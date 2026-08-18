Thiếu sách giáo khoa tại các cửa hàng: Lãnh đạo NXBGDVN lý giải 6 nguyên nhân và khuyến nghị phụ huynh

Sách giáo khoa năm học mới: Nỗ lực cung ứng vượt kế hoạch

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Ngô Văn Hoan - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN thông tin, tính đến ngày 15/8, NXBGDVN cùng hệ thống các Công ty phát hành đã hoàn thành việc cung ứng ra thị trường 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng SGK đạt 148%, sách bài tập và sách tham khảo đạt 119%.

Bên cạnh đó, 8 triệu bản sách giáo khoa và 2 triệu bản sách bài tập đang được gấp rút điều chuyển, chuẩn bị cung ứng theo nhu cầu thực tế, đảm bảo không để học sinh thiếu sách trước ngày khai giảng.

Nói về hiện tượng thiếu sách cục bộ tại một số cửa hàng bán lẻ, ông Hoan cho biết dù lượng sách in và cung ứng đã vượt nhiều so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên một số khách hàng vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ tại các cửa hàng trong một vài thời điểm là do một số nguyên nhân khách quan.

Các cửa hàng sách trong hệ thống của NXBGDVN là lựa chọn tin cậy của phụ huynh và học sinh. Ảnh: Thanh Tùng

Thứ nhất, nhu cầu mua thêm tăng cao. Nhiều phụ huynh có thói quen mua thêm bộ SGK thứ hai để ở lớp cho con, giúp học sinh không phải mang vác nặng; hoặc muốn trang bị sách sớm để các con tham khảo trước năm học, dẫn đến nhu cầu tại cửa hàng lẻ tăng đột biến trong giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8.

Thứ hai, chưa đồng bộ trong quy trình đăng ký tại nhà trường. Một số trường học chưa đặt mua sách tập trung qua các đơn vị phát hành của NXBGDVN để chờ đợi chính sách miễn phí, khiến học sinh không nhận được sách từ trường mà phải tự đi mua lẻ, gây nên tâm lý hoang mang và áp lực lên hệ thống bán lẻ.

Thứ ba, thiếu thông tin cập nhật về việc sử dụng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Nhiều phụ huynh không được cập nhật thông tin một cách chính xác về việc sử dụng sách giáo khoa cho năm học mới, dẫn đến việc không tiếp nhận các sách giáo khoa có logo bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Thậm chí, có trường hợp dù đã mua nhưng vẫn nhất quyết đòi trả lại vì lầm tưởng sách không dùng được.

Thứ tư, chưa nắm bắt thông tin về nội dung điều chỉnh trực tuyến. Một số tên sách có các nội dung cập nhật, điều chỉnh đã được thông báo và đăng tải nội dung cập nhật trên trang điện tử taphuan.nxbgd.vn (giáo viên, phụ huynh và học sinh có thể truy cập để nắm bắt thông tin điều chỉnh của cuốn sách). Tuy nhiên, do chưa nắm được thông tin này, một số khách hàng kiên quyết từ chối mua sách khi thấy thông tin trong sách giấy chưa được chỉnh sửa in ấn trực tiếp.

Thứ năm, Hoạt động thiện nguyện. Các chương trình trao tặng sách cho thư viện trường của nhiều mạnh thường quân và tổ chức xã hội thường thu mua số lượng lớn sách giáo khoa tại các cửa hàng bán lẻ, vô tình tạo ra sự khan hiếm tạm thời tại một số điểm bán.

Thứ sáu, kênh phân phối ngoài hệ thống. Khách hàng có thể gặp khó khăn khi tìm mua tại các nhà sách không thuộc hệ thống của NXBGDVN (do không phải cửa hàng nào cũng nhập sách giáo khoa để bán).

Khuyến nghị dành cho phụ huynh trước thềm năm học mới

Để thuận tiện trong việc trang bị, cập nhật và khai thác sách giáo khoa, theo ông Hoan, phụ huynh cần lưu ý một số nội dung sau:

- Ưu tiên tra cứu hệ thống phân phối chính thống: Danh sách các cửa hàng sách trong hệ thống của NXBGDVN đã được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử chính thức của NXBGDVN. Quý phụ huynh nên tham khảo để tìm địa chỉ gần nhất.

- Sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí: Học sinh và giáo viên có thể tra cứu, khai thác và sử dụng sách giáo khoa điện tử hoàn toàn miễn phí trên trang web taphuan.nxbgdvn.vn để chủ động cập nhật kiến thức, tham khảo nội dung và phục vụ công tác học tập, giảng dạy.

- Tận dụng SGK cũ để thực hành tiết kiệm: NXBGDVN khuyến khích bạn đọc và các em học sinh tận dụng sách giáo khoa của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (nếu được người dùng năm học trước tặng lại hoặc giữ gìn tốt) nhằm giảm áp lực phát hành, đồng thời nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sách giáo khoa.

"NXBGDVN sẽ tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế của từng địa phương để điều phối sách kịp thời, đảm bảo mọi học sinh đều có đủ SGK trước khi bước vào năm học mới", ông Hoan nhấn mạnh.