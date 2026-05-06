Sơn La: Ăn canh nấm rừng nghi ngộ độc, 1 người tử vong, nhiều người nhập viện

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Lò Đức Ngọc, Chủ tịch UBND xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn nấm rừng, khiến 1 người tử vong, 5 người khác phải nhập viện cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân đã cơ bản ổn định.

Ngay sau khi nhận được thông tin, xã Phiêng Pằn phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La và Trạm Y tế xã Phiêng Pằn khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu nấm tại khu vực nạn nhân từng thu hái để phục vụ công tác xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Vụ việc xảy ra sau bữa ăn trưa ngày 2/5 tại nhà nương của gia đình bà L.T P. Cụ thể, trưa ngày 2/5, có 24 người cùng ăn cơm tại nhà nương với các món gồm: thịt chó hấp, ngan luộc, canh măng khô, rượu cần và rượu trắng. Sau bữa ăn, 6 người trong nhóm này tiếp tục ra khu vực sàn ăn thêm món canh nấm do gia đình tự hái trong rừng về chế biến.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La khuyến cáo, người dân không nên ăn nấm lạ. Ảnh minh họa

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cháu V.T.D. (sinh năm 2010) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy liên tục, nôn nhiều lần. Tình trạng diễn biến nặng, đến khoảng 10 giờ ngày 4/5, cháu D. tử vong tại nhà.

Những người còn lại gồm bà L.T.P. (sinh năm 1964), chị L.T.S. (sinh năm 2006), chị L.T.T. (sinh năm 2001), anh L.V. M. (sinh năm 1991) và chị L.Y.B. (sinh năm 2005) cũng xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, nôn, đau tức ngực, rối loạn tiêu hóa.

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Mai Sơn cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Tại đây, 4 bệnh nhân nặng tiếp tiếp tục được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời, ngành y tế khuyến cáo người dân không tự ý hái và sử dụng các loại nấm rừng khi chưa xác định rõ chủng loại, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc.