Loại thạch dân dã được ví như 'điều hòa tự nhiên' ngày hè: Bác sĩ chỉ ra 5 lợi ích nếu ăn đúng cách

Thạch găng là món ăn truyền thống quen thuộc ở nhiều vùng quê Việt Nam, được chế biến từ lá găng. Với vị thanh mát, dễ ăn, thạch găng từ lâu đã trở thành lựa chọn được nhiều người yêu thích mỗi khi thời tiết oi bức.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, thạch găng không có tác dụng điều trị bệnh nhưng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách và kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học.

Những công dụng hữu ích của thạch găng cho những ai chưa biết

Thạch găng giúp thanh nhiệt, giải khát tự nhiên trong ngày nắng nóng

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, một trong những ưu điểm nổi bật của thạch găng là tạo cảm giác mát, giúp cơ thể dễ chịu hơn trong thời tiết nắng nóng.

Thạch găng là món ăn dân dã được nhiều người lựa chọn để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Khi thời tiết oi bức, cơ thể thường mất nhiều nước qua mồ hôi. Việc sử dụng thạch găng như một món ăn giải nhiệt có thể hỗ trợ bổ sung lượng nước nhất định, góp phần giúp cơ thể hạ nhiệt và giảm cảm giác nóng bức.

Đây là món ăn phù hợp để sử dụng trong những ngày hè, đặc biệt vào thời điểm nhiệt độ ngoài trời tăng cao.

Ăn thạch găng đúng cách giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác nóng trong

Theo chuyên gia, thạch găng chứa chất nhầy tự nhiên có tác dụng làm dịu đường tiêu hóa. Nhờ đặc tính này, thạch găng có thể hỗ trợ giảm cảm giác đầy bụng, khó chịu hoặc táo bón liên quan đến tình trạng nóng trong cơ thể. Đồng thời, món ăn này cũng giúp tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu sau các bữa ăn, nhất là khi thời tiết nóng khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả hơn.

Góp phần giúp làn da khỏe hơn khi cơ thể được cấp đủ nước

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết, khi cơ thể được bổ sung đủ nước và hạn chế tình trạng nóng trong, sức khỏe làn da cũng được cải thiện.

Việc sử dụng thạch găng hợp lý có thể góp phần hỗ trợ giảm khô da, giảm tiết dầu và hạn chế tình trạng nổi mụn liên quan đến thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, đây chỉ là tác động gián tiếp thông qua việc cải thiện trạng thái cân bằng nước của cơ thể, không phải là thực phẩm điều trị các bệnh lý về da.

Thạch găng giúp lợi tiểu nhẹ, hỗ trợ quá trình đào thải của cơ thể

Việc bổ sung món ăn này trong thực đơn mùa hè có thể hỗ trợ cơ thể đào thải một phần chất cặn qua nước tiểu, từ đó mang lại cảm giác nhẹ người và dễ chịu hơn trong điều kiện thời tiết nóng bức.

Ăn thạch găng thế nào để phát huy lợi ích?

Để sử dụng thạch găng hợp lý, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình khuyến cáo người dân nên lưu ý một số nguyên tắc sau:

- Nên dùng khoảng 2–3 lần mỗi tuần.

- Thời điểm phù hợp là buổi trưa hoặc đầu giờ chiều.

- Nên ăn ở mức mát vừa phải, không sử dụng quá lạnh.

- Ưu tiên thạch tươi làm trong ngày, hạn chế cho quá nhiều đường.

- Không sử dụng thạch găng để thay thế hoàn toàn nước lọc.

Tuy nhiên, BS Bình cũng nhấn mạnh, thạch găng không phải là "thần dược" hay thực phẩm có thể chữa bệnh. Giá trị của món ăn này nằm ở việc góp phần giải nhiệt, tạo cảm giác dễ chịu và hỗ trợ cơ thể trong mùa hè khi được sử dụng đúng cách, kết hợp với chế độ ăn uống cân đối, đa dạng và lối sống lành mạnh.