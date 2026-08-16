Tự tiêm thuốc giảm đau tại nhà, một phụ nữ nhập viện với vùng mông toàn dịch bẩn

Tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân với tình trạng áp xe vùng mông phải rất lớn. Đáng nói, vết áp xe này đến từ việc người bệnh tự ý mua thuốc giảm đau và nhờ người quen tiêm tại nhà.

Người bệnh là nữ, 62 tuổi, trú tại Bạch Đằng- TP. Hải Phòng. Khi xuất hiện đau vùng lưng, người bệnh không đến bệnh viện thăm khám mà tự mua thuốc và nhờ người quen tiêm mỗi ngày một mũi.

Sau 3 ngày tiêm, vị trí tiêm bắt đầu sưng đỏ, đau nhiều. Người bệnh dừng tiêm thuốc nhưng sau đó tình trạng không những không thuyên giảm mà vùng tiêm sưng đau ngày càng lan rộng nên đã đến khám tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Tự tiêm thuốc giảm đau tại nhà, người phụ nữ bị nhiễm khuẩn. Ảnh: BVCC.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vùng lưng và mông phải của người bệnh tấy đỏ lan rộng khoảng 12 x 10 cm, sưng nề, nắn đau nhiều, có mủ vàng và đang chảy dịch. Người bệnh được chẩn đoán áp xe vùng mông phải và được thực hiện thủ thuật chích rạch, tháo mủ để kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, việc tự ý mua thuốc để điều trị, đặc biệt là thuốc tiêm là rất nguy hiểm.

Đặc biệt lại còn được thực hiện tiêm bởi người không có chuyên môn về y tế càng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao. Việc tiêm không đảm bảo vô khuẩn, tiêm không đúng kỹ thuật hoặc sử dụng thuốc không phù hợp có thể gây nhiễm trùng tại chỗ, hình thành ổ áp xe, thậm chí dẫn đến nhiễm khuẩn lan rộng, nhiễm khuẩn huyết và đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng đau kéo dài hoặc cần sử dụng thuốc điều trị, người dân nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp.

Tuyệt đối không tự ý mua thuốc hoặc tiêm thuốc theo lời mách nhằm tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.