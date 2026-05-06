25 tuổi, 6 lần thi đại học để tìm điểm 10 môn Toán

"Đó là một chấp niệm kéo dài từ năm 18 tuổi", Hiếu nói.

Đặng Minh Hiếu, 25 tuổi. Ảnh: NVCC

Lần đầu dự thi đại học năm 2019, Hiếu không đạt mức điểm như kỳ vọng. Anh nhập học ngành Kỹ thuật ôtô tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng chỉ một năm sau đã quyết định thi lại. Lần thứ hai, Hiếu trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tuy nhiên, sau hai năm theo học, anh dần nhận ra sự không phù hợp. Việc học trở nên nặng nề, trong khi công việc dạy gia sư lại mang đến cảm giác hứng thú. Từ đó, Hiếu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc chuyển hướng sang sư phạm.

Năm 2022, trong lần thi thứ tư, Hiếu đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Toán. Anh bước vào phòng thi với nhiều kỳ vọng, nhưng một sai sót trong quá trình làm bài khiến kết quả không như mong muốn. Trải nghiệm này khiến anh tiếc nuối và càng muốn thử lại.

Hai kỳ thi tiếp theo diễn ra trong giai đoạn Hiếu đã là sinh viên Sư phạm Toán và bắt đầu đi dạy. Ban đầu, Hiếu nói thi "cho vui", nhưng thực tế, áp lực điểm số vẫn đeo bám. "Mỗi lần điểm thấp hơn kỳ vọng, tôi buồn khoảng một tháng mới ổn lại", anh kể.

Dù chưa đạt mục tiêu, điểm Toán của Hiếu nhiều năm liền duy trì ở mức cao. Anh lần lượt đạt 9,2 điểm năm 2019, 9,6 điểm năm 2020, 9,0 điểm năm 2021. Kết quả năm 2022 không được Hiếu tiết lộ. Hai kỳ thi gần nhất, anh cùng đạt 9,4 điểm môn Toán.

Phiếu dự thi tốt nghiệp THPTQG năm 2026 của Minh Hiếu. Ảnh: NVCC

Trong các lớp gia sư buổi tối, Hiếu thường lấy lại những dạng bài mình từng làm sai để giảng cho học sinh. Anh tập trung vào cách phát hiện lỗi và tránh lặp lại trong phòng thi.

Công việc dạy thêm giúp anh có thu nhập ổn định hơn. Tuy vậy, mục tiêu điểm 10 vẫn chưa thay đổi.

"Càng thua càng muốn làm lại", Hiếu nói.

Sau nhiều lần thử sức, Hiếu nhận thấy việc học Toán không thể "ăn xổi". Theo anh, điều quan trọng nhất là xây dựng nền tảng từ sớm, đi từ bài cơ bản đến nâng cao để kiến thức "ngấm" dần. Khi đã vững, người học cần luyện đề để tăng phản xạ và khả năng phân bổ thời gian.

Trong phòng thi, anh cho rằng việc kiểm soát từng bước làm bài quan trọng hơn việc dồn kiểm tra vào cuối giờ. "Nếu sai ở đâu, phải nhận ra ngay ở đó", Hiếu nói.

Anh cũng rút ra một nguyên tắc riêng: sau khi thi xong, không xem đáp án ngay. "Nếu biết mình làm sai, tâm lý sẽ bị ảnh hưởng cho các môn sau", anh giải thích.

Trong 6 lần dự thi, Hiếu cho biết năm 2022 là trải nghiệm đáng tiếc nhất. Ngược lại, đề Toán năm 2024 để lại ấn tượng mạnh vì độ khó và độ dài, đến mức không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Năm 2020, điểm thi Toán của Hiếu đạt 9.6. Ảnh: NVCC

Hiện nay, Hiếu vừa hoàn thành chương trình thực tập sư phạm, vừa dạy thêm. Với Hiếu kỳ thi THPT không còn mang ý nghĩa "sinh tử". "Bây giờ chỉ còn sự quyết tâm và chấp niệm", anh nói.

Gia đình không phản đối việc anh thi nhiều lần, nhưng thường nhắc nhở giữ tâm lý thoải mái. Với Hiếu, sự ủng hộ đó là điểm tựa để anh tiếp tục con đường đã chọn. Anh cũng không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục dự thi trong những năm tới.

"Mục tiêu vẫn là điểm 10, hoặc ít nhất không dưới 9", Hiếu nói.