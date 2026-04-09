Trường Đại học Hà Nội tuyển 3.705 chỉ tiêu, yêu cầu điểm đầu vào từ 22

Năm 2026, Trường Đại học Hà Nội (HANU) dự kiến tuyển 3.705 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học hệ chính quy cho 30 ngành và chương trình đào tạo. Phạm vi tuyển sinh trong và ngoài nước, dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có văn bằng tương đương được công nhận theo quy định.

Theo thông báo của trường, thí sinh có thể tham gia xét tuyển theo ba phương thức gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển kết hợp theo quy định của nhà trường; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng đầu vào được xác định từ 22 điểm trở lên đối với tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển. Trong cách tính điểm, môn ngoại ngữ được nhân hệ số 2, đồng thời tùy từng ngành đào tạo, môn Toán hoặc Ngữ văn cũng được nhân hệ số 2. Tổng điểm sau khi nhân hệ số, tối đa 50 điểm, sẽ được quy đổi về thang điểm 40 để xét tuyển. Điểm trúng tuyển được xác định chung cho từng ngành hoặc chương trình đào tạo trên cùng thang điểm này.

Cơ cấu tuyển sinh năm nay của trường tiếp tục tập trung vào các ngành ngôn ngữ – lĩnh vực đào tạo truyền thống của HANU. Các ngành tuyển sinh gồm Ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó một số ngành có thêm chương trình tiên tiến hoặc chương trình giảng dạy bằng ngoại ngữ.

Bên cạnh khối ngành ngôn ngữ, trường còn tuyển sinh nhiều ngành thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, kinh tế và công nghệ như Nghiên cứu phát triển, Quốc tế học, Quan hệ quốc tế, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ tài chính, Kế toán và Công nghệ thông tin. Ngoài ra, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cũng tiếp tục được tuyển sinh với cả chương trình tiêu chuẩn và chương trình tiên tiến.

Đáng chú ý, chương trình Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên quốc tế dự kiến tuyển 250 chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ.

Về học phí, nhà trường dự kiến mức thu đối với các chương trình tiêu chuẩn dao động từ 860.000 đồng đến 1.200.000 đồng mỗi tín chỉ, tùy theo nhóm ngành và ngôn ngữ giảng dạy. Đối với các chương trình tiên tiến, học phí có thể từ 1.700.000 đến 1.750.000 đồng mỗi tín chỉ.

Theo quy định tuyển sinh, thí sinh phải đăng ký tất cả các nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung. Những thí sinh không đăng ký nguyện vọng trên hệ thống sẽ không được xét tuyển.

Trong trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách trúng tuyển, nhà trường sẽ sử dụng các tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên, trước hết là điểm môn ngoại ngữ, sau đó đến điểm môn Ngữ văn hoặc Toán tùy theo từng ngành đào tạo.