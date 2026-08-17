Sách giáo khoa có mẫu bìa khác nhau, dùng được không, nhà xuất bản nói gì?

Lo mua phải sách không dùng được

Những ngày gần đây, một số phụ huynh tại TPHCM khi tìm mua sách giáo khoa (SGK) nhận thấy cùng một nội dung sách nhưng lại xuất hiện hai kiểu bìa. Một loại có dòng chữ “Kết nối tri thức với cuộc sống”, trong khi mẫu mới chỉ ghi “Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Chị Thanh Thủy (trú tại phường Lái Thiêu), cho biết khi mua SGK lớp 1 cho con tại một nhà sách lớn, chị bắt gặp những cuốn sách có hình minh họa tương tự nhau nhưng thông tin trên bìa lại không giống nhau.

"Sự khác biệt này khiến tôi lo ngại đã mua phải sách cũ hoặc không đúng bộ SGK được sử dụng trong năm học mới", chị Thuỷ nói.

Mẫu sách giáo khoa mới in chữ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Anh Nhàn

Không chỉ tại các nhà sách, thắc mắc tương tự còn xuất hiện trên nhiều diễn đàn dành cho phụ huynh. Một số người cho rằng những cuốn sách có logo “Kết nối tri thức với cuộc sống” là sách cũ, thậm chí có người đăng thông tin tặng lại vì nghĩ mình đã mua nhầm.

Tuy nhiên, sự khác biệt về hình thức bên ngoài không đồng nghĩa với việc phụ huynh đã mua nhầm SGK.

Theo tìm hiểu của PV, từ năm học 2026-2027, cả nước sử dụng thống nhất bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” theo chủ trương của Bộ Chính trị và phê duyệt của Bộ GD&ĐT.

Các bản in từ năm 2025 trở về trước vẫn mang logo, tên bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Trong khi đó, sách phát hành mới năm 2026 được thiết kế lại bìa, chỉ ghi “Bộ Giáo dục và Đào tạo” và không còn tên bộ sách.

Về cơ bản, nội dung các sách mới được kế thừa từ bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Tuy nhiên, trên bìa sách mới không còn thể hiện tên bộ sách mà chỉ ghi “Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Đây là lý do một số phụ huynh khi mua sách cho con nhận thấy sự khác biệt về mẫu bìa và đặt câu hỏi liệu mình có mua phải sách cũ hay không.

In trước năm 2026 vẫn tiếp tục sử dụng

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, SGK và sách bài tập được in từ năm 2025 trở về trước vẫn được tiếp tục sử dụng, tái sử dụng tại nhà trường, thư viện, đơn vị phát hành và gia đình học sinh. Trừ những đầu sách đã được chỉnh sửa, phê duyệt trong năm 2026, các sách còn lại vẫn có giá trị sử dụng bình thường.

Với những SGK cần cập nhật nội dung về địa giới hành chính, số liệu kinh tế - xã hội..., Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rà soát và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống để giáo viên, học sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục tra cứu, sử dụng miễn phí.

Đơn vị cũng khuyến khích phụ huynh, học sinh tận dụng SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” được tặng lại từ năm học trước hoặc còn bảo quản tốt, nhằm tiết kiệm và hạn chế lãng phí.

Phụ huynh gặp khó khăn khi mua sách giáo khoa lẻ trước thềm năm học mới. Ảnh:Phương Vy

Dù lượng sách in và cung ứng đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, một số thời điểm phụ huynh vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ. Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhu cầu mua thêm sách tăng cao vào cuối tháng 7, đầu tháng 8, khi nhiều gia đình mua thêm một bộ để con sử dụng tại lớp hoặc mua sớm để tham khảo trước năm học.

Ngoài ra, một số trường chưa đặt sách tập trung qua các đơn vị phát hành khiến học sinh phải tự mua lẻ. Việc một bộ phận phụ huynh chưa nắm đầy đủ thông tin về SGK năm học 2026-2027 cũng dẫn đến tâm lý e ngại với những cuốn có logo “Kết nối tri thức với cuộc sống”, thậm chí có trường hợp yêu cầu trả lại sách sau khi mua.

Đối với các sách có nội dung được điều chỉnh, cập nhật, thông tin đã được công bố trên hệ thống trực tuyến. Tuy nhiên, một số phụ huynh chưa biết đến nội dung này nên còn băn khoăn khi bản sách giấy chưa được in lại các phần đã điều chỉnh.