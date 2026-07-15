Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Từ 15/7, thí sinh bắt đầu nộp lệ phí xét tuyển đại học theo lịch từng địa phương

Sự kiện: Tuyển sinh đại học cao đẳng

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026. Bộ GD&ĐT quy định lịch thanh toán theo từng tỉnh, thành để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, tránh quá tải.

Chiều 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành kế hoạch triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành đăng ký nguyện vọng, thí sinh thực hiện thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an triển khai hạ tầng kết nối thanh toán qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Để bảo đảm an toàn, thuận lợi và tránh hiện tượng quá tải trong quá trình thực hiện, Bộ thông báo lịch thanh toán trực tuyến theo từng tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển theo từng địa phương như sau:

Từ 15/7, thí sinh bắt đầu nộp lệ phí xét tuyển đại học theo lịch từng địa phương - 1

Từ 15/7, thí sinh bắt đầu nộp lệ phí xét tuyển đại học theo lịch từng địa phương - 2

Bộ GD&ĐT lưu ý, thí sinh cần tra cứu đúng tỉnh, thành phố nơi mình đăng ký dự thi để thực hiện thanh toán trong khung thời gian quy định. Việc thanh toán lệ phí trực tuyến là bước bắt buộc để hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Việc bắt buộc phải làm ngay sau khi khóa cổng nguyện vọng đại học
Việc bắt buộc phải làm ngay sau khi khóa cổng nguyện vọng đại học

Ngay sau khi hệ thống ngừng tiếp nhận đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học vào chiều nay, thí sinh toàn quốc sẽ bước ngay vào một khâu bắt buộc tiếp...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Hằng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/07/2026 22:59 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN