Toàn cảnh tuyển sinh đại học các trường công an: Dừng tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật

Phương thức tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới tiếp tục được giữ ổn định như các năm trước. Bộ Công an chỉ điều chỉnh một số quy định nhằm phù hợp với quy chế tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và thực tiễn công tác công an nhân dân.

Năm 2026, các học viện, trường công an được Bộ Công an giao tuyển sinh 1.870 chỉ tiêu, giảm 430 chỉ tiêu so với năm 2025, được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh.

Thí sinh tham gia kì thi đánh giá của Bộ Công an những năm trước. Ảnh: Thúy Nga

Kì thi đánh giá tổ chức ngày 20-21/6

Bộ Công an giữ 3 phương thức tuyển sinh như năm 2025 gồm:

Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Bộ Công an tiếp tục sử dụng bài thi đánh giá như một tiêu chí quan trọng trong tuyển sinh.

Kì thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/6, sau kì thi tốt nghiệp THPT 9 ngày. Ngày 20/6 thí sinh làm thủ tục dự thi và 21/6 tổ chức thi chính thức với hình thức thi viết trong thời gian 180 phút.

Thí sinh có thể lựa chọn một trong 4 mã bài thi để dự thi. Cụ thể:

Mã bài thi đánh giá của Bộ Công an

Như vậy, thí sinh có 2 phần thi là tự luận bắt buộc và trắc nghiệm. Trong đó, tự luận bắt buộc thí sinh thi môn Ngữ văn, trắc nghiệm có 2 phần: bắt buộc và tự chọn. Trong đó, phần trắc nghiệm bắt buộc, thí sinh thi chung 3 môn Toán, Lịch sử, ngôn ngữ Anh; trắc nghiệm lựa chọn, thí sinh sẽ chọn một trong 4 môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí.

Bộ lưu ý, đối với thí sinh khu vực phía Nam đăng ký dự tuyển các trường công an phía Bắc (tuyển sinh trong toàn quốc), địa điểm thi tại phía Nam. Các trường công an phía Bắc chủ trì tổ chức thi, phối hợp Trường Đại học An ninh Nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II hỗ trợ nhân lực, địa điểm tổ chức thi tại phía Nam.

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá, thí sinh cần lưu ý tổ hợp xét tuyển. Kết quả thi tốt nghiệp, Bộ Công an xét tuyển các tổ hợp: A00, A01, B00, B08, C00, C03, D01, D04, D07, D09, D10, X02, X03, X04, X26, X27, X28. Bài thi đánh giá xét tuyển tổ hợp CA1, CA2, CA3, CA4 như trên. Tuy nhiên, mỗi ngành lại xét tuyển một nhóm tổ hợp nhất định, thí sinh cần đọc kĩ để không bị nhầm lẫn khi chọn bài thi đánh giá cũng như các môn thi tốt nghiệp THPT. Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát xét tuyển tổ hợp A00, A01, C03, D01, X02, X03, X04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4. Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xét tuyển tổ hợp A00, A01, X26, X27, X28 và bài thi CA1, CA2. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước xét tuyển tổ hợp A01, C00, C03, D01, X02, X03, X04 và bài thi CA1, CA4. Nhóm ngành Kĩ thuật - Hậu cần xét tuyển tổ hợp A00, A01, D01, X26, X27, X28 và bài thi CA1, CA2. Ngành Kĩ thuật điện tử, viễn thông xét tuyển tổ hợp A00, A01, D01, X26, X27 và bài thi CA1, CA2. Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xét tuyển tổ hợp A00, A01, D01, D07 và bài thi CA1, CA2. Đối với tổ hợp D01, học bạ các năm học THPT có điểm tổng kết môn Vật lí hoặc Hóa học đạt từ 7,0 điểm trở lên. Ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển tổ hợp A01, D01, D04, D09, D10 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc xét tuyển tổ hợp A01, D01, D04, D09, D10 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4; Ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y xét tuyển tổ hợp A00, A01, B00, B08, D07 và bài thi CA1, CA2, CA3. Ngành Y khoa gửi đào tạo tại Trường Đại học Y dược xét tuyển tổ hợp B00, B08 và bài thi CA1, CA2, CA3. Ngành Công nghệ thông tin xét tuyển tổ hợp A00, A01, X26, X27, X28 và bài thi CA1, CA2.

Dừng xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải khoa học kĩ thuật

Một điểm mới trong tuyển sinh năm nay của các trường công an là dừng xét tuyển thẳng thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học kĩ thuật quốc tế.

Với những thí sinh này, Bộ bổ sung tiêu chí, trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học, kĩ thuật quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT; đoạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, ngành Công nghệ thông tin, ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Học viện An ninh Nhân dân. Đồng thời, thí sinh này phải tham gia bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 và đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định.

Riêng đối với ngành Y khoa thực hiện đối tượng, điều kiện xét tuyển thẳng theo quy định của cơ sở gửi đào tạo (Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng; Trường Đại học Y dược - Đại học Quốc gia Hà Nội).