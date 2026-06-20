Chân dung thủ khoa thi lớp 10 Hà Nội 2026: Đạt 29,75 điểm, từng đạt giải Nhất HSG Văn, được cô giáo khen ngợi

Tối 19/6, Sở GDĐT Hà Nội công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026. Ngay sau khi có điểm thi, thủ khoa của kỳ thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 đã lộ diện.

Đó là em Trần Minh Hà, học sinh lớp 9G0 của Trường THCS - THPT Newton.

Theo thông tin chia sẻ, thí sinh này trúng tuyển Nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đình Phùng với tổng điểm 29,75 (trong đó, điểm môn Ngữ văn 9,25; Toán 9,5; Ngoại ngữ 10; điểm ưu tiên là 1).

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Trần Thị Mai Hiên, Trợ lý Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Newton, nhận xét em Trần Minh Hà là học sinh xuất sắc của đội tuyển Ngữ văn của trường, vừa đạt giải Nhất học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố năm học 2025-2026.

Trần Minh Hà được vinh danh đạt giải Nhất học sinh giỏi Văn cấp Thành phố.

Theo cô Hiên, Minh Hà là học sinh rất chủ động trong học tập, luôn tích cực, lạc quan và có cách nhìn nhận thế giới xung quanh đầy năng lượng tích cực.

"Trong các buổi học đội tuyển, Minh Hà lúc nào cũng là một cô bé rất tươi tắn, luôn nở nụ cười. Gặp thầy cô ở đâu em cũng lễ phép, chào hỏi rất nhiệt tình. Đó là một học sinh ngoan, đáng yêu và tích cực", cô Hiên chia sẻ.

Cô Hiên cho biết thêm, Minh Hà đã có hai năm liên tiếp tham gia đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn. Trước đó, em cũng đạt nhiều thành tích nổi bật trong các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là thể thao.

Năm ngoái, Hà Nội có 8 thủ khoa thi lớp 10 công lập với cùng tổng điểm 28,75, gồm các em: Vũ Khánh Chi (học sinh Trường THCS Ngọc Lâm), Lê Diệu Linh (học sinh Trường THCS Tân Định), Nguyễn Quang Anh (Trường THCS Cầu Giấy), Đỗ Mạnh Hưng (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Minh Huyền (Trường Phổ thông liên cấp Ngôi sao Hà Nội), Trần Minh Khuê (Trường THCS Thành Công), Dương Gia Linh (Trường THCS Chu Văn An), Nguyễn Khánh Quỳnh (Trường THCS Bê Tông).

Năm nay, Trường THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có mức điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 cao nhất Hà Nội với 26 điểm.