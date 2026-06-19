Điểm chuẩn lớp 10 của 122 trường công lập ở Hà Nội

Đây là tổng điểm ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ, tối đa 30.

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Những em trúng tuyển làm thủ tục nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 25 đến 27/6. Các trường chưa tuyển đủ sẽ xét điểm chuẩn bổ sung vào ngày 3/7.

Sở cho biết nhận đơn phúc khảo của thí sinh đến ngày 25/6. Chậm nhất ngày 9/7, các em biết kết quả.

Năm 2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, hơn 124.000 em đăng ký thi lớp 10 công lập, đông kỷ lục. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ trên số dự thi là 66%.

Năm ngoái, THPT Kim Liên và Lê Quý Đôn - Hà Đông lấy điểm chuẩn cao nhất - 25,5; tiếp đến là THPT Việt Đức và Phan Đình Phùng cùng 25,25 điểm, còn THPT Yên Hòa lấy 25 điểm.

Thí sinh thi lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thế Bằng

Thanh Hằng