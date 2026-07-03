Điểm môn Toán trường chuyên Tuyên Quang vượt xa các trường chuyên cả nước

Trường dẫn đầu tạo khoảng cách lớn

Điểm trung bình môn Toán của Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cao bất thường so với mặt bằng chung các trường chuyên trong toàn quốc.

Dựa trên số liệu cập nhật từ 21 trường THPT chuyên trên toàn quốc cho thấy điểm trung bình môn Toán của các trường dao động khá đồng đều, tập trung chủ yếu trong khoảng từ 8.0 đến 8.6 điểm (điểm trung bình của cả nhóm là 8.29).

Tuy nhiên, có trường chuyên Tuyên Quang thuộc trường hợp nổi trội, vượt lên hẳn so với các trường chuyên khác trên toàn quốc.

THPT Chuyên Tuyên Quang đứng đầu với 9,6 điểm, vượt xa trường xếp thứ hai (THPT Chuyên Hưng Yên – 8,68 điểm) tới 0,92 điểm.

Đây là khoảng cách rất lớn đối với một mức điểm trung bình, phản ánh kết quả nổi bật và có phần vượt trội của trường này trong kỳ thi.

Một số trường vốn có danh tiếng lớn về thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nhưng điểm trung bình Toán tốt nghiệp chỉ ở mức thấp hơn Tuyên Quang nhiều như: THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam: 8,24; THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội): 8,16; THPT Chuyên Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội: 7,99...

Mức điểm cao ở mức không tin cậy

Theo chuyên gia giáo dục, điểm trung bình môn Toán của học sinh trường chuyên ở Tuyên Quang cao ở mức bất thường.

Trong một kì thi hoặc xét điểm trung bình ở bậc THPT, việc cả một trường chuyên đạt điểm trung bình môn Toán lên tới 9.60 là điều gần như bất khả thi trên thực tế.

Mức điểm này cao vượt trội so với các trường chuyên top đầu cả nước như: Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (8.51), THPT Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (8.53) hay Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Hà Nội (8.41)...

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu đánh giá đứng trên góc nhìn thống kê, con số 9,6 là không đáng tin cậy. Bởi ngay tại Trường chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), nơi không có các lớp chuyên xã hội, điểm trung bình chỉ ở 8,51.

Thầy Nguyễn Văn Quý, giáo viên Toán tại Hà Nội cho rằng, sự việc hiện đã được Bộ GD&ĐT rà soát, xác minh.

Theo thầy Quý, những hành vi gian lận, tiếp tay cho gian lận, làm sai lệch kết quả thi phải bị xử lý đủ sức răn đe, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ. "Làm nghiêm để bảo vệ học sinh học thật, thi thật và đảm bảo sự công bằng cho toàn bộ kỳ thi", theo thầy Quý.

Từ sự việc, cũng cần nhìn lại việc xét học bạ. Học bạ trên lý thuyết rất hay, vì phản ánh cả quá trình học tập của học sinh. Nhưng thực tế, việc đánh giá giữa các trường, các địa phương chưa đồng đều, lại chịu áp lực thành tích, thì dùng học bạ làm căn cứ chính trong tuyển sinh cạnh tranh cao là rất rủi ro.

Một kỳ thi tập trung, có đề chung, có quy chế, có giám thị, thanh tra, camera, niêm phong bài thi và quy trình chấm thi tương đối chặt chẽ mà vẫn có thể phát sinh nghi vấn, thì học bạ càng cần được nhìn nhận thận trọng hơn.

Một giải pháp quan trọng khác là cần công khai toàn bộ dữ liệu điểm thi của tất cả các trường trên toàn quốc. Khi dữ liệu được mở, xã hội, báo chí, chuyên gia và chính giáo viên sẽ cùng giám sát được những điểm bất thường. Minh bạch dữ liệu là cách rẻ nhất nhưng hiệu quả nhất để tạo niềm tin.

"Điều tôi mong muốn nhất là sự việc được rà soát khách quan, toàn diện. Nếu có sai phạm, cần xử lý nghiêm để trả lại công bằng cho tất cả thí sinh. Giáo dục muốn có niềm tin thì cần có dữ liệu thật, quy trình thật, giám sát thật và trách nhiệm thật", thầy Quý nói.