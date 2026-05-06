Hiếm có: Mới học lớp 10, hai nam sinh Phú Thọ được đích thân hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội mời nhập học

Hai nam sinh Phú Thọ được đích thân hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội mời nhập học là ai?

Đang học lớp 10, hai thành viên lớp chuyên Tin nhận giấy mời của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhập học vào năm 2028.

Đó là em Lê Nguyễn Tâm, lớp 10A3, đạt giải Ba và em Nguyễn Huy Bảo, lớp 10A4, giải Khuyến khích. Cả 2 em đều là thành viên đội tuyển Tin học tỉnh Phú Thọ tham dự kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm 2025-2026.

Hai em Lê Nguyễn Tâm, lớp 10A3 (bên phải) và em Nguyễn Huy Bảo, lớp 10A4 nhận lời mời nhập học đại học vào năm 2028. Ảnh: NTCC

Trao đổi với PV Dân Việt, thầy Nguyễn Đình Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, cho biết thời gian qua, học sinh của trường đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi đã nhận được thư mời nhập học từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

“Năm học này, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có 118 em đạt giải. Hầu hết các em đều được gửi thư mời nhập học, trong đó có em đang học lớp 10”, thầy Hùng nói.

Thầy Hùng đánh giá, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chủ động tiếp cận, gửi thư mời tới học sinh giỏi là tín hiệu tích cực trong bối cảnh những năm gần đây, điểm chuẩn vào ngành Sư phạm ở mức cao, có ngành lên tới trên 28 điểm.

“Mời những học sinh có thành tích tốt theo học sư phạm, về lâu dài rất có lợi cho ngành. Thực tế, những năm gần đây, trường chúng tôi cũng đã tuyển dụng được nhiều cựu học sinh đội tuyển năm xưa quay trở lại giảng dạy”, thầy Hùng chia sẻ.

Theo thầy Hùng, những lời mời này không mang tính ràng buộc, học sinh vẫn có nhiều lựa chọn. “Có em theo học, nhưng cũng có em không. Tuy nhiên, các em đều cảm thấy tự hào khi nhận được thư mời”, thầy Hùng nói thêm.

Liên quan đến thư mời trên, TS. Trần Bá Trình, Trưởng Phòng đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho hay, qua theo dõi kết quả học tập của sinh viên trong năm thứ nhất, những em trúng tuyển theo phương thức 2 (xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội) có kết quả học tập tốt nhất. Do vậy, nhà trường mong muốn tuyển nhiều thí sinh diện này để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên của Trường.

Trong các bức thư gửi đến những học sinh thuộc diện có thành tích, năng lực vượt trội, có cả những học sinh đang học lớp 11, thậm chí lớp 10, TS Trình lý giải, Giấy chứng nhận thành tích đạt giải Học sinh giỏi quốc gia, quốc tế có giá trị 3 năm. Như vậy, thí sinh lớp 10-11 đạt giải thì khi tốt nghiệp THPT lớp 12, các em vẫn đủ điều kiện xét tuyển vào trường bằng thành tích vượt trội này.

"Việc gửi thư mời xét tuyển cho học sinh lớp 10-11 vừa có ý nghĩa khích lệ và vừa mang tính định hướng nghề nghiệp cho các em", TS Trình cho hay.

Nhà trường cũng nhấn mạnh việc các em đạt giải Học sinh giỏi quốc gia là một minh chứng năng lực rất rõ. Nhà trường mong muốn tuyển được các em Học sinh giỏi để quá trình đào tạo ra một giáo viên giỏi sẽ đỡ “mất sức” hơn. Thí sinh có đầu vào vượt trội sẽ dễ đạt được đầu ra vượt trội. Việc làm này là một trong nhiều công việc Nhà trường đang triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.