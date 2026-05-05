Hơn 5.000 học sinh TPHCM dừng ăn bán trú sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm

Theo ghi nhận của Dân Việt, tính đến ngày 5/5, hơn 5.000 học sinh tại các trường học liên quan đến vụ nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm đã điều chỉnh sinh hoạt, tổ chức học một buổi hoặc phải tự chuẩn bị đồ ăn buổi trưa.

"Dồn" chương trình để đảm bảo tiến độ

Danh sách rà soát từ Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho thấy, Công ty TNHH SX TM DV Xích Long là đơn vị cung cấp suất ăn trực tiếp cho Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (cơ sở 1 và cơ sở 2). Ngoài ra, công ty này còn cung cấp suất ăn công nghiệp cho 3 trường học khác trên địa bàn, gồm: Trường tiểu học Tân Hưng, Trường THCS Trần Quốc Tuấn và Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh.

Phụ huynh đến đón con về vào buổi trưa tại Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm. Ảnh: N.M

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian chờ kết luận chính thức, cả 5 cơ sở giáo dục này đều đã quyết định dừng tổ chức ăn bán trú.

Chia sẻ với phóng viên, ông Tô Thanh Liêm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ) cho biết, năm học chỉ còn khoảng 3 tuần là kết thúc, nhà trường quyết định tạm dừng bán trú để chờ kết quả điều tra.

Bên cạnh đó, ông cho rằng nếu để tình trạng phụ huynh phải đưa đón con đi học 4 lần trong ngày rất bất tiện, đồng thời việc để phụ huynh tự do chuẩn bị thức ăn cho học sinh cũng rất khó kiểm soát chất lượng và bảo quản. Chính vì thế, nhà trường đã có hướng giải quyết tạm thời khác.

“Trường tổ chức học 1 buổi sáng, đồng thời tăng giờ buổi sáng thêm một tiết học để đảm bảo tiến độ. Sau đó phụ huynh đón học sinh về, hoặc gửi gắm ai đó đưa đón”, ông Liêm nói. Cụ thể, theo ông Liêm, chương trình thì vẫn đảm bảo bằng cách dồn chương trình chính khóa vào buổi sáng, còn các chương trình giáo dục khác tạm ngưng.

Tương tự, cô Trần Thị Lan Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hưng - cho hay trường đã dừng bán trú từ ngày 4/5. "May mắn đây là thời gian ôn tập và thi cuối kỳ, đa số học sinh thi buổi sáng, buổi chiều ở nhà ôn tập nên việc dừng bán trú ít gây xáo trộn. Trong số 1.300 học sinh của trường, có khoảng 1.000 em tham gia bán trú", cô Hương thông tin.

Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong mẫu bệnh phẩm

Vụ nghi ngộ độc tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm bắt nguồn từ sự cố xảy ra vào ngày 24/4. Theo báo cáo mới nhất của Sở An toàn thực phẩm TPHCM, có 46 học sinh xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Trong số đó, 28 trường hợp (bao gồm cả học sinh và bảo mẫu) đã phải nhập viện điều trị với các biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm như: đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy và sốt. Đáng chú ý, cơ quan y tế đã phát hiện trường hợp bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng cho sức khoẻ con trẻ khi phải đi về vào buổi trưa. Ảnh: N.M

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát công văn khẩn yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TPHCM tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, đồng thời khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để làm rõ nguyên nhân.

Liên quan đến trách nhiệm của đơn vị cung cấp suất ăn, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã lập đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH SX TM DV Xích Long.

Trong văn bản mới nhất, cơ quan quản lý yêu cầu các trường học đang nhận suất ăn từ đơn vị này phải tăng cường giám sát chặt chẽ. Đặc biệt, Sở nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc trực tiếp tham gia giám sát nguồn thực phẩm và từng bữa ăn của học sinh tại trường để tránh những sự cố đáng tiếc tương tự.