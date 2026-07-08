Điểm sàn các ngành Sư phạm, Sức khỏe, Pháp luật năm 2026: Tin vui cho thí sinh từ 17 điểm trở lên

Điểm sàn ngành Sư phạm năm 2026

Bộ GDĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, đối với thí sinh khu vực 3, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được tính theo tổng điểm của 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30, không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên và điểm cộng. Mức điểm này áp dụng thống nhất, không phân biệt thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Điểm sàn ngành Sư phạm từ 17 điểm trở lên. Ảnh: Tào Nga

Cụ thể, đối với các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 20 điểm. Riêng các ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật có ngưỡng điểm 19 điểm đối với tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn văn hóa; các tổ hợp xét tuyển khác được thực hiện theo quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn văn hóa. Các tổ hợp xét tuyển khác tiếp tục thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng có đào tạo giáo viên tổ chức xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT theo đúng Quy chế tuyển sinh trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điểm sàn khối ngành Sức khỏe năm 2026

Bộ GDĐT công bố điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học năm 2026.

Đối với thí sinh khu vực 3, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được tính theo tổng điểm của 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30, không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên và điểm cộng. Mức điểm này áp dụng thống nhất, không phân biệt thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức điểm sàn cao nhất là 22 điểm. Các ngành Y học cổ truyền và Dược học có điểm sàn 20 điểm.

Nhóm ngành có mức điểm sàn 18 điểm gồm: Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Bộ GDĐT yêu cầu các đại học, học viện và trường đại học có đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề tổ chức xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT theo đúng Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Điểm sàn ngành Pháp luật năm 2026

Điểm sàn ngành Pháp luật năm 2026, Bộ GDĐT công bố như sau:

Đối với thí sinh khu vực 3, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được tính theo tổng điểm của 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30, không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên và điểm cộng. Mức điểm này áp dụng thống nhất, không phân biệt thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật trình độ đại học năm 2026 là 20 điểm.

Bộ GDĐT yêu cầu các đại học, học viện và trường đại học có đào tạo các chương trình thuộc lĩnh vực pháp luật tổ chức xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT theo đúng Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.