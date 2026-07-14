Gần 320 thí sinh trong dải điểm 10 Toán ở Tuyên Quang có khả năng trúng tuyển đại học top đầu

Vụ điểm 10 thi tốt nghiệp THPT Tuyên Quang: Gần 320/328 thí sinh sẽ đỗ trường đại học top đầu?

Liên quan đến vụ điểm 10 Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang, tối 13/7, Bộ GDĐT cho biết đối với vụ việc tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định.

"Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm", Bộ GDĐT thông tin.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân

Cùng ngày, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định. Như vậy, tới nay, cơ quan công an đã khởi tố 19 bị can liên quan đến vụ việc.

Theo phân tích dữ liệu điểm thi Toán tốt nghiệp THPT 2026 ở Tuyên Quang ngay sau khi Bộ GDĐT công bố điểm thi ngày 1/7, dư luận xôn xao khi có 1 dải liên tiếp đạt mức điểm cao chót vót.

Cụ thể, từ số báo danh 08016xxx - 08016xxx gồm 328 bài thi, có tới 147 bài đạt điểm 10, tương đương 45% tổng số bài, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm.

Nếu tính từ mốc 9 điểm, có 298/327 bài, chiếm khoảng 91%, đạt từ 9 điểm trở lên. Trong khi đó, toàn bộ dãy chỉ ghi nhận 4 bài dưới 8 điểm, gồm các mức 7,75; 7,25; 7 và 6 điểm.

Thống kê dải điểm Toán cao kỷ lục ở Tuyên Quang. Ảnh: Tào Nga

Như vậy, nếu tính theo tổ hợp xét tuyển, sẽ có gần 320 em có khả năng đỗ đại học hoặc ngành top đầu nhờ đạt từ 24 điểm trở lên. Chỉ tính riêng khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) có tới gần 40 em đạt điểm 27 trở lên.

Nhờ có điểm Toán cao này, hàng trăm thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang có lợi thế xét tuyển đại học năm nay.

Bộ GDĐT và các trường đại học cần khoanh vùng thí sinh

Trước thông tin về điểm số này, TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GDĐT, về mặt pháp lý, việc các thí sinh thuộc diện nghi vấn vẫn được tiếp tục đăng ký xét tuyển là cần thiết để bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội. Tuy nhiên, Bộ GDĐT và các trường đại học cần khoanh vùng các trường hợp này, tạm hoãn công nhận kết quả trúng tuyển hoặc áp dụng hình thức "nhập học treo" cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Ông cho rằng, thận trọng hơn, các trường vẫn có thể tiếp nhận thí sinh vào học nhưng phải tổ chức một kỳ sát hạch độc lập, với đề thi do chính trường đại học xây dựng, đặc biệt đối với các môn nền tảng như Toán. Kinh phí tổ chức kỳ sát hạch cần do trường THPT hoặc địa phương nơi xảy ra sai phạm chịu trách nhiệm.

"Chúng ta không thể để sự hợp lý về mặt thủ tục hành chính trở thành sự bất công đối với những học sinh học thật, thi thật", TS Hoàng Ngọc Vinh nhấn mạnh.

Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, các cơ quan chức năng cần điều tra đến cùng, loại bỏ hoàn toàn những điểm số có được từ hành vi gian lận. Đối với những thí sinh vi phạm nhưng cố tình che giấu, không hợp tác hoặc không tự giác nhận lỗi, cần áp dụng hình thức xử lý nghiêm khắc nhất như hủy toàn bộ kết quả thi và cấm dự thi trong nhiều năm.

"Chúng ta không có chỗ cho sự thỏa hiệp, bởi khoan nhượng với gian lận là trực tiếp chà đạp lên công sức, mồ hôi nước mắt của hàng trăm nghìn thí sinh học thật, thi thật. Ngược lại, để nhanh chóng phá vỡ "luật im lặng" và đưa sự thật ra ánh sáng, tôi ủng hộ việc áp dụng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình thức xử lý đối với những em dũng cảm đứng ra tố cáo và cung cấp bằng chứng cho cơ quan chức năng. Đó không phải là sự dung túng cho cái sai mà là cách chúng ta khuyến khích sự thức tỉnh lương tri, mở ra một con đường để các em sửa sai, đồng thời bảo vệ triệt để sự công bằng, minh bạch của cả một nền giáo dục", TS Hoàng Ngọc Vinh nêu quan điểm.

Luật sư Hoàng Hà thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết nếu thực sự có thí sinh được hưởng lợi từ sai phạm nhưng hành vi đó không bị phát hiện hoặc không được xử lý kịp thời, sự thiệt thòi sẽ trực tiếp chuyển sang các thí sinh khác.

"Tuyển sinh đại học là quá trình cạnh tranh theo chỉ tiêu. Một điểm số không phản ánh đúng năng lực có thể chiếm mất một suất trúng tuyển của người học đã làm bài trung thực, đồng thời làm dịch chuyển điểm chuẩn và thứ tự xét tuyển. Vì vậy, việc xác minh không chỉ nhằm xử lý người vi phạm mà còn để bảo vệ quyền lợi của số đông thí sinh dự thi nghiêm túc. Sự thận trọng cần thiết để tránh làm oan nhưng không thể trở thành lý do kéo dài việc làm rõ sai phạm đến mức lợi thế không chính đáng đã được chuyển hóa thành kết quả trúng tuyển", Luật sư Hoàng Hà nêu quan điểm.

Cũng theo Luật sư Hoàng Hà, việc 319 trong số 328 thí sinh được dự đoán có khả năng đỗ các trường đại học điểm chuẩn cao chưa thể dùng để kết luận các em đã gian lận. Bởi lẽ khái niệm “trường đại học top 1” cũng không phải khái niệm pháp lý và kết quả trúng tuyển còn phụ thuộc vào nguyện vọng, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển cùng điểm chuẩn thực tế. Điểm số bất thường chỉ là dấu hiệu cần xác minh, không phải chứng cứ đủ để xử lý đồng loạt.

Đến nay cơ quan điều tra xác định có việc thư ký điểm thi vào phòng thi hướng dẫn một số thí sinh làm bài toán. Vụ án đã khởi tố 19 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để xác định cụ thể phòng thi nào, thí sinh nào được hướng dẫn và mức độ hưởng lợi của từng người.

Vì chưa có kết luận đối với từng thí sinh, việc Bộ GDĐT cho phép các em tiếp tục đăng ký xét tuyển là phù hợp. Đăng ký nguyện vọng mới là thủ tục dự tuyển, chưa tạo ra quyền đương nhiên được nhập học. Không thể chỉ vì một thí sinh dự thi tại điểm thi có sai phạm mà mặc nhiên coi thí sinh đó vi phạm.

Nếu kết quả xác minh chứng minh một thí sinh biết rõ và đã tiếp nhận, sử dụng sự hướng dẫn hoặc bài giải được đưa từ bên ngoài vào phòng thi, hành vi này bị xem là vi phạm nghiêm trọng quy chế thi. Điều 57 Quy chế thi ban hành kèm Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT quy định hành vi nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi thuộc trường hợp đình chỉ thi; thí sinh bị đình chỉ sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các môn thi trong kỳ thi năm đó. Bằng chứng được thu thập sau kỳ thi, nếu đã được xác minh, vẫn có thể là căn cứ xử lý vi phạm.

Ngược lại, đối với thí sinh không được hướng dẫn, không biết việc gian lận hoặc không có căn cứ chứng minh đã sử dụng sự trợ giúp, kết quả hợp pháp của các em phải được bảo vệ. Không nên hủy điểm hay buộc toàn bộ 328 thí sinh thi lại chỉ dựa trên việc cùng dự thi tại một điểm thi. Xử lý như vậy sẽ thay trách nhiệm cá nhân bằng trách nhiệm tập thể, trái yêu cầu khách quan và công bằng của kỳ thi.

"Trường hợp thí sinh đã trúng tuyển hoặc nhập học rồi mới bị phát hiện gian lận, Điều 22 Quy chế tuyển sinh năm 2026 ban hành kèm Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT cho phép, tùy mức độ, buộc thôi học, cấm dự tuyển trong những năm tiếp theo hoặc xử lý hình sự. Vì vậy việc chậm có kết luận không làm hợp pháp hóa kết quả thi có được từ gian lận.

Vấn đề cấp thiết hiện nay là cơ quan điều tra và ngành giáo dục phải sớm cá thể hóa danh sách thí sinh liên quan trước khi hoàn tất quá trình xét tuyển. Người vi phạm phải bị loại bỏ lợi thế không chính đáng, đồng thời những thí sinh không liên quan phải được bảo đảm đầy đủ quyền dự tuyển. Đây mới là cách xử lý vừa nghiêm minh, vừa không làm oan người học", Luật sư Hoàng Hà cho hay.