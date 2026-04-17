Phụ huynh Hà Nội phản ánh: Con "cày ngày, cày đêm”, đến sát kỳ thi cô giáo "tư vấn" không đăng ký thi vào lớp 10

Đăng ký thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Chỉ còn 1,5 tháng nữa kỳ thi vào lớp 10 chính thức diễn ra. Trong khi nhiều học sinh khác hồi hộp, cân nhắc lựa chọn các nguyện vọng thi vào lớp 10 năm 2026 thì có học sinh lại được giáo viên "tư vấn" không đăng ký thi.

Trao đổi với PV Dân Việt, một phụ huynh có con theo học lớp 9 tại Trường THCS Yên Hòa, phường Yên Hòa, Hà Nội, buồn bã cho biết: "Con tôi học lực không đều giữa các môn, có môn điểm cao, có môn điểm hơi thấp. Trước ngày đăng ký thi, cô giáo đã gọi tôi lên trường để tư vấn không nên đăng ký cho con thi vào lớp 10".

Phụ huynh này cho biết, mặc dù điểm số qua các đợt thi thử và điểm học kỳ con không được cao nhưng gia đình vẫn có mong muốn cho con được tham gia kỳ thi vào lớp 10 để thử sức.

Trường THCS Yên Hòa, phường Yên Hòa, Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

"Gia đình chúng tôi biết học lực của con nên cũng chuẩn bị nhiều phương án dự phòng cho con. Tuy nhiên, 9 năm học miệt mài, nhìn các bạn háo hức đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 mà con không được thi sẽ rất buồn. Tôi có trao đổi với cô sẽ thi những trường có điểm thấp và xét tuyển học bạ thêm trường dân lập để có chỗ chắc chắn nhưng cô giáo vẫn tư vấn không nên thi", phụ huynh cho hay.

Một phụ huynh khác cũng cho biết: "Con chúng tôi học thêm ngày đêm, gia đình còn thuê gia sư riêng dạy kèm để con có kiến thức tốt nhất để thi vào lớp 10. Điểm của con không cao bằng các bạn nhưng đăng ký thi vào lớp 10 là để thử sức. Đây là quyền lợi của các con, kể cả trượt chúng tôi vẫn vui vẻ. Tại sao cô giáo lại tư vấn cho gia đình không cho con thi?”.

Trong khi đó, học sinh của trường này cũng cho hay: "Nghe mẹ nói cô giáo khuyên không nên thi mà em buồn và hụt hẫng mấy ngày qua. Em không muốn mình bị lạc lõng trong lớp. Em đã cố gắng đi học thêm để cải thiện điểm số rồi nên rất muốn được dự thi".

Nhà trường nói gì?

Trao đổi với PV báo Dân Việt chiều 15/4, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Hòa, phường Yên Hòa, Hà Nội, lý giải: "Nhà trường không có chủ trương hay hành vi “ép” học sinh không đăng ký thi vào lớp 10".

Theo bà Hằng, việc đăng ký nguyện vọng năm nay được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống trực tuyến, quyền quyết định thuộc về phụ huynh và học sinh. Nhà trường chỉ có vai trò hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn dựa trên năng lực học tập của từng em, không thể can thiệp vào việc đăng ký hay chỉnh sửa điểm số.

"Trong quá trình dạy học, giáo viên có thể trao đổi, tư vấn với phụ huynh về năng lực thực tế của học sinh, đặc biệt với những em học lực còn hạn chế, để gia đình cân nhắc lựa chọn hướng đi phù hợp, bao gồm cả học nghề hoặc các lộ trình khác", bà Hằng cho biết.

Đối với thông tin về việc phụ huynh phải viết “đơn không thi vào lớp 10”, bà Hằng lý giải: “Nếu có mẫu đơn, đó chỉ mang tính "tham khảo" để phụ huynh hình dung, chứ không có giá trị quyết định. Việc đăng ký chính thức vẫn là trên phần mềm”.

Bà Hằng cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh trên đã trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm. Được biết, lớp này có khoảng hơn 10 học sinh "tự nguyện" không đăng ký thi vào lớp 10.

Sáng 17/4, bà Hằng thông tin đã đến tận lớp trao đổi với học sinh về nguyện vọng đăng ký thi vào lớp 10 của các em. Bà Hằng chia sẻ thêm: "Tính đến sáng ngày 17/4, cả trường có hơn 80% số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm nay".

Trong chiều 17/4, phụ huynh phản ánh vụ việc cho biết đã đăng ký cho con dự thi vào lớp 10 tại 2 ngôi trường ở gần nhà và một trường dự phòng ở ngoại thành.

Học sinh lớp 9 nêu trên cũng vui vẻ nói: "Sáng nay cô hiệu trưởng có vào lớp em để chia sẻ về việc học sinh, phụ huynh được quyền quyết định thi hay không thi vào lớp 10. Cô có hỏi em và em nói rất vui khi được xét vào học ngôi trường dự phòng mong muốn cũng như được dự thi vào lớp 10 trường công lập để thử sức mình".

Nhức nhối chuyện tư vấn thi vào lớp 10 mỗi năm

Trước vấn đề này, ThS. Nguyễn Thị Mai Anh – Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học Nhân văn, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – cho rằng, từ góc nhìn tâm lý và giáo dục học, vẫn còn những hạn chế trong nhận thức về vai trò và cách ứng xử của giáo viên, đặc biệt trong quá trình làm việc với học sinh và phối hợp cùng phụ huynh. Một số hành vi thiếu tinh tế, chưa đảm bảo tính sư phạm và nhân văn có thể ảnh hưởng đến học sinh.

Theo các lý thuyết Tâm lý học Nhân văn, cần lấy người học làm trung tâm, tôn trọng khả năng tự chủ và lựa chọn của học sinh. Giáo viên và phụ huynh nên đóng vai trò đồng hành, giúp các em hiểu bản thân, xác định mục tiêu thay vì áp đặt. Việc thiếu lắng nghe, thấu cảm có thể khiến người lớn bỏ qua những khó khăn tâm lý của học sinh, thậm chí làm suy giảm quyền lựa chọn của các em.

Chuyên gia nhấn mạnh, giáo viên cần hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, có kiến thức hướng nghiệp và công cụ phù hợp để hỗ trợ học sinh trả lời các câu hỏi cốt lõi: “Tôi là ai?”, “Tôi muốn gì?”, “Tôi làm được gì?”. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với gia đình, cập nhật thông tin về thị trường nghề nghiệp để cùng học sinh xây dựng định hướng phù hợp.

Để nâng cao hiệu quả giáo dục, giáo viên cần tôn trọng học sinh đi kèm với yêu cầu hợp lý, thể hiện sự nghiêm túc, chân thành và tin tưởng vào sự tiến bộ của các em. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình – xã hội là yếu tố quan trọng giúp học sinh phát triển toàn diện và sẵn sàng cho hành trình học tập lâu dài.