Bộ GD-ĐT và các trường nói về phương án xét tuyển đại học cho 328 thí sinh Tuyên Quang

Chia sẻ với VietNamNet, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, theo kết quả rà soát dữ liệu, năm 2026, cả nước có gần 874.500 thí sinh dự tuyển đủ điều kiện tham gia xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh, với tổng hơn 7,1 triệu nguyện vọng; bình quân mỗi thí sinh đăng ký 8,21 nguyện vọng.

Không làm giảm cơ hội của các thí sinh khác

Riêng với 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, GS Thảo cho hay, hồ sơ đăng ký nguyện vọng của các em vẫn được Hệ thống lưu giữ, nhưng được chuyển sang trạng thái tạm dừng, không tham gia các chu kỳ xử lý nguyện vọng chung trong thời gian từ ngày 5/8 đến ngày 10/8. “Vì không tham gia xử lý nguyện vọng chung nên các hồ sơ không làm thay đổi điểm trúng tuyển và không làm giảm cơ hội của các thí sinh khác”, ông Thảo khẳng định.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT). Ảnh: MOET

Theo ông Thảo, khi thí sinh có kết quả thi hợp lệ được cơ quan có thẩm quyền cập nhật trên Hệ thống và đáp ứng đầy đủ điều kiện tham gia xét tuyển, hồ sơ của 328 thí sinh sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

“Những thí sinh này vẫn phải đáp ứng cùng điều kiện dự tuyển, tiêu chí xét tuyển, điểm trúng tuyển và các yêu cầu của chương trình như các thí sinh khác. Phương án xử lý phải đồng thời bảo đảm quyền dự tuyển hợp pháp của thí sinh có kết quả hợp lệ và không làm thay đổi kết quả trúng tuyển đã được xác lập hợp pháp của các thí sinh khác”, ông Thảo nói.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, các cơ sở giáo dục đại học nơi 328 thí sinh này đăng ký xét tuyển đều có trách nhiệm chia sẻ thông tin, bảo lưu đầy đủ dữ liệu, phối hợp cập nhật trạng thái và thực hiện phương án xử lý thống nhất, tuyển sinh theo đúng các quy định hiện hành.

Thí sinh có thể yên tâm về quyền tham gia xét tuyển vẫn giữ nguyên

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng, giải pháp này giúp đảm bảo tiến trình tuyển sinh đại học năm 2026 không bị ảnh hưởng, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các thí sinh trung thực trong kỳ thi.

Ông Sơn cho hay, trường sẵn sàng tiếp nhận và xét tuyển bổ sung nếu thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đạt đủ các điều kiện, gồm: Được cơ quan chức năng xác định không vi phạm quy chế thi; đạt yêu cầu đầu vào khi được trường xét tuyển riêng; tuân thủ các quy chế/quy định của Bộ GD-ĐT và của trường trong đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng

“Trong quá trình theo học tại trường, nếu cơ quan chức năng mở rộng điều tra và xác định thí sinh vi phạm quy chế thi, trường sẽ tiến hành thủ tục xóa tên sinh viên theo quy định”, ông Sơn nói.

TS Lê Anh Đức, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo của ĐH Kinh tế Quốc dân, cho rằng phương án Bộ GD-ĐT bảo lưu hồ sơ, nguyện vọng đăng ký xét tuyển của 328 thí sinh, đồng thời tổ chức xét tuyển riêng sau khi có kết quả thi lại là hợp lý trong bối cảnh hiện nay.

“Ở góc độ toàn hệ thống tuyển sinh, việc chưa đưa các thí sinh này tham gia đợt lọc ảo chung giúp bảo đảm tính công bằng và ổn định của toàn bộ hệ thống. Khi kết quả thi ban đầu không còn đủ căn cứ để sử dụng, việc tách riêng nhóm thí sinh này khỏi quá trình lọc ảo sẽ tránh ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển, chỉ tiêu và quyền lợi của các thí sinh trên cả nước”, ông Đức nói.

Theo ông Đức, ở chiều ngược lại, đối với chính các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, phương án này cũng góp phần ổn định tâm lý cho các em.

“Trong khi cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, các thí sinh có thể yên tâm rằng quyền tham gia xét tuyển vẫn giữ nguyên và sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thi hợp lệ. Như vậy, phương án này hài hòa được 2 mục tiêu: Vừa bảo đảm sự công bằng, ổn định của toàn bộ hệ thống tuyển sinh đại học năm 2026, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong quá trình xử lý vụ việc”, ông Đức nói.