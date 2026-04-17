Ngày cuối đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 Hà Nội 2026: Tỷ lệ chọi một trường chuyên lên tới "1 chọi gần 40"

Đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 Chuyên Hà Nội 2026

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên tại Hà Nội năm 2026 đang ghi nhận mức độ cạnh tranh cao, đặc biệt ở các lớp chuyên ngoại ngữ.

Dữ liệu cập nhật sáng 17/4 cho thấy, chuyên Tiếng Anh tiếp tục dẫn đầu về số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng tại cả 4 trường chuyên của Sở GDĐT Hà Nội, với tỷ lệ chọi cao nhất lên tới gần 40 thí sinh/chỉ tiêu, phản ánh sức hút lớn của môn học này. Bên cạnh đó, các môn như Tiếng Trung, Ngữ văn và Lịch sử cũng ghi nhận lượng thí sinh quan tâm đáng kể, tạo nên bức tranh tuyển sinh sôi động và phân hóa rõ rệt giữa các môn chuyên.

Thí sinh kiểm tra thông tin trước kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: TA

Cụ thể, chuyên Tiếng Anh của các trường đang có số lượng thí sinh đăng ký vào nhiều nhất. Theo đó, tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, tỉ lệ chọi của lớp này lên tới 1/39,2. Tiếp theo là Trường THPT Chu Văn An với tỉ lệ chọi 1/31,6; Trường THPT Chuyên Sơn Tây 22,8. Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, tỉ lệ chọi lớp chuyên Tiếng Anh là 1/18,3.

Môn thi có thu hút đông thí sinh tham gia chỉ môn Tiếng Anh là Tiếng Trung và Ngữ Văn. Môn Lịch sử được quan tâm nhiều tại 2 trường là THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (tỉ lệ chọi 1/15,3) và THPT Chu Văn An (tỉ lệ chọi 1/38,9). Môn Ngữ văn tại THPT Chuyên Nguyễn Huệ với số đăng ký tham gia 1495, chỉ tiêu 70 và THPT Sơn Tây 1193, chỉ tiêu 70.

Biểu đồ tỷ lệ nguyện vọng vào 4 trường chuyên Hà Nội 2026 như sau:

Học sinh cần một chiến lược học tập rõ ràng, tránh dàn trải

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội những năm gần đây ghi nhận mức độ cạnh tranh ngày càng cao, thu hút sự quan tâm lớn từ học sinh, phụ huynh và nhà trường.

Nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, cho rằng những thay đổi trong tuyển sinh năm nay như giảm chênh lệch điểm giữa các nguyện vọng, bỏ phân tuyến cứng đã tạo điều kiện để học sinh có thêm cơ hội lựa chọn. Tuy nhiên, trước thực tế có hàng chục nghìn học sinh có thể không đỗ các trường công lập, bà Quỳnh nhấn mạnh vai trò định hướng của gia đình và nhà trường.

“Học sinh không nên quá áp lực bởi các con số. Điều quan trọng là đánh giá đúng năng lực bản thân, xây dựng kế hoạch học tập phù hợp và duy trì sự chăm chỉ. Khi có nền tảng kiến thức vững vàng và sự chuẩn bị nghiêm túc, học sinh hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu mà không bị quá tải", cô Quỳnh nói.

Cô Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội cho rằng, giai đoạn này học sinh cần một chiến lược học tập rõ ràng, tránh dàn trải. Việc luyện đề nên có mục tiêu cụ thể, tập trung vào những dạng bài trọng tâm và kỹ năng còn yếu.

Bên cạnh đó, học sinh cần quản lý thời gian hợp lý, cân bằng giữa học và nghỉ, giữ sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định trong giai đoạn “nước rút”.

Về lựa chọn nguyện vọng, cô Kim Anh nhấn mạnh học sinh nên dựa vào năng lực thực tế, thể hiện qua các kỳ thi thử, đồng thời tham khảo ý kiến giáo viên để đưa ra quyết định phù hợp, tránh chạy theo tâm lý đám đông hoặc đặt mục tiêu quá sức.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 được Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao là 1.830 lớp, tương ứng 81.448 học sinh. Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên được giao hơn 78.678 chỉ tiêu; 4 trường THPT chuyên tuyển 78 lớp với tổng 2.370 học sinh; Trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển 400 học sinh.

Theo kế hoạch, 9h sáng ngày 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức cho thí sinh học quy chế thi, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Các thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.