Hơn 22.300 thí sinh đổ về kỳ thi vào 8 trường công an

Dưới nắng nóng 36 độ tại Hà Nội chiều 20/6, Nghiêm Hải Chiến, học sinh trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh, trầm ngâm đứng một góc trong khuôn viên Học viện An ninh nhân dân. Em đang đợi giờ vào làm thủ tục dự thi đánh giá, lấy điểm xét tuyển vào ngôi trường này.

"Em theo dõi các kênh truyền thông của học viện và ấp ủ được học ngành Nghiệp vụ An ninh từ đầu năm lớp 11", Chiến nói. "Giờ đứng trước kỳ thi quan trọng để vào trường, em rất hồi hộp".

Chiến cho biết dự thi mã đề CA4 với 5 môn Toán, Văn, Anh, Sử, Địa. Ngoài Văn thi theo hình thức tự luận, các môn khác thi trắc nghiệm, tương tự thi tốt nghiệp THPT. Điểm bài thi này sẽ chiếm 60%, kết hợp với 40% điểm thi tốt nghiệp THPT để ra điểm xét tuyển.

Vì điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử) áng chừng khoảng 24-25, Chiến tính toán phải đạt khoảng 80-85/100 điểm thi đánh giá mới có cơ hội trúng tuyển. Nam sinh đã tham gia một khóa học online ôn riêng cho kỳ thi từ đầu năm.

Xem đề minh họa do Bộ Công an công bố tháng trước, thấy đề Toán - môn Chiến lo nhất, có phần dễ hơn đề chính thức năm ngoái, em hy vọng hoàn thành tốt bài thi.

Học viên Học viện An ninh nhân dân hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, chiều 20/6. Ảnh: Dương Tâm

Theo Cục Đào tạo, Bộ Công an, toàn quốc có hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự kỳ thi đánh giá để xét tuyển, tăng nhẹ so với năm ngoái. Trong khi đó, chỉ tiêu 8 trường công an là 2.070, giảm khoảng 280.

"Điều này cho thấy chất lượng và mức độ cạnh tranh ngày càng cao, thuận lợi để tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới", đơn vị này đánh giá.

Số thí sinh tăng trong khi chỉ tiêu giảm khiến Đặng Mai Hoa, học sinh tại Nam Định, thêm lo lắng.

Thi mã đề CA2 (Toán, Văn, Anh, Sử, Hóa), Hoa không tự tin với hai môn Anh và Sử do lớp 12 chỉ tập trung nhiều cho ba môn khối A00 (Toán, Lý, Hóa) để xét tuyển đại học.

Tương tự, Văn Lộc, thí sinh tự do đến từ TP Huế, lo đề Tiếng Anh "khó hơn IELTS" như nhận xét của nhiều giáo viên, thí sinh với đề thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới.

Đi xe khách từ Huế ra Hà Nội trong đêm, Lộc mang theo nhiều hy vọng "làm lại" sau một năm trượt Học viện An ninh nhân dân do thiếu 1 điểm.

Ước tính đạt 26-27 điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp C03, Lộc muốn đạt ít nhất 75/100 điểm bài thi đánh giá, tăng 5 điểm so với năm ngoái để có cơ hội đỗ.

Năm nay, 8 trường công an sử dụng ba phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an, xét điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá. Đa số thí sinh xét theo phương thức cuối.

Các thí sinh làm bài thi đánh giá vào ngày 21/6, trong 180 phút. Đây là kỳ thi đánh giá năng lực cuối cùng để xét tuyển đại học năm nay. 70% đề thi nằm trong kiến thức lớp 12, 30% kiến thức lớp 10 và 11. Câu hỏi ở mức độ biết, thông hiểu chiếm 30%, mức độ vận dụng chiếm 50%, mức vận dụng cao chiếm 20% câu hỏi.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào các trường công an theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá là từ 15,95 đến 26,28/30. Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn * 2/5 + Điểm bài thi đánh giá * 3/5 + Điểm ưu tiên, điểm thưởng.