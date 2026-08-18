Theo kế hoạch được UBND TP HCM ban hành ngày 14/8, chính sách nhân văn này áp dụng cho tất cả học sinh đang theo học chương trình và sách giáo khoa phổ thông hiện hành. Tổng kinh phí dự kiến để triển khai chương trình lên tới 567 tỷ đồng.

Theo quy trình, học sinh sẽ nhận sách tại thư viện trường vào đầu năm học hoặc đầu học kỳ và hoàn trả lại khi năm học kết thúc. Trong quá trình sử dụng, nếu làm hỏng hoặc mất sách, phụ huynh phải có trách nhiệm bồi thường bằng hiện vật hoặc bằng tiền. Mức phí đền bù được quy định cụ thể là 80%, 50% hoặc 20% giá trị cuốn sách, tùy thuộc vào tình trạng hư hại thực tế.

Hơn 2,5 triệu học sinh TP.HCM được mượn sách giáo khoa miễn phí. Ảnh: N.M

Nhằm minh bạch hóa quá trình thực hiện và giảm phiền hà cho phụ huynh, thành phố nghiêm cấm các trường thu thêm bất kỳ loại phí liên quan nào như phí đặt cọc, phí bảo quản hay phí thư viện. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm công khai rõ ràng danh mục sách, quản lý chặt chẽ khâu mượn - trả, đồng thời phải thực hiện kiểm kê, phân loại sách vào thời điểm cuối năm.

Về việc chuẩn bị nguồn cung, trước khi tiến hành mua mới, các trường được yêu cầu ưu tiên sử dụng tối đa số sách hiện có hoặc huy động luân chuyển từ các thư viện trên địa bàn nếu có thể. Riêng đối với nhóm trường tư thục, nhà nước sẽ hỗ trợ sách giáo khoa căn cứ trên nhu cầu thực tế và đề xuất chi tiết do các trường gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Để đáp ứng nhu cầu trước mắt, nhà chức trách cho phép các trường tự chủ mua sắm sách thông qua hình thức đấu thầu. Hàng năm, Sở sẽ rà soát lượng sách còn dùng được cũng như nhu cầu mua mới để trình cấp trên phê duyệt. Ngân sách thành phố cũng sẵn sàng hỗ trợ bổ sung nếu sách hư hỏng do hao mòn tự nhiên hoặc nhu cầu học sinh tăng đột xuất, tuy nhiên số lượng cấp bù sẽ không vượt quá 10% tổng số sách giáo khoa hiện có trong thư viện của mỗi trường.

Với quy mô là đô thị giáo dục lớn nhất cả nước, TP HCM ban đầu chỉ dự kiến áp dụng lộ trình miễn sách giáo khoa cuốn chiếu cho khối lớp 1, 6 và 10 rồi mới mở rộng dần. Bằng quyết định chốt phương án hỗ trợ đồng loạt cho tất cả các khối lớp, thành phố đã đi trước lộ trình chung của cả nước ba năm.

Cùng với TP.HCM, một số địa phương khác như tỉnh Quảng Ninh, thành phố Huế, xã Hòa Vang (Đà Nẵng) hay phường Đồng Xoài, xã Bù Đăng (Đồng Nai) cũng đã sẵn sàng miễn phí sách giáo khoa cho học sinh ngay từ năm học tới.