Phụ huynh mướt mồ hôi 'săn' từng cuốn sách giáo khoa

Chiều 13/8, anh Tuấn, phường An Hội Tây, tranh thủ đi tìm mua sách giáo khoa lớp 6 cho con. Những năm trước, anh thường đặt mua trực tiếp tại trường vì thuận tiện.

"Như mọi năm, tôi đinh ninh vào trường sẽ có đầy đủ sách, nhưng ghé trường hỏi thì được biết chỉ còn sách lớp 7, 8, 9", anh kể.

Chạy đến mấy nhà sách gần nhà, kệ sách lớp 6 đều trống trơn. Đến nhà sách Phương Nam trên đường Nguyễn Oanh, anh Tuấn cũng thấy chỉ còn mấy quyển vở bài tập. Nghe nhân viên gợi ý, anh chạy qua nhà sách Văn Lang gần đó, mua được sách Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn và Toán tập hai, Âm nhạc. Anh Tuấn sau đó kết bạn với nhân viên để nhận tin khi sách về.

Mấy ngày qua, chị Vân ở Hóc Môn cũng chạy đôn đáo tìm mua sách giáo khoa lớp 9. Đã đăng ký mua tại trường, nhưng người mẹ bất ngờ khi thầy cô cho biết "sách đã bán hết".

"Trường nói, phụ huynh dù đặt nhưng không tới lấy đúng hạn sẽ bán cho người khác vì nhu cầu cao trong khi số lượng có hạn", chị chia sẻ.

Do gần nhà không có hiệu sách lớn, chị đành chạy xuống nhà sách Bạch Đằng, phường Tân Thới Hiệp, cách 7km. Tới nơi, chị hụt hẫng vì trên kệ chỉ còn sách Âm nhạc và Tiếng Anh.

"Tôi sẽ ghé thêm nhà sách khác, hy vọng mua được đủ", chị Vân nói.

Nhân viên nhà sách này thừa nhận hiện phụ huynh rất khó mua đủ bộ sách giáo khoa vì "cháy hàng". Mỗi lần, sách chỉ về được vài tựa, khá lộn xộn nên họ cũng không biết sắp tới có thêm sách gì để tư vấn.

"Cũng khá đau đầu vì sách không có trong khi ngày nào phụ huynh cũng tới hỏi", nhân viên nhà sách Phương Nam chia sẻ.

Theo ghi nhận, trên các kệ hàng ở đây, sách giáo khoa THCS (lớp 6-9) thưa thớt, với các khối tiểu học khá hơn song cũng không đủ bộ.

Tình hình này xảy ra tại nhiều nhà sách, đại lý ở TP HCM. Một chủ cửa hàng ở phường Phú Tân cho hay mỗi lần đi lấy sách phải kéo thêm 2, 3 người đi cùng để tránh về tay không.

"Năm ngoái, sách được công ty trưng bày lên kệ để các đại lý chọn lựa. Còn nay, sách đóng trong thùng. Mỗi thùng một tựa. Ai nhanh chân, đông người mới mua được", anh lý giải. "Tình trạng này, tôi chưa bao giờ gặp".

Kệ sách ở một nhà sách tại TP HCM, chiều 14/8. Ảnh: Nguyễn Quyên

Không chỉ phụ huynh, một số nhà trường cũng sốt ruột khi năm học mới sắp đến mà sách chưa về đủ. Thầy Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Xóm Chiếu, cho biết nhiều năm qua đã kết nối với đơn vị cung ứng để mua sách giúp phụ huynh, nhưng nay mới chỉ nhận được bộ sách lớp 3.

"Chúng tôi thường xuyên liên hệ nhưng đối tác chỉ nói sẽ khẩn trương chứ không nêu rõ thời gian", thầy cho biết.

Theo ông, có thể đây là năm đầu tiên cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa nên nhu cầu các trường khá lớn, chưa kể là nhu cầu từ hệ thống nhà sách và đại lý nên nhà xuất bản chưa đáp ứng kịp.

Ở phường Long Phước, trường THCS Trường Thạnh cho hay còn thiếu một số tựa sách, nhiều nhất là sách Lịch sử và Địa lý. Còn trường THCS Quang Trung dừng cho mượn và nhận mua sách hộ phụ huynh.

Trả lời VnExpress, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết tính đến ngày 12/8, các công ty phát hành đã cung ứng 200 triệu bản sách giáo khoa, đạt 95% số lượng đặt hàng. Số còn lại dự kiến được chuyển đến nơi trong vài ngày tới.

Trước mắt, nhà xuất bản tập trung đưa sách đến các trường, nhà sách thuộc hệ thống hoặc các nhà sách lớn. Phụ huynh nên đến mua ở những địa điểm này, hoặc đặt mua online.

Từ năm học 2026-2027, cả nước dùng chung bộ sách giáo khoa, thay vì nhiều bộ như trước. Cuối năm ngoái, Kết nối tri thức với cuộc sống được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn làm bộ sách thống nhất. Ngoài chất lượng, cơ quan này cho hay bộ sách còn chiếm thị phần lớn (49-57%), không gây xáo trộn.

*Tên phụ huynh đã thay đổi