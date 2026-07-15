Học phí dự kiến của 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026

Mùa tuyển sinh năm 2026 chứng kiến sự điều chỉnh rõ rệt về học phí của các đơn vị thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU). Đối với khóa tuyển sinh năm học 2026 - 2027, mức học phí dao động khá rộng, từ 17,9 triệu đồng cho tới 130 triệu đồng/năm, tùy thuộc vào đặc thù ngành học và mức độ tự chủ tài chính của từng trường.

Sự phân hóa này chia làm 3 nhóm chính: Nhóm ngành Khoa học cơ bản/Sư phạm (giá tốt, ổn định), Nhóm Công nghệ/Y dược/Luật (mức trung bình khá), và Nhóm Kinh tế/Quốc tế/Liên kết (mức cao, đi kèm cơ sở vật chất vượt trội).

Dưới đây là tổng hợp chi tiết mức học phí dự kiến được cập nhật mới nhất cho khóa tuyển sinh năm 2026:

Năm 2026, 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển khoảng 22.000 sinh viên hệ đại học chính quy cho 166 ngành, chương trình đào tạo. Trong số này, hơn 17.000 sinh viên sẽ học tập tại cơ sở Hòa Lạc.

Mùa tựu trường 2026 đến gần, CellphoneS triển khai chương trình Back to School với nhiều ưu đãi dành riêng cho học sinh, sinh viên. Đăng ký S-Student trong vài phút, nhận ưu đãi giảm thêm đến 1 triệu đồng cho laptop và 500.000 đồng cho điện thoại, máy tính bảng. Bên cạnh đó, CellphoneS hỗ trợ trả góp 0% qua S-Financing với hạn mức đến 20 triệu, thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu, dễ dàng chuẩn bị thiết bị cho năm học mới với chi phí tiết kiệm hơn.