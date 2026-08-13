Lớp học đặc biệt ở TPHCM: 43/43 học sinh đỗ đại học các ngành sức khỏe

Sáng 13/8, thầy Đỗ Văn Trị - Hiệu trưởng Trường TH-THCS -THPT Lê Thánh Tông (TPHCM), chia sẻ thành tích đặc biệt của lớp 12B1: 43/43 học sinh đều trúng tuyển đại học, tất cả cùng lựa chọn các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe.

Theo danh sách trúng tuyển của lớp, có 21 học sinh trúng tuyển Trường Đại học Y Dược TPHCM. 16 học sinh trúng tuyển Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 6 em còn lại trúng tuyển vào nhiều trường đào tạo khối ngành sức khỏe như Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Huế, Học viện Quân y và Trường Đại học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TPHCM.

Đáng chú ý, trong 43 học sinh, có 40 em trúng tuyển ngành Y khoa, 2 em trúng tuyển ngành Răng - Hàm - Mặt và 1 em trúng tuyển ngành Dược học.

Tập thể lớp 12 B1-Trường TH-THCS -THPT Lê Thánh Tông (TPHCM). Ảnh: NTCC.

Trong đó, em Lưu Minh Trí có điểm trúng tuyển cao nhất lớp 12B1 với tổng điểm 30/30 (đã cộng điểm thưởng từ chứng chỉ IELTS)

Nhiều học sinh khác cũng đạt mức điểm rất cao như: Nguyễn Ngọc Minh Khuê 29,75 điểm; Nguyễn Duy Tiến 29,65 điểm; Hoàng Ngọc Tường Lâm 29,43 điểm; Trần Quang Huy 29,25 điểm; Lê Tuấn Tú 29,15 điểm và Nguyễn Khôi 29,10 điểm.

Đặc biệt, nhiều học sinh trúng tuyển Trường Đại học Y Dược TP.HCM với điểm số từ 28-29 điểm. Đây là ngôi trường có mức điểm chuẩn cao, được nhiều học sinh có thành tích học tập xuất sắc hướng tới.

Kết quả của lớp 12B1 không chỉ cho thấy thành tích học tập nổi bật của các học sinh mà còn phản ánh sự tập trung cao độ của cả lớp vào mục tiêu theo đuổi các ngành khoa học sức khỏe. Với 100% học sinh trúng tuyển đại học và 43/43 em đều vào các trường đại học, lớp 12B1 trở thành một trong những tập thể có thành tích tuyển sinh đáng chú ý của Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông trong mùa tuyển sinh năm nay.

Đằng sau những con số ấn tượng này là hành trình học tập, ôn luyện và nỗ lực của cả thầy và trò, đặc biệt là cả lớp học này đã lựa chọn một trong những lĩnh vực có yêu cầu đầu vào và quá trình đào tạo khắt khe nhất.