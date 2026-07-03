Sở Giáo dục Tuyên Quang lên tiếng về khâu tổ chức thi tốt nghiệp

Thông tin do ông Lê Thành Tuyên, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, chia sẻ chiều 3/7. Buổi sáng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang xác minh về điểm Toán thi tốt nghiệp ở địa phương này.

Theo ông Tuyên, giám thị coi thi tại THPT chuyên Tuyên Quang được chọn từ ba trường. Ở điểm thi này, chỉ có thư ký, phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất và một số người làm công tác phục vụ là của trường. Ông Tuyên khẳng định không có giáo viên trường chuyên Tuyên Quang ở lại coi thi.

Với thí sinh, học trường nào các em sẽ thi tốt nghiệp THPT tại đó. Việc này để các em thuận lợi đi lại, bởi địa phương có mật độ dân cư thưa thớt, các trường ở cách xa nhau. Riêng một số trung tâm giáo dục thường xuyên, vì ít học sinh nên nhóm này được ghép thi ở trường khác.

Đây là điểm khác biệt của Tuyên Quang so với một số địa phương như Hà Nội, TP HCM... - thường "trộn" thí sinh của nhiều trường tại một điểm thi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, quy chế thi tốt nghiệp THPT không cấm bố trí thí sinh thi tại trường mình theo học.

"Những thông tin xôn xao trên mạng là điều không ai mong muốn", ông Tuyên nói. "Chúng tôi biết dư luận sốt ruột, trong ngành chúng tôi cũng rất sốt ruột. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đang xác minh sự việc".

Cổng trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hằng

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7, kết quả của học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý.

299 trong 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx tới 080166xx (08 là mã tỉnh) đạt từ 9 điểm Toán trở lên, trong đó 147 em đạt tuyệt đối. Điểm trung bình là 9,58. Xét tỷ lệ số điểm 10 trên tổng thí sinh dự thi, Tuyên Quang đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Hà Tĩnh.

So với dữ liệu của Bộ và công bố của các trường THPT chuyên nổi tiếng, điểm trung bình Toán 9,58 là số 1 cả nước.

Trả lời VnExpress sáng 3/7, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang khẳng định "khâu chấm thi chắc chắn không vấn đề gì".

Ông cho biết lứa học sinh năm nay vốn được học trong môi trường chuyên từ THCS. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hồi đầu năm, các em cũng đạt tới 59 giải - cao kỷ lục, có em vào vòng chọn đội tuyển thi quốc tế.

Ngoài ra, từ đầu năm học, Sở giao chỉ tiêu chất lượng cho các trường, nên quá trình ôn luyện diễn ra rốt ráo. Trường, Sở tổ chức thi thử tới 8-9 lần, giúp học sinh quen với đề. Những lần thi thử, dù đề khó, điểm các em vẫn "rất cao", trong khi đề Toán năm nay được đánh giá dễ hơn các năm.