoặc TOEIC Nghe và Đọc 500-599 hoặc Nói và Viết 200-241.

Điều kiện với cả hai phương thức trên là điểm học bạ ba năm của thí sinh từ 7, hạnh kiểm khá trở lên.

Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học viện xét các tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), C03 (Toán, Văn, Sử), D01 (Toán, Văn, Anh), X02 (Toán, Văn, Tin), X03 (Toán, Văn, Công nghệ công nghiệp), X04 (Toán, Văn, Công nghệ nông nghiệp).

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh tuyển 100 chỉ tiêu hệ dân sự với 4 phương thức tương tự, chia đều cho ngành Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo) và Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Công nghệ điện tử và vi mạch bán dẫn).

Điểm khác là trường chỉ xét giải thưởng, lớp chuyên các môn Toán, Lý, Hóa, Tin, không xét môn Ngoại ngữ và Ngữ văn.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học viện sử dụng các tổ hợp sau:

4 trường công an đều quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển. Cụ thể như sau:

Ngoài hệ dân sự, 8 trường công an năm nay tuyển 2.070 sinh viên đại học chính quy, giảm 280 so với năm ngoái. Các phương thức tuyển sinh hệ này gồm: tuyển thẳng (giải quốc gia và quốc tế); xét điểm thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét điểm đánh giá với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh dự thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 tại Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: Dương Tâm