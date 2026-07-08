Chính thức chốt điểm sàn lĩnh vực sức khỏe năm nay

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 1962/QĐ-BGDĐT về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học đã chính thức được áp dụng cho mùa tuyển sinh năm nay.

Quy định này tính cho thí sinh ở khu vực 3, xác định theo mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi hoặc môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng và không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 hay 2018.

Đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học, mức điểm sàn năm nay ghi nhận sự phân tách thứ bậc rõ rệt nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực y tế tương lai. Theo đó, hai ngành học có mức điểm sàn dẫn đầu toàn khối là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt với yêu cầu đạt từ 22,0 điểm trở lên mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học năm 2026.

Nhóm ngành có mức điểm sàn tiệm cận kế tiếp là Y học cổ truyền và Dược học với quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 20,0 điểm.

Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học còn lại thuộc lĩnh vực này, Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng chung một mức sàn là 18,0 điểm, bao gồm các ngành: Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Bên cạnh lĩnh vực y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đồng thời ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho hai lĩnh vực đặc thù khác là chương trình đào tạo giáo viên và lĩnh vực pháp luật.

Ở lĩnh vực đào tạo giáo viên, tuân thủ Quyết định số 1963/QĐ-BGDĐT, Bộ quy định ngưỡng điểm sàn chung cho các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học là 20,0 điểm.

Riêng các chương trình đào tạo Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật áp dụng mức sàn là 19,0 điểm đối với tổ hợp xét tuyển có 3 môn văn hóa. Đối với hệ cao đẳng, chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non yêu cầu ngưỡng điểm tối thiểu là 17,0 điểm cho tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa.

Đối với lĩnh vực pháp luật, Quyết định số 1961/QĐ-BGDĐT quy định rõ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học thuộc lĩnh vực này là 20,0 điểm.

Tương tự như các khối ngành trên, mức điểm này áp dụng đối với thí sinh ở khu vực 3 cho tổ hợp 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không nhân hệ số và không tính điểm cộng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng có ngành đào tạo tương ứng chịu trách nhiệm tổ chức xét tuyển cho thí sinh theo đúng quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành cùng các văn bản hướng dẫn liên quan.