Hà Nội triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa cho 1,8 triệu học sinh

Hà Nội chuẩn bị triển khai miễn phí sách giáo khoa.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các phường, xã và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông (lộ trình và phương án phân kỳ theo từng năm học, từng cấp học; đối tượng, nhu cầu, nguồn kinh phí, phân công trách nhiệm và tiến độ thực hiện), trình UBND TP xem xét, phê duyệt trong tháng 8.2026.

Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và các cơ sở giáo dục rà soát, tổng hợp số lượng học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách (bao gồm cả học sinh các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn), xác định nhu cầu sử dụng và hiện trạng số sách giáo khoa hiện có còn sử dụng được, dự kiến kinh phí theo từng cấp học, năm học làm căn cứ xây dựng dự toán kinh phí hằng năm.

Cùng với đó, Sở này sẽ tham mưu UBND TP quyết định việc tổ chức mua sắm tập trung hoặc phân cấp cho Sở GD-ĐT, UBND phường, xã, cơ sở giáo dục thực hiện mua sắm sách giáo khoa theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Hướng dẫn chuyên môn về cơ chế mượn - trả, quản lý sách giáo khoa là tài sản công và điều chuyển liên thông thư viện.

Báo cáo về chuẩn bị các nhiệm vụ năm học mới, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, với quy mô giáo dục lớn của Thành phố trên 1,8 triệu học sinh phổ thông và yêu cầu bảo đảm cân đối ngân sách, việc miễn phí sách giáo khoa cần được tổ chức theo lộ trình phù hợp với từng năm học, từng cấp học, dự kiến bắt đầu từ năm học 2027-2028 theo 2 phương án triển khai lần lượt các cấp học từ bậc tiểu học hoặc thực hiện cuốn chiếu với các lớp đầu cấp.

Theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP, chính sách miễn phí sách giáo khoa được thực hiện theo lộ trình. Từ năm học 2029-2030, tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa.