Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng. Cụ thể điểm sàn của trường năm nay như sau:

Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn 2026, cao nhất 22.

Theo đó, điểm sàn năm 2026 của trường dao động trong khoảng từ 18 đến 22 điểm đối với đa số các ngành đào tạo hệ đại học chính quy, riêng một số ngành đặc thù về thể thao, nghệ thuật hoặc mầm non có cách tính điểm kết hợp môn văn hóa và môn năng khiếu.

Các chương trình mới mở năm 2026 (như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Ngôn ngữ Pháp ứng dụng) được định giá điểm sàn khá cạnh tranh từ 18 đến 20 điểm, cho thấy chiến lược đón đầu xu thế công nghệ và hội nhập quốc tế của trường.

Năm ngoái, Đại học Sư phạm Hà Nội lấy điểm chuẩn dao động từ 19 đến 29,06/30 điểm. Ngành Sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất, trong khi nhiều ngành như Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Địa lý và Giáo dục chính trị đều lấy trên 28 điểm.

Năm nay, nhà trường dự kiến tuyển sinh 6.065 sinh viên (tăng 1070 chỉ tiêu so với năm ngoái) cho 58 ngành và chương trình. Trong đó, 8 ngành mới gồm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lý học (Địa lý tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).

Theo đó, nhà trường áp dụng ba phương thức xét tuyển, đảm bảo tính đồng bộ với Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời mở rộng cơ hội cho thí sinh với nhiều tổ hợp và cách thức xét tuyển khác nhau.

Sau khi xét tuyển thẳng theo quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, trường sẽ tuyển sinh theo ba phương thức (viết tắt là PT1, PT2, PT3).

PT1: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

PT2: Xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội;

PT3: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực SPT năm 2026.

Mỗi thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức và nhiều nguyện vọng. Hệ thống xét tuyển sẽ tự động lấy điểm xét cao nhất trong ba điểm ĐX1, ĐX2, ĐX3 (quy đổi về thang điểm 30) để xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu từng ngành, bảo đảm quyền lợi thí sinh và sự tương đương về yêu cầu đầu vào giữa các phương thức.

Với mỗi ngành/chương trình đào tạo, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo một thang điểm chung; hệ thống tự động lấy điểm xét cao nhất (ĐX1, ĐX2 hoặc ĐX3) để xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.