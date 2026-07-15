Một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc 19 loại ung thư

Trước đây, béo phì chủ yếu được xem là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường. Tuy nhiên, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Metabolism phát hiện thêm mối liên hệ giữa béo phì với một số bệnh ung thư như bệnh bạch cầu, u lympho không Hodgkin, ung thư bàng quang, u thần kinh đệm…

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Saneya Pandrowala, chuyên ngành phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa và gan mật tụy tại Bệnh viện KIMS (Ấn Độ), quy mô lớn của nghiên cứu khiến các kết luận trở nên thuyết phục.

Tiến sĩ Pandrowala giải thích, mô mỡ có thể giải phóng các chất gây viêm, làm thay đổi nồng độ hormone và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa insulin. Theo thời gian, những thay đổi này tạo ra môi trường thuận lợi cho ung thư phát triển.

Béo phì là yếu tố nguy cơ dẫn tới nhiều loại bệnh. Ảnh: AI

Nguy cơ khác nhau giữa nam và nữ

Nghiên cứu cũng cho thấy mối liên hệ giữa béo phì và ung thư không giống nhau ở mọi nhóm dân số.

Cụ thể, mối liên quan mạnh hơn được ghi nhận giữa béo phì với ung thư vú sau mãn kinh và ung thư buồng trứng ở người Đông Á trong khi nguy cơ ung thư đại trực tràng liên quan đến béo phì rõ rệt hơn ở nam giới.

Theo Tiến sĩ Pandrowala, nguy cơ ung thư hiếm khi chỉ do một yếu tố quyết định. Di truyền, sự phân bố mỡ trong cơ thể, chế độ ăn uống, mức độ vận động, các yếu tố môi trường và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đều ảnh hưởng đến cách béo phì tác động lên mỗi người.

Bà cho biết sau mãn kinh, mô mỡ trở thành nguồn sản xuất estrogen chính của cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc các loại ung thư nhạy cảm với hormone như ung thư vú và ung thư buồng trứng.

Chỉ giảm cân là chưa đủ

Theo Tiến sĩ Pandrowala, duy trì cân nặng hợp lý là một phần quan trọng trong phòng ngừa ung thư nhưng không phải là yếu tố duy nhất.

Bà khuyến nghị xây dựng chế độ ăn cân bằng, giàu trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc; duy trì hoạt động thể chất thường xuyên; hạn chế thực phẩm siêu chế biến và đồ uống có đường; tránh hút thuốc và giảm uống rượu bia để góp phần giảm nguy cơ ung thư.

Bên cạnh đó, vòng eo cũng là chỉ số cần được theo dõi vì mỡ bụng liên quan chặt chẽ đến các rối loạn chuyển hóa có thể thúc đẩy sự phát triển của ung thư.

Theo chuyên gia, ngay cả việc giảm một lượng cân nặng khiêm tốn kết hợp với lối sống lành mạnh hơn cũng có thể cải thiện sức khỏe chuyển hóa và giảm nguy cơ ung thư về lâu dài. Việc phòng ngừa nên bắt đầu từ sớm, thay vì đợi đến khi béo phì trở nên nghiêm trọng.